Τετάρτη 22 Απριλίου 2026
22.04.2026 | 09:39
Ακινητοποιήθηκε αμαξοστοιχία μετά από σύγκρουση με ζώο στη Σκύδρα
Ένας «μαέστρος» για τον Ολυμπιακό – Ποιος είναι ο Μικέλε Μπαράνοβιτς (vids)
Βόλεϊ 22 Απριλίου 2026, 10:31

Ο Μικέλε Μπαράνοβιτς φέρεται να είναι έτοιμος να έρθει στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό και να αποτελέσει τον παίκτη-κλειδί στην ομάδα βόλεϊ για τη νέα σεζόν στο λιμάνι.

Γιώργος Πανταζόγλου
Ο Ολυμπιακός δουλεύει στο… κόκκινο τον σχεδιασμό για τη νέα σεζόν και φέρεται να έχει ήδη προχωρήσει στη μεγάλη επιστροφή του Αλμπέρτο Τζουλιάνι, ο οποίος θα αποφασίσει για το ερυθρόλευκο ρόστερ, τους Έλληνες που θα κρατήσει, αλλά και τις μεταγραφές που θα γίνουν. Η πρώτη σπουδαία κίνηση που αναμένεται να κάνει ο Ολυμπιακός είναι αυτή του Μικέλε Μπαράνοβιτς, που αποτελεί έναν από τους κορυφαίους πασαδόρους στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια.

O 36χρονος πασαδόρος είναι μια εξαιρετική περίπτωση και θα αποτελέσει τον «εγκέφαλο» στο τάραφλεξ για τον Τζουλιάνι και ουσιαστικά θα είναι κάτι σαν τον Τράβιτσα στο λιμάνι, ενώ είναι ένας αθλητής με τεράστια εμπειρία στο ευρωπαϊκό βόλεϊ και με πολλές διακρίσεις.

Αυτός είναι ο Μπαράνοβιτς

Ο Μικέλε Μπαράνοβιτς είναι Ιταλός (με πολωνικές ρίζες) πασαδόρος, γεννημένος στις 5 Αυγούστου 1989 (36 ετών το 2026). Πρόκειται για μια επιλογή του προπονητή Αλμπέρτο Τζουλιάνι.

Τα μεγάλα του προσόντα στο παιχνίδι είναι η εξαιρετική τεχνική στο σερβίς και την πάσα (ακριβείς, γρήγορες και ποικίλες μπάλες για τους επιθετικούς), ενώ έχει τρομερή αντίληψη και γρήγορες αποφάσεις. Ουσιαστικά θα είναι ο «μαέστρος» του Τζουλιάνι κι αυτός που θα κατευθύνει την επίθεση των Πειραιωτών, ανάλογα και τον αντίπαλο. Έχει εμπειρία σε κορυφαίο επίπεδο, καθώς έχει παίξει στην Ιταλία, στην Κούνεο, στην Κιστέρνα, ενώ την χρονιά που ο Τζουλιάνι πήγε στην Βουλγαρία τον πήρε μαζί του.

Έχει κατακτήσει ευρωπαϊκό τίτλο, το CEV Challenge Cup τη σεζόν 2015-16 με τη Βερόνα, ενώ μετρά και σημαντικές επιτυχίες εντός Ιταλίας, όπως πρωτάθλημα, Κύπελλο και Super Cup. Στην καριέρα του έχει φορέσει τις φανέλες ιστορικών συλλόγων, όπως η Μοντένα, η Πιεμόντε, η Βερόνα ενώ πέρασε και από την Τουρκία, όπου κατέκτησε το Super Cup με την Χάλμπανκ και από την Πολωνία με την Ρεζόβια.

Γιατί θα επιλέξει τον Μπαράνοβιτς

Σε μια ομάδα όπως ο Ολυμπιακός, ο Μπαράνοβιτς μπορεί να προσφέρει κυρίως:Σταθερότητα και οργάνωση στην επίθεση: Με το ύψος και την τεχνική του, δημιουργεί ιδανικές συνθήκες για τους ακραίους, κεντρικούς και διαγώνιους, κάνοντας την ομάδα πιο απρόβλεπτη και αποτελεσματική.

Σε ματς υψηλής έντασης (πρωτάθλημα, Κύπελλο, Ευρώπη), η ικανότητά του να «διαβάζει» το παιχνίδι και να παίρνει σωστές αποφάσεις βοηθά στην αποφυγή λαθών και στην καλύτερη διαχείριση του ρυθμού.

Ο Μπαράνοβιτς μπορεί να μην είναι παίκτης που έχει τρομερά νούμερα, όμως είναι ένας αθλητής που ανεβάζει το συνολικό επίπεδο της ομάδας μέσω οργάνωσης, ακρίβειας και εμπειρίας και φυσικά θα αποτελέσει κλειδί και στο γήπεδο και στα αποδυτήρια για τον Ολυμπιακό της επόμενης σεζόν που θέλει να πρωταγωνιστήσει.

Ενεργειακή κρίση: Λίγο πριν ξεσπάσει η τέλεια καταιγίδα στην παγκόσμια οικονομία 

Κόσμος
Ιρανικά πυρά κατά πλοίου κοντά στο Ομάν – Τραμπ: Καταρρέουν οικονομικά λόγω του ναυτικού αποκλεισμού του Ορμούζ

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές στο Θέατρο «Δόρα Στράτου»
Music 22.04.26

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

Αθλητική Ροή
Βόλεϊ 22.04.26

«Διπλό» στο Σαν Αντόνιο οι Μπλέιζερς, αγωνία για Γουεμπανιάμα (103-106) – Μπρέικ των Σίξερς και 2-0 οι Λέικερς
NBA 22.04.26

Οι Σίξερς πέρασαν από την έδρα των Σέλτικς με 111-97 και ισοφάρισαν σε 1-1 τη σειρά, ενώ σε παρόμοιο σκορ βρίσκονται πλέον και οι Σπερς με τους Μπλέιζερς, την ώρα που ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα υπέστη διάσειση.

Δόξα στα παιδιά σου Ολυμπιακέ – Δύο χρόνια απ’ την κατάκτηση του Youth League από τον Θρύλο
Ποδόσφαιρο 22.04.26

Στις 22 Απριλίου του 2024, η ομάδα Κ19 του Ολυμπιακού στέφθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης κατακτώντας το Youth League στην Ελβετία. Μια επιτυχία μυθικών διαστάσεων για την ομάδα του Πειραιά

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Μπαρτσελόνα – Ερυθρός Αστέρας 80-72: Πρόκριση για τους Καταλανούς και στο… βάθος Ολυμπιακός
Μπάσκετ 21.04.26

Η Μπαρτσελόνα επικράτησε 80-72 του Ερυθρού Αστέρα για τα play-in και θα διεκδικήσει απέναντι στη Μονακό την είσοδό της στα playoffs της EuroLeague. Σούπερ Κλάιμπερ και Πάντερ με 22 πόντους έκαστος.

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Πού μπορούν να συναντηθούν οι δύο «αιώνιοι»
Μπάσκετ 21.04.26

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε τη πρώτη θέση στην κανονική περίοδο και περιμένει τον 8ο των πλέι ιν, ενώ ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει ως 7ος τη Βαλένθια στα πλέι οφ. Δείτε πως μπορούν να συναντηθούν οι «αιώνιοι».

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Αλαβές
Ποδόσφαιρο 21.04.26

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Αλαβές. Παρακολουθήστε live στις 22:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης – Αλαβές για την 33η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

LIVE: Μπράιτον – Τσέλσι
Ποδόσφαιρο 21.04.26

LIVE: Μπράιτον – Τσέλσι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπράιτον – Τσέλσι για την 34η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Τα νέα κορίτσια του στίβου που σε λίγα χρόνια θα μιλάνε όλοι για τις επιτυχίες τους
Άλλα Αθλήματα 21.04.26

Πολλά νέα κορίτσια με ικανότητες, όνειρα και φιλοδοξίες για μια καριέρα που θα ξεπεράσει τα σύνορα της Ελλάδας, παρουσιάστηκαν στους Διασυλλογικούς Αγώνες στίβου για την κατηγορία Κ18.

Δήμος Μπουλούκος
ΗΠΑ: Αρκούδα εγκλωβισμένη επί ώρες σε δέντρο αναστάτωσε γειτονιά στο Άλμπανι – Πώς την κατέβασαν
Στη Νέα Υόρκη 22.04.26

Η αρκούδα ανέβηκε στο δέντρο περίπου στις 2:00 τη νύχτα και παρέμεινε εκεί μέχρι λίγο πριν από το μεσημέρι της επόμενης μέρας, ύστερα από χορήγηση αναισθητικού από ειδικούς για την άγρια ζωή

Αρβανίτης: Οι πειραγμένες εκλογές σημαίνει «αλλοίωση συνειδήσεων» – Είχαν δημιουργήσει το 2023 τέτοιον μηχανισμό
ΣΥΡΙΖΑ 22.04.26

Ο ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Κώστας Αρβανίτης, εξηγώντας τη δήλωσή του επισήμανε πως οι πειραγμένες εκλογές σημαίνει «δημιουργώ συνθήκες αλλαγής συνειδήσεων»

Ηγουμενίτσα: Ένας νεκρός και δύο τραυματίες από σύγκρουση οχημάτων στην εθνική οδό
Θεσπρωτία 22.04.26

Ο οδηγός του δεύτερου οχήματος, ηλικίας 56 ετών, που ενεπλάκη στο τροχαίο στην Ηγουμενίτσα ανασύρθηκε τραυματισμένος και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο

Μητσοτάκης: Αντιμέτωπος με σκάνδαλα και δημοσκοπική κατρακύλα ανακοινώνει μέτρα οικονομικής στήριξης
Φυγή προς τα εμπρός 22.04.26

Την ώρα που το ενδιαφέρον συγκεντρώνεται σήμερα στην ψηφοφορία για τις άρσεις ασυλίας των βουλευτών της ΝΔ που εμπλέκονται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Μητσοτάκης επιχειρεί αλλαγή κλίματος με επιδόματα

Αντιπολιτευτικά πυρά για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ – «Τίποτα δεν θα είχαμε μάθει αν δεν υπήρχε η ευρωπαία εισαγγελέας»
Αντιπαραθέσεις 22.04.26

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης -εν όψει και της ψηφοφορίας για τις άρσεις ασυλίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ- εξαπολύουν βολές κατά της κυβέρνησης. Θα ψηφίσει υπέρ των άρσεων ο υφυπουργός Κώστας Γκιουλέκας

Κοβέσι: Υπάρχει θόρυβος γύρω από τις υποθέσεις της ευρωπαϊκής εισαγγελίας – Έχουν δοθεί κάποιες υποσχέσεις
Ευρωπαία εισαγγελέας 22.04.26

Η ευρωπαία εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι βρίσκεται στο υπουργείο Δικαιοσύνης. Προανήγγειλε ότι αύριο, Πέμπτη, θα μπορεί να πει περισσότερα κατά την παρουσία της στο Φόρουμ των Δελφών

Τραμπ: Πλήγμα από Βιρτζίνια εν όψει midterms – Αλλάζει ο εκλογικός χάρτης δίνοντας ώθηση στους Δημοκρατικούς
Δημοψήφισμα 22.04.26

«Συγχαρητήρια, Βιρτζίνια!» πανηγύρισε ο Δημοκρατικός πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, που είχε εμπλακεί άμεσα και ενεργά στην εκστρατεία υπέρ του «ναι» στο δημοψήφισμα

ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ έχει σπάσει κάθε ρεκόρ διορισμού μετακλητών – Δημιούργησε γαλάζιο κράτος κομματικών φίλων
Δημόσιο 22.04.26

«Περισσότεροι μετακλητοί υπάλληλοι σημαίνει λιγότερη εμπιστοσύνη στους μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους», επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ και επιτίθεται στην κυβέρνηση για την κατακόρυφη αύξησή τους

Χαϊδάρι: Συγκρατημένα αισιόδοξοι οι γιατροί για τη 13χρονη μαθήτρια – Τι έδειξε η αξονική τομογραφία
Στο Χαϊδάρι 22.04.26

Η μαθήτρια που έπεσε από το μπαλκόνι του σχολείου στο Χαϊδάρι «ήταν 50 λεπτά σε ανακοπή και ανατάχθηκε έπειτα από 55 λεπτά προσπάθειας» λέει ο διευθυντής της Νευροχειρουργικής Κλινικής Παίδων

«Διπλό» στο Σαν Αντόνιο οι Μπλέιζερς, αγωνία για Γουεμπανιάμα (103-106) – Μπρέικ των Σίξερς και 2-0 οι Λέικερς
NBA 22.04.26

Οι Σίξερς πέρασαν από την έδρα των Σέλτικς με 111-97 και ισοφάρισαν σε 1-1 τη σειρά, ενώ σε παρόμοιο σκορ βρίσκονται πλέον και οι Σπερς με τους Μπλέιζερς, την ώρα που ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα υπέστη διάσειση.

Παγκόσμιος κίνδυνος πείνας από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ – Η απειλή μιας νέας επισιτιστικής κρίσης
Κόσμος 22.04.26

Οι εκτιμήσεις διεθνών οργανισμών προειδοποιούν για έναν αυξανόμενο κίνδυνο επισιτιστικής ανασφάλειας που μπορεί να επηρεάσει δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπους.

«MAGA Εκκλησία» – Ο Τραμπ, ο Πάπας και το δόγμα του «δίκαιου πολέμου»
Λευκός Οίκος vs Βατικανού 22.04.26

Στις ΗΠΑ της εποχής Τραμπ 2.0 η θρησκεία εργαλειοποιείται ως μοχλός άσκησης εξουσίας και εξωτερικής πολιτικής, «θεϊκής» νομιμοποίησης πολέμων και καλλιέργειας καθεστώτος προσωπολατρείας

Η ιστορία του Yellow Book – Το περιοδικό του 19ου αιώνα που ανέδειξε τις γυναίκες συγγραφείς
Μοντερνισμός 22.04.26

Με τα εμβληματικά σχέδια του fin de siècle (χαρακτηριστικά του λήθαργου του τέλους του 19ου αιώνα) και την ανάδειξη των γυναικών συγγραφέων, το Yellow Book έδωσε το όνομά του στη δεκαετία.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

