Μετωπική σύγκρουση τρένων στη Δανία – Τραυματίστηκαν «αρκετά άτομα»
Στο «κόκκινο» η κίνηση στους δρόμους της Αττικής – Επιδεινώνει την κατάσταση η βροχή
Κοινοβουλευτική Ομάδα ΝΔ: Η οργή παραμένει, πάρα το «μάζεμα» των διαφοροποιήσεων
Πολιτική Γραμματεία 23 Απριλίου 2026, 08:35

Παρά τον σχετικά μικρό τελικά αριθμό διαφοροποιήσεων από την πρωθυπουργική γραμμή, η Κ.Ο. της ΝΔ εξακολουθεί να βράζει, ενώ η δυσαρέσκεια για την απαξίωση του ρόλου του βουλευτή, που καταλογίζεται στο Μαξίμου, φουντώνει ενόψει και των προαναγγελθεισών «θεσμικών» πρωτοβουλιών Μητσοτάκη σχετικά με τον εκλογικό νόμο και τον τρόπο εκλογής των βουλευτών.

Γιάννης Μπασκάκης
Έντερο: Πώς επηρεάζεται από τον σύγχρονο τρόπο ζωής;

Έντερο: Πώς επηρεάζεται από τον σύγχρονο τρόπο ζωής;

Μπορεί οι διαφοροποιήσεις «γαλάζιων» βουλευτών στην ψηφοφορία για τις άρσεις ασυλίας, εντέλει να περιορίστηκαν στις ελάχιστες -όπως και αναμενόταν μετά τις έντονες πιέσεις του Μαξίμου, αλλά και τις σχετικές παραινέσεις κάποιων εκ των εμπλεκομένων στις δικογραφίες του ΟΠΕΚΕΠΕ- όμως η εξέλιξη αυτή σε τίποτα δεν αλλάζει το γεγονός ότι η δυσαρέσκεια και η οργή παραμένει στους κόλπους της «γαλάζιας» Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Και τίποτα δεν αποκλείει ότι θα εκφραστεί ανοιχτά σε μια επόμενη φάση που θα θεωρηθεί κρισιμότερη από τη χθεσινή, με τους φόβους του Μαξίμου να πυροδοτούνται τώρα από την επικείμενη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Ομάδας της ΝΔ που αναμένεται την Πέμπτη 30 Απριλίου.

Οι διαφοροποιήσεις

Στη χθεσινή ψηφοφορία στην Ολομέλεια καταγράφηκαν εντέλει ουσιαστικά πέντε διαφοροποιήσεις από την κεντρική κυβερνητική γραμμή. Οι τρεις από αυτές εκφράστηκαν μέσω της επιλογής της αποχής:

α) Ο Στέλιος Πέτσας είχε προαναγγείλει ότι θα απέχει, έχοντας δηλώσει ρητά τη διαφωνία του με την πρωθυπουργική γραμμή για υπερψήφιση όλων των άρσεων ασυλίας.

β) Ο Νότης Μηταράκης, ο οποίος ήταν μεταξύ των 11+2 βουλευτών της ΝΔ που ήρθησαν οι ασυλίες τους, σύμφωνα με πληροφορίες, θεώρησε άκομψο να ψηφίσει για τον ίδιο και για τους υπόλοιπους βουλευτές. Σημειώνεται ότι ο κ. Μηταράκης είχε ζητήσει την άρση της ασυλίας του «για πολιτικούς και προσωπικούς λόγους», με αιχμές για «νομολογία που δημιουργούμε σήμερα», η οποία «θα έχει επιπτώσεις τα επόμενα χρόνια στον κοινοβουλευτισμό».

γ) Ο Μίλτος Χρυσομάλλης είναι σαφές ότι απείχε για πολιτικούς λόγους, στέλνοντας το μήνυμα ότι δεν θέλει να μπει σε κρίση για τους βουλευτές που ήρθησαν οι ασυλίες τους.

Στις τρεις αποχές προστίθεται η στάση της (ελεγχόμενης για κακούργημα μαζί με τον Κ. Αχ. Καραμανλή) Κατερίνας Παπακώστα, η οποία ψήφισε κατά όλων των άρσεων ασυλίας, εκτός από τη δική της που την υπερψήφισε.

Τέλος, ο Χαράλαμπος Αθανασίου υπερψήφισε τις άρσεις ασυλίας για τους υπόλοιπους 12, ωστόσο για τη δική του ψήφισε «παρών».

Μαζεύτηκαν

Φυσικά ο παραπάνω αριθμός των διαφοροποιήσεων, σε καμία περίπτωση δεν αποτυπώνει τον πολύ μεγαλύτερο αριθμό όσων βουλευτών της ΝΔ αισθάνονται δυσαρέσκεια και οργή για τους χειρισμούς του Μαξίμου, το οποίο κατηγορούν για τσουβάλιασμα των ελεγχόμενων προσώπων και καταγγέλλουν ότι δεν τηρήθηκε η αρχική κυβερνητική γραμμή της αξιολόγησης «κατά περίπτωση».

Εξ ου και ήταν πολλοί αυτοί που δεν θα ήθελαν να ψηφίσουν όλες τις άρσεις ασυλίας, όμως μεσολάβησαν οι εξαιρετικά έντονες πιέσεις του Μαξίμου, το οποίο πέραν των δημόσιων σχετικών τοποθετήσεων (ακόμα και μέσω του ίδιου του πρωθυπουργού), στο παρασκήνιο έβαλε λυτούς και δεμένους προκειμένου να περιοριστούν οι διαφοροποιήσεις, οι οποίες εντέλει και μαζεύτηκαν.

Κατάληξη στην οποία έπαιξε βέβαια ρόλο και η στάση κάποιων από τους 11+2 βουλευτές, που στα πηγαδάκια της Βουλής ρωτήθηκαν από πολλούς συναδέλφους τους τι θα ήθελαν από αυτούς να πράξουν και τους απάντησαν στην κατεύθυνση ότι δεν υπάρχει λόγος η δυσαρέσκεια να εκφραστεί στην ψηφοφορία και να υπερψηφίσουν «να τελειώνουμε».

Συσσωρευμένη δυσαρέσκεια και οργή

Ως εκ τούτου, το κλίμα γκρίνιας και οργής παραμένει στο εσωτερικό της «γαλάζιας» Κοινοβουλευτικής Ομάδας και ασφαλώς δεν είναι τωρινό. Έχει συσσωρευτεί με πολλές αφορμές, (όπως πρόσφατα με τη διαχείριση του θέματος του ΟΠΕΚΕΠΕ ή της υπόθεσης του Μακάριου Λαζαρίδη), οι οποίες προκαλούν νέα έντονη δυσαρέσκεια που έρχεται και επικάθεται στο ευρύτερο κλίμα δυσπιστίας που έχει χτιστεί μεταξύ Μαξίμου και Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ μέσα στα χρόνια της 7ετούς διακυβέρνησης του «επιτελικού κράτους».

Πολλοί «γαλάζιοι» βουλευτές αισθάνονται ότι υπάρχει μία απαξίωση από την πλευρά του μεγάρου Μαξίμου απέναντι στον ρόλο του βουλευτή. Και σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει βέβαια να ιδωθούν και τα πρόσφατα πυρά του βουλευτή της ΝΔ (και πρώην κυβερνητικού εκπροσώπου) Γιάννη Οικονόμου προς τον στενό συνεργάτη του πρωθυπουργού και υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο, τον οποίο, χωρίς να κατονομάσει, κατηγόρησε ότι «δεν έχει επαρκή επαφή με την ζώσα και δρώσα πραγματικότητα» (Παραπολιτικά 90.1).

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται ασφαλώς και τα επίσης πρόσφατα «καρφιά» του «γαλάζιου» βουλευτή Γιώργου Βλάχου, ο οποίος κατήγγειλε ευθέως απαξίωση του ρόλου του βουλευτή και βουλευτές δύο κατηγοριών: Τους «προνομιούχους, τα λεγόμενα «αρχοντόπουλα» που διορίζονται, ή διορίζονται πρώτα υπουργοί και μετά γίνονται βουλευτές ή πάνε κατευθείαν στο Επικρατείας ή εν πάση περιπτώσει δεν περνάνε από την κρίση της λαϊκής έκφρασης» και τους «ανθρώπους που κρατούν την επικοινωνία με την κοινωνία ζωντανή, εκπροσωπώντας το κόμμα τους».

«Μοντέλο ακόμα πιο αρχηγικού κόμματος»

Πολλοί εντός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ καταλογίζουν στο Μαξίμου ότι διαρκώς κινείται στην κατεύθυνση ενός ακόμα πιο αρχηγικού κόμματος, αντί της ενίσχυσης της συλλογικής λειτουργίας και ότι επιδιώκει ένα μοντέλο στο οποίο θα ευνοεί τους δικούς του σε βάρος των υπολοίπων στο κόμμα, τους οποίους θα ρίχνει στην αρένα και όποιος καταφέρει να επιβιώσει.

Και βέβαια υπό αυτό το πρίσμα βλέπουν και την περιβόητη πρόταση του πρωθυπουργού περί «ασυμβίβαστου υπουργού και βουλευτή», το οποίο ξεσήκωσε θύελλα εσωκομματικών αντιδράσεων και επικρίθηκε ως «μουσικές καρέκλες» που στερούνται οποιασδήποτε σοβαρότητας.

Δυσαρέσκεια και με διαρροές για εκλογικό νόμο

Αλλά υπό αυτό το πρίσμα βλέπουν και τη σπουδή του Κυριάκου Μητσοτάκη να ανοίξει τώρα θέμα εκλογικού νόμου (που θα συζητηθεί και θα θεσπιστεί… μετά τις εκλογές, αλλά ρίχνεται τώρα στην προσπάθεια αλλαγής ατζέντας) σε σχέση με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του σταυρού και για το οποίο οι κυβερνητικές διαρροές μιλούν περί σαρωτικής αλλαγής των εκλογικών περιφερειών, σημαντικής μείωσης των βουλευτικών εδρών και μερικής κατάργησης του σταυρού προτίμησης.

Διαρροές που «γαλάζιοι» βουλευτές εντάσσουν στην ευρύτερη στάση απαξίωσης απέναντι στον βουλευτή που καταλογίζουν στο Μαξίμου, την ώρα που η δυσαρέσκεια φουντώνει στο εσωτερικό της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ και η συνεδρίασή της πλησιάζει.

