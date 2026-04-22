ΠΑΣΟΚ: Μετά τους Δελφούς ο Ανδρουλάκης πάει Κάραβελ – Η συνεδρίαση της Κ.Π.Ε., το νέο Πολιτικό Συμβούλιο και οι νέες ισορροπίες

Νέα παρέμβαση στη Βουλή για τις τράπεζες, παρουσία στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών και Κεντρική Πολιτική Επιτροπή. Ο Νίκος Ανδρουλάκης επιχειρεί να αξιοποιήσει διαδοχικούς πολιτικούς σταθμούς, προκειμένου να «ξεδιπλώσει» την κυβερνητική πρόταση του ΠΑΣΟΚ, όπως έκανε και κατά τη χθεσινή του παρουσία στη Λέσβο. Αφενός, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι απέτυχε, αφετέρου έθεσε σε πρώτο πλάνο πέντε μέτρα στήριξης των κτηνοτρόφων του νησιού.

Ζυμώσεις στο παρασκήνιο

Την ίδια ώρα, στο παρασκήνιο, οι ζυμώσεις στο εσωτερικό του κόμματος εντείνονται ενόψει της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα νέα μέλη του οργάνου έλαβαν την πρώτη πρόσκληση για το πρώτο μεγάλο εσωκομματικό «ραντεβού» μετά το συνέδριο. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στις 12.00, στο ξενοδοχείο Κάραβελ.

Πρόθεση της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ είναι η δημιουργία ενός συμπεριληπτικού οργάνου, στο οποίο θα εκπροσωπούνται όλες οι «φωνές» του κόμματος. Πάντως, και κατά τη χθεσινή ημέρα οι συνεννοήσεις-διαπραγματεύσεις συνεχίστηκαν με αμείωτη ένταση. Υπενθυμίζεται ότι με βάση τις αποφάσεις του πρόσφατου συνεδρίου το ανώτατο κομματικό όργανο θα αποτελείται από 23 μέλη.

Οι 5 βουλευτές και η στελέχωση του οργάνου

Ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, ο Μιχάλης Κατρίνης, ο Παύλος Γερουλάνος και ο Παύλος Χρηστίδης θα είναι, όπως όλα δείχνουν, οι 4 από τους 5 βουλευτές που απαρτίζουν το όργανο. Δεν αποκλείεται στο νέο ΠΣ το πέμπτο πρόσωπο της Κ.Ο. να είναι η Μιλένα Αποστολάκη ή κάποιο άλλο πρόσωπο εμπιστοσύνης του προέδρου του ΠΑΣΟΚ.

Παράλληλα, στο όργανο του Κινήματος θα συμπεριληφθούν ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού Άννα Διαμαντοπούλου. Δεν αποκλείεται σε αυτό να συμμετάσχει και ο επικεφαλής της επιτροπής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης, Κώστας Σκανδαλίδης, ενώ, πιθανόν, να υπάρξει ένα ακόμη πρόσωπο, που θα σηματοδοτεί τη διεύρυνση.

Οι έμπιστοι του Ανδρουλάκη

Είναι δεδομένο ότι το Πολιτικό Συμβούλιο θα στελεχωθεί και από πρόσωπα που χαίρουν της απόλυτης εμπιστοσύνης του Νίκου Ανδρουλάκη. Στο στενό «πυρήνα» της ηγετικής ομάδας «ανήκουν», μεταξύ άλλων, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς, ο συντονιστής προγράμματος Λευτέρης Καρχιμάκης και ο Θανάσης Γλαβίνας. Υπενθυμίζεται ότι οι δύο τελευταίοι «κατέκτησαν» τις εσωκομματικές κάλπες ανάδειξης της Κεντρικής Επιτροπής, καθώς ήρθαν πρώτος και δεύτερος αντίστοιχα. Επιπλέον, στο όργανο θα είναι και ο πρώην γραμματέας του Κινήματος, Ανδρέας Σπυρόπουλος.

Ανάμεσα στους «έμπιστους» του Νίκου Ανδρουλάκη είναι, επίσης, ο Κώστας Παπαδημητρίου, συντονιστής όλων των δικτύων του ΠΑΣΟΚ και στέλεχος του Οικονομικού Επιμελητηρίου, ο Ηρακλής Δρούλιας, επικεφαλής του οργανωτικού του κόμματος. Στο ίδιο «φόντο» μπαίνουν ο Νίκος Μήλης από το Τεχνικό Επιμελητήριο, ο Γιάννης Βαρδακαστάνης, που διατέλεσε γραμματέας της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου και η Όλγα Μαρκογιαννάκη, αναπληρώτρια Εκπρόσωπος Τύπου.

Η εκπροσώπηση Χριστοδουλάκη και Γερουλάνου

Με δεδομένο ότι η πλευρά του Μανώλη Χριστοδουλάκη αποτελεί τον δεύτερο ισχυρότερο εσωκομματικό πόλο στο ΠΑΣΟΚ, η εκπροσώπηση του θα είναι ισχυρή. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι χθες το απόγευμα οι διαπραγματεύσεις για τον αριθμό των στελεχών που του αναλογούν συνεχίζονταν. Η πλευρά του βουλευτή Ανατολικής Αττικής φέρεται να διεκδικεί 6 θέσεις στο όργανο, ενώ από την πλειοψηφία μιλούν για 4.

Στο τραπέζι για τη στελέχωση του νέου Πολιτικού Συμβουλίου βρίσκονται, μεταξύ άλλων, τα ονόματα των Φίλιππου Σαχινίδη, Τόνιας Αντωνίου, Μανώλη Αννέτη και Βασίλη Κεγκέρογλου.

Η πλευρά του Παύλου Γερουλάνου διεκδικεί 2 με 3 θέσεις με τον Αργύρη Αργυριάδη και την Έφη Χαλάτση να ξεχωρίζουν.