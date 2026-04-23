Τρομερή ατάκα του Αρμπελόα: «Δεν με νοιάζει αν ο Εμπαπέ κάνει like στον Μουρίνιο ή στην Τζούλια Ρόμπερτς»

Μια πιθανή επιστροφή του Ζοζέ Μουρίνιο στη Ρεάλ Μαδρίτης συζητείται ολοένα και περισσότερο, και ένα «like» από τον Κιλιάν Εμπαπέ στον Πορτογάλο άναψε… φωτιές.

Συγκεκριμένα, σε μια ανάρτηση στον λογαριασμό «Score 90» σχετικά με θέμα τη βελτιωμένη φόρμα του Κριστιάνο Ρονάλντο στο σκοράρισμα υπό τον Πορτογάλο προπονητή και το ερώτημα αν το αποτέλεσμα θα μπορούσε να επαναληφθεί με τον Γάλλο διεθνή, έχει πυροδοτήσει σχολιασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Από εκεί και πέρα τα σενάρια σχολίασε και ο Αλβάρο Αρμπελόα, μιλώντας στους δημοσιογράφους, ενόψει της (24/4) εντός έδρας αναμέτρησης εναντίον της Μπέτις για την 32η αγωνιστική της La Liga.

Τι είπε ο Αρμπελόα για τον Εμπαπέ και τον Μουρίνιο

«Δεν με ενδιαφέρει αν ο Εμπαπέ κάνει «like» στον Μουρίνιο, την Τζούλια Ρόμπερτς ή οποιονδήποτε άλλον», είπε.

Όταν ρωτήθηκε για το μέλλον του, ο Αρμπελόα απάντησε: «Η ευθύνη μου είναι να κερδίζω κάθε παιχνίδι. Έτσι βλέπω την κατάσταση και αυτό ζητώ από τους παίκτες. Πρέπει να είμαστε επαγγελματίες και να σεβόμαστε τον σύλλογο».