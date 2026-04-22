Σημαντική είδηση:
22.04.2026 | 09:39
Ακινητοποιήθηκε αμαξοστοιχία μετά από σύγκρουση με ζώο στη Σκύδρα
ΠΑΣΟΚ: Μετά τους Δελφούς ο Ανδρουλάκης πάει Κάραβελ – Η συνεδρίαση της Κ.Π.Ε., το νέο Πολιτικό Συμβούλιο και οι νέες ισορροπίες
Πολιτική Γραμματεία 22 Απριλίου 2026, 08:00

ΠΑΣΟΚ: Μετά τους Δελφούς ο Ανδρουλάκης πάει Κάραβελ – Η συνεδρίαση της Κ.Π.Ε., το νέο Πολιτικό Συμβούλιο και οι νέες ισορροπίες

Σε κρίσιμη φάση εσωκομματικής αναδιάταξης εισέρχεται το ΠΑΣΟΚ, με φόντο τη συνεδρίαση της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής στο Κάραβελ και επίκεντρο τις νέες ισορροπίες στο Πολιτικό Συμβούλιο.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Το «κρυφό» λίπος που επιτίθεται ύπουλα σε όλο το σώμα

Το «κρυφό» λίπος που επιτίθεται ύπουλα σε όλο το σώμα

Νέα παρέμβαση στη Βουλή για τις τράπεζες, παρουσία στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών και Κεντρική Πολιτική Επιτροπή. Ο Νίκος Ανδρουλάκης επιχειρεί να αξιοποιήσει διαδοχικούς πολιτικούς σταθμούς, προκειμένου να «ξεδιπλώσει» την κυβερνητική πρόταση του ΠΑΣΟΚ, όπως έκανε και κατά τη χθεσινή του παρουσία στη Λέσβο. Αφενός, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι απέτυχε, αφετέρου έθεσε σε πρώτο πλάνο πέντε μέτρα στήριξης των κτηνοτρόφων του νησιού.

Ζυμώσεις στο παρασκήνιο

Την ίδια ώρα, στο παρασκήνιο, οι ζυμώσεις στο εσωτερικό του κόμματος εντείνονται ενόψει της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα νέα μέλη του οργάνου έλαβαν την πρώτη πρόσκληση για το πρώτο μεγάλο εσωκομματικό «ραντεβού» μετά το συνέδριο. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στις 12.00, στο ξενοδοχείο Κάραβελ.

Πρόθεση της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ είναι η δημιουργία ενός συμπεριληπτικού οργάνου, στο οποίο θα εκπροσωπούνται όλες οι «φωνές» του κόμματος. Πάντως, και κατά τη χθεσινή ημέρα οι συνεννοήσεις-διαπραγματεύσεις συνεχίστηκαν με αμείωτη ένταση. Υπενθυμίζεται ότι με βάση τις αποφάσεις του πρόσφατου συνεδρίου το ανώτατο κομματικό όργανο θα αποτελείται από 23 μέλη.

Οι 5 βουλευτές και η στελέχωση του οργάνου

Ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, ο Μιχάλης Κατρίνης, ο Παύλος Γερουλάνος και ο Παύλος Χρηστίδης θα είναι, όπως όλα δείχνουν, οι 4 από τους 5 βουλευτές που απαρτίζουν το όργανο. Δεν αποκλείεται στο νέο ΠΣ το πέμπτο πρόσωπο της Κ.Ο. να είναι η Μιλένα Αποστολάκη ή κάποιο άλλο πρόσωπο εμπιστοσύνης του προέδρου του ΠΑΣΟΚ.

Παράλληλα, στο όργανο του Κινήματος θα συμπεριληφθούν ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού Άννα Διαμαντοπούλου. Δεν αποκλείεται σε αυτό να συμμετάσχει και ο επικεφαλής της επιτροπής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης, Κώστας Σκανδαλίδης, ενώ, πιθανόν, να υπάρξει ένα ακόμη πρόσωπο, που θα σηματοδοτεί τη διεύρυνση.

Οι έμπιστοι του Ανδρουλάκη

Είναι δεδομένο ότι το Πολιτικό Συμβούλιο θα στελεχωθεί και από πρόσωπα που χαίρουν της απόλυτης εμπιστοσύνης του Νίκου Ανδρουλάκη. Στο στενό «πυρήνα» της ηγετικής ομάδας «ανήκουν», μεταξύ άλλων, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς, ο συντονιστής προγράμματος Λευτέρης Καρχιμάκης και ο Θανάσης Γλαβίνας. Υπενθυμίζεται ότι οι δύο τελευταίοι «κατέκτησαν» τις εσωκομματικές κάλπες ανάδειξης της Κεντρικής Επιτροπής, καθώς ήρθαν πρώτος και δεύτερος αντίστοιχα. Επιπλέον, στο όργανο θα είναι και ο πρώην γραμματέας του Κινήματος, Ανδρέας Σπυρόπουλος.

Ανάμεσα στους «έμπιστους» του Νίκου Ανδρουλάκη είναι, επίσης, ο Κώστας Παπαδημητρίου, συντονιστής όλων των δικτύων του ΠΑΣΟΚ και στέλεχος του Οικονομικού Επιμελητηρίου, ο Ηρακλής Δρούλιας, επικεφαλής του οργανωτικού του κόμματος. Στο ίδιο «φόντο» μπαίνουν ο Νίκος Μήλης από το Τεχνικό Επιμελητήριο, ο Γιάννης Βαρδακαστάνης, που διατέλεσε γραμματέας της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου και η Όλγα Μαρκογιαννάκη, αναπληρώτρια Εκπρόσωπος Τύπου.

Η εκπροσώπηση Χριστοδουλάκη και Γερουλάνου

Με δεδομένο ότι η πλευρά του Μανώλη Χριστοδουλάκη αποτελεί τον δεύτερο ισχυρότερο εσωκομματικό πόλο στο ΠΑΣΟΚ, η εκπροσώπηση του θα είναι ισχυρή. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι χθες το απόγευμα οι διαπραγματεύσεις για τον αριθμό των στελεχών που του αναλογούν συνεχίζονταν. Η πλευρά του βουλευτή Ανατολικής Αττικής φέρεται να διεκδικεί 6 θέσεις στο όργανο, ενώ από την πλειοψηφία μιλούν για 4.

Στο τραπέζι για τη στελέχωση του νέου Πολιτικού Συμβουλίου βρίσκονται, μεταξύ άλλων, τα ονόματα των Φίλιππου Σαχινίδη, Τόνιας Αντωνίου, Μανώλη Αννέτη και Βασίλη Κεγκέρογλου.

Η πλευρά του Παύλου Γερουλάνου διεκδικεί 2 με 3 θέσεις με τον Αργύρη Αργυριάδη και την Έφη Χαλάτση να ξεχωρίζουν.

Μέτρα στήριξης: Αντίστροφη μέτρηση για τις ανακοινώσεις – Ποιοι βρίσκονται στο επίκεντρο για ενίσχυση

Μέτρα στήριξης: Αντίστροφη μέτρηση για τις ανακοινώσεις – Ποιοι βρίσκονται στο επίκεντρο για ενίσχυση

Το «κρυφό» λίπος που επιτίθεται ύπουλα σε όλο το σώμα

Το «κρυφό» λίπος που επιτίθεται ύπουλα σε όλο το σώμα

Κόσμος
Αναφορές για ιρανική επίθεση σε πλοίο κοντά στο Ομάν – Τέχνασμα του Τραμπ για τους Ιρανούς η παράταση της εκεχειρίας

Αναφορές για ιρανική επίθεση σε πλοίο κοντά στο Ομάν – Τέχνασμα του Τραμπ για τους Ιρανούς η παράταση της εκεχειρίας

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές στο Θέατρο «Δόρα Στράτου»
Music 22.04.26

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ έχει σπάσει κάθε ρεκόρ διορισμού μετακλητών – Δημιούργησε γαλάζιο κράτος κομματικών φίλων
Δημόσιο 22.04.26

ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ έχει σπάσει κάθε ρεκόρ διορισμού μετακλητών – Δημιούργησε γαλάζιο κράτος κομματικών φίλων

«Περισσότεροι μετακλητοί υπάλληλοι σημαίνει λιγότερη εμπιστοσύνη στους μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους», επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ και επιτίθεται στην κυβέρνηση για την κατακόρυφη αύξησή τους

Σύνταξη
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Στις 12 η ψηφοφορία για την άρση ασυλίας 13 βουλευτών της ΝΔ – Συναγερμός στο Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 22.04.26

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Στις 12 η ψηφοφορία για την άρση ασυλίας 13 βουλευτών της ΝΔ – Συναγερμός στο Μαξίμου

Στο Μαξίμου έχει σημάνει συναγερμός καθώς από την πρώτη στιγμή στόχος της κυβέρνησης ήταν να αποφευχθεί ένα γαλάζιο αντάρτικο στην ψηφοφορία καθώς η κυβερνητική γραμμή είναι υπέρ της υπερψήφισης της άρσης ασυλίας

Σύνταξη
Βουλγαράκης κατά Μητσοτάκη για το ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή – «Το μεγαλύτερο ρουσφέτι ενός πρωθυπουργού…»
Παρασκήνιο 21.04.26

Βουλγαράκης κατά Μητσοτάκη για το ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή – «Το μεγαλύτερο ρουσφέτι ενός πρωθυπουργού…»

Επικριτικός για την πρόταση που έπεσε στο τραπέζι από τον πρωθυπουργό για το ασυμβίβαστο μεταξύ βουλευτή και υπουργού ο Γιώργος Βουλγαράκης. «Δεν αξίζει καν τον κόπο να τα συζητήσουμε...».

Σύνταξη
Κρυφή δημοσκόπηση δείχνει τους πραγματικούς συσχετισμούς – Με ορμή το κόμμα Τσίπρα ξεπερνά το ΠΑΣΟΚ και «απειλεί» τον Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 21.04.26

Κρυφή δημοσκόπηση δείχνει τους πραγματικούς συσχετισμούς – Με ορμή το κόμμα Τσίπρα ξεπερνά το ΠΑΣΟΚ και «απειλεί» τον Μητσοτάκη

Μια δημοσκόπηση που αποτυπώνει πόσο διαφοροποιείται ο συσχετισμός δυνάμεων όταν μετριούνται και τα νέα κόμματα που ετοιμάζονται: ΝΔ αρκετά κάτω από 30%, δεύτερη η Καρυστιανού αλλά ασθμαίνοντας, μεγάλη δυναμική για το κόμμα Τσίπρα, με ποσοστό ήδη αρκετά υψηλότερο του ΠΑΣΟΚ.

Βασίλης Ρίζος
Καυστικός Τσίπρας: «Ο φαύλος κύκλος της παράλυσης παράγει σοβαρές απειλές»
Πολιτική Γραμματεία 21.04.26

Καυστικός Τσίπρας: «Ο φαύλος κύκλος της παράλυσης παράγει σοβαρές απειλές»

Ηχηρή παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα με πολιτικό νόημα. Έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για την οικονομία, την ασφάλεια, την ίδια τη χώρα. Ποιοι έδωσαν το «παρών» στην παρουσίαση με ειδικό πολιτικό βάρος.

Σύνταξη
Πριν τη ψηφοφορία: Υπερπλεόνασμα… πανικού στο Μαξίμου – Οι καθοδικοί δείκτες και το «αντάρτικο» που πρέπει να αποφευχθεί
«Κρας τεστ» 21.04.26

Υπερπλεόνασμα… πανικού στο Μαξίμου - Οι καθοδικοί δείκτες και το «αντάρτικο» που πρέπει να αποφευχθεί

Σε πανικό βρίσκεται η κυβέρνηση Μητσοτάκη που προωθεί άρον άρον μέτρα στήριξης εκμεταλλευόμενη τις θυσίες του λαού για να «χτίσει» υπερμεγέθη πρωτογενή πλεονάσματα και να προλάβει (επικοινωνιακά) τυχόν αναταράξεις από τις άρσεις ασυλίας. Το πρώτο «αντάρτικο» στο Μαξίμου και η καθοδική τροχιά της «γαλάζιας» δημοσκοπικής βελόνας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Δημοσκόπηση: «Χαστούκι» στις κυβερνητικές κραυγές για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – Το «εφέ πολέμου» του Μαξίμου εξανεμίζεται
Δημοσκόπηση 21.04.26

Δημοσκοπικό χαστούκι στις κυβερνητικές κραυγές για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία - Το «εφέ πολέμου» του Μαξίμου εξανεμίζεται

Αποδοκιμασία της κυβέρνησης σε συγκεκριμένους ποιοτικούς δείκτες σε νέα δημοσκόπηση. Απόρριψη του αφηγήματος που εξυφάνθηκε πρόσφατα από κυβερνητικούς αξιωματούχους για τον πολιτικά παράξενο ρόλο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Σε λάθος κατεύθυνση η χώρα. Σε ανοδική τροχιά το «κόμμα Τσίπρα». Υποχωρεί ελαφρώς το «κόμμα Καρυστιανού».

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Αθήνα και Αττική πνίγονται από το κυκλοφοριακό, αλλά η κυβέρνηση δεν γνωρίζει πότε θα ολοκληρωθεί η Γραμμή 4 του Μετρό
Επικαιρότητα 21.04.26

ΠΑΣΟΚ: Αθήνα και Αττική πνίγονται από το κυκλοφοριακό, αλλά η κυβέρνηση δεν γνωρίζει πότε θα ολοκληρωθεί η Γραμμή 4 του Μετρό

Ερώτηση στον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κατέθεσαν οι βουλευτές Αττικής του ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας πως οι συνέπειες των καθυστερήσεων δεν επηρεάζουν μόνο την καθημερινότητα των κατοίκων του κέντρου της Αθήνας, αλλά ναρκοθετούν και τον σχεδιασμό για τις επόμενες φάσεις του έργου

Σύνταξη
Φάμελλος: Η κυβέρνηση οφείλει να συνταχθεί με το αίτημα Σάντσεθ για αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ
Πολιτική Γραμματεία 21.04.26

Φάμελλος: Η κυβέρνηση οφείλει να συνταχθεί με το αίτημα Σάντσεθ για αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ

«Ο Έλληνας πρωθυπουργός οφείλει επιτέλους να πάψει να καλύπτει και να αποδέχεται τα εγκλήματα πολέμου που διαπράττει ο Νετανιάχου και η ακροδεξιά κυβέρνησή του», τονίζει ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Πέτσας: Διαφωνεί με τις άρσεις ασυλίας – Ανακοίνωσε ότι θα απέχει από την ψηφοφορία
Πολιτική Γραμματεία 21.04.26

Ο Πέτσας ανακοίνωσε ότι θα απέχει από την ψηφοφορία για τις άρσεις ασυλίας - «Ανοίγει μεγάλος κατήφορος»

«Μετά την τοποθέτηση και του πρωθυπουργού και του κυβερνητικού εκπροσώπου εχθές, ότι επιθυμεί οι βουλευτές που θα ψηφίσουν, να ψηφίσουν υπέρ της άρσης ασυλίας, εγώ δε μπορώ να ακολουθήσω αυτή τη γραμμή και επομένως θα απέχω», δήλωσε ο Στέλιος Πέτσας

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ σε Γεωργιάδη: Φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης – Φοβάται κάτι και εξανίσταται; 
Επικαιρότητα 21.04.26

ΠΑΣΟΚ σε Γεωργιάδη: Φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης – Φοβάται κάτι και εξανίσταται; 

«Οι χαρακτηρισμοί περί 'φαρισαίου, υποκριτή' προς τον Νίκο Ανδρουλάκη, του επιστρέφονται. Το είπαμε και στον κ. Μαρινάκη: όταν μιλούν δημόσια για ξένους ηγέτες, μιλούν ως ελληνική κυβέρνηση και όχι ως καθοδηγητές της Ομάδας Αλήθειας», τονίζει το ΠΑΣΟΚ.

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Όμηρος της ακροδεξιάς η καθεστωτική κυβέρνηση Μητσοτάκη – Εκφοβίζει δικαστικούς λειτουργούς
Πολιτική Γραμματεία 21.04.26

Τσουκαλάς: Όμηρος της ακροδεξιάς η καθεστωτική κυβέρνηση Μητσοτάκη – Εκφοβίζει δικαστικούς λειτουργούς

«Δεν είμαστε εμείς που λέμε 'ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά', αυτή η κυβέρνηση θυμίζει τις πιο μαύρες περιόδους», τονίζει ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Οικονόμου κατά Σκέρτσου: Δεν έχει επαρκή επαφή με την πραγματικότητα
Πολιτική Γραμματεία 21.04.26

Βολές Οικονόμου κατά Σκέρτσου: Δεν έχει επαρκή επαφή με την πραγματικότητα

Ο βουλευτής της ΝΔ Γιάννης Οικονόμου άφησε αιχμές για τον Άκη Σκέρτσο και τον ισχυρισμό του ότι οι πελατειακές σχέσεις είναι από συστάσεως του ελληνικού κράτους ο βασικός πυρήνας του εθνικού μας προβλήματος

Σύνταξη
Γενικολογίες από Μαρινάκη για νέα μέτρα στήριξης
Πολιτική 21.04.26

Γενικολογίες από Μαρινάκη για νέα μέτρα στήριξης

Την ώρα που η ακρίβεια έχει γονατίσει τα νοικοκυριά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εμφανίστηκε αισιόδοξος για το πλεόνασμα που αναμένεται να ανακοινωθεί αύριο και προανήγγειλε μέτρα στήριξης από τον πρωθυπουργό

Σύνταξη
Φάμελλος για 21η Απριλίου: Η Δημοκρατία δεν χαρίζεται – Η ενίσχυσή της είναι διαχρονική ευθύνη όλων μας
Πολιτική Γραμματεία 21.04.26

Φάμελλος για 21η Απριλίου: Η Δημοκρατία δεν χαρίζεται – Η ενίσχυσή της είναι διαχρονική ευθύνη όλων μας

«Σήμερα οι σοβαρές απειλές κατά της Δημοκρατίας και της ισονομίας των πολιτών είναι η παραβίαση του Συντάγματος, η βάναυση καταπάτηση του Κράτους Δικαίου, η αμφισβήτηση της Δικαιοσύνης», τονίζει ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση απέτυχε – Πέντε μέτρα για να στηρίξουμε τους κτηνοτρόφους της Λέσβου
Πολιτική Γραμματεία 21.04.26

Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση απέτυχε – Πέντε μέτρα για να στηρίξουμε τους κτηνοτρόφους της Λέσβου

«Δεν μας έφτανε το ριφιφί στον ΟΠΕΚΕΠΕ, φτάσαμε στο σημείο να θρηνούμε την καταστροφή ζωικού κεφαλαίου στις περισσότερες περιοχές της χώρας», τόνισε χαρακτηριστικά ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Κοβέσι: Υπάρχει θόρυβος γύρω από τις υποθέσεις της ευρωπαϊκής εισαγγελίας – Έχουν δοθεί κάποιες υποσχέσεις
Ευρωπαία εισαγγελέας 22.04.26

Κοβέσι: Υπάρχει θόρυβος γύρω από τις υποθέσεις της ευρωπαϊκής εισαγγελίας – Έχουν δοθεί κάποιες υποσχέσεις

Η ευρωπαία εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι βρίσκεται στο υπουργείο Δικαιοσύνης. Προανήγγειλε ότι αύριο, Πέμπτη, θα μπορεί να πει περισσότερα κατά την παρουσία της στο Φόρουμ των Δελφών

Σύνταξη
Τραμπ: Πλήγμα από Βιρτζίνια εν όψει midterms – Αλλάζει ο εκλογικός χάρτης δίνοντας ώθηση στους Δημοκρατικούς
Δημοψήφισμα 22.04.26

Πλήγμα στον Τραμπ εν όψει midterms - Η Βιρτζίνια αλλάζει τον εκλογικό χάρτη δίνοντας ώθηση στους Δημοκρατικούς

«Συγχαρητήρια, Βιρτζίνια!» πανηγύρισε ο Δημοκρατικός πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, που είχε εμπλακεί άμεσα και ενεργά στην εκστρατεία υπέρ του «ναι» στο δημοψήφισμα

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ έχει σπάσει κάθε ρεκόρ διορισμού μετακλητών – Δημιούργησε γαλάζιο κράτος κομματικών φίλων
Δημόσιο 22.04.26

ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ έχει σπάσει κάθε ρεκόρ διορισμού μετακλητών – Δημιούργησε γαλάζιο κράτος κομματικών φίλων

«Περισσότεροι μετακλητοί υπάλληλοι σημαίνει λιγότερη εμπιστοσύνη στους μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους», επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ και επιτίθεται στην κυβέρνηση για την κατακόρυφη αύξησή τους

Σύνταξη
Χαϊδάρι: Συγκρατημένα αισιόδοξοι οι γιατροί για τη 13χρονη μαθήτρια – Τι έδειξε η αξονική τομογραφία
Στο Χαϊδάρι 22.04.26

Συγκρατημένα αισιόδοξοι οι γιατροί για τη 13χρονη μαθήτρια που έπεσε στο κενό - Τι έδειξε η αξονική τομογραφία

Η μαθήτρια που έπεσε από το μπαλκόνι του σχολείου στο Χαϊδάρι «ήταν 50 λεπτά σε ανακοπή και ανατάχθηκε έπειτα από 55 λεπτά προσπάθειας» λέει ο διευθυντής της Νευροχειρουργικής Κλινικής Παίδων

Σύνταξη
«Διπλό» στο Σαν Αντόνιο οι Μπλέιζερς, αγωνία για Γουεμπανιάμα (103-106) – Μπρέικ των Σίξερς και 2-0 οι Λέικερς
NBA 22.04.26

«Διπλό» στο Σαν Αντόνιο οι Μπλέιζερς, αγωνία για Γουεμπανιάμα (103-106) – Μπρέικ των Σίξερς και 2-0 οι Λέικερς

Οι Σίξερς πέρασαν από την έδρα των Σέλτικς με 111-97 και ισοφάρισαν σε 1-1 τη σειρά, ενώ σε παρόμοιο σκορ βρίσκονται πλέον και οι Σπερς με τους Μπλέιζερς, την ώρα που ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα υπέστη διάσειση.

Σύνταξη
Παγκόσμιος κίνδυνος πείνας από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ – Η απειλή μιας νέας επισιτιστικής κρίσης
Κόσμος 22.04.26

Παγκόσμιος κίνδυνος πείνας από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ – Η απειλή μιας νέας επισιτιστικής κρίσης

Οι εκτιμήσεις διεθνών οργανισμών προειδοποιούν για έναν αυξανόμενο κίνδυνο επισιτιστικής ανασφάλειας που μπορεί να επηρεάσει δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπους.

Αλεξάνδρα Τάνκα
«MAGA Εκκλησία» – Ο Τραμπ, ο Πάπας και το δόγμα του «δίκαιου πολέμου»
Λευκός Οίκος vs Βατικανού 22.04.26

«MAGA Εκκλησία» – Ο Τραμπ, ο Πάπας και το δόγμα του «δίκαιου πολέμου»

Στις ΗΠΑ της εποχής Τραμπ 2.0 η θρησκεία εργαλειοποιείται ως μοχλός άσκησης εξουσίας και εξωτερικής πολιτικής, «θεϊκής» νομιμοποίησης πολέμων και καλλιέργειας καθεστώτος προσωπολατρείας

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Η ιστορία του Yellow Book – Το περιοδικό του 19ου αιώνα που ανέδειξε τις γυναίκες συγγραφείς
Woman 22.04.26

Η ιστορία του Yellow Book – Το περιοδικό του 19ου αιώνα που ανέδειξε τις γυναίκες συγγραφείς

Με τα εμβληματικά σχέδια του fin de siècle (χαρακτηριστικά του λήθαργου του τέλους του 19ου αιώνα) και την ανάδειξη των γυναικών συγγραφέων, το Yellow Book έδωσε το όνομά του στη δεκαετία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ζαφείρης Μελάς: «Δέχτηκα πάρα πολύ μεγάλο μπούλινγκ λόγω καταγωγής»
Fizz 22.04.26

Ζαφείρης Μελάς: «Δέχτηκα πάρα πολύ μεγάλο μπούλινγκ λόγω καταγωγής»

Ο Ζαφείρης Μελάς σε μια εκ βαθεών εξομολόγηση για τις δύσκολες στιγμές στην καλλιτεχνική διαδρομή του. Επιστρέφει δυναμικά στη δισκογραφία με το νέο του τραγούδι «Εγώ γεννήθηκα Θεσσαλονίκη».

Σύνταξη
Κίνηση: «Έμφραγμα» στον Κηφισό – Σε ποιους άλλους δρόμους καταγράφονται μεγάλες καθυστερήσεις
Κίνηση 22.04.26

Κυκλοφοριακό «έμφραγμα» στον Κηφισό - Σε ποιους άλλους δρόμους καταγράφονται μεγάλες καθυστερήσεις

Δύσκολη είναι η εικόνα και στη Λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι έως τη λίμνη Κουμουνδούρου, στο ρεύμα εξόδου - Από την κίνηση επιβαρύνεται και ο περιφερειακός Καρέα, από την Ηλιούπολη έως την Καισαριανή

Σύνταξη
Σήμερα κρίνεται εάν η κυβερνητική παράταξη έχει έστω και επίφαση σεβασμού στους θεσμούς
Editorial 22.04.26

Σήμερα κρίνεται εάν η κυβερνητική παράταξη έχει έστω και επίφαση σεβασμού στους θεσμούς

Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για τις άρσεις ασυλίας θα δείξει εάν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όντως σκοπεύει έστω αυτή τη φορά να σεβαστεί τους θεσμούς

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Οι Χειμερινοί Κολυμβητές στο Θέατρο «Δόρα Στράτου»
Music 22.04.26

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

Σύνταξη
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Στις 12 η ψηφοφορία για την άρση ασυλίας 13 βουλευτών της ΝΔ – Συναγερμός στο Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 22.04.26

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Στις 12 η ψηφοφορία για την άρση ασυλίας 13 βουλευτών της ΝΔ – Συναγερμός στο Μαξίμου

Στο Μαξίμου έχει σημάνει συναγερμός καθώς από την πρώτη στιγμή στόχος της κυβέρνησης ήταν να αποφευχθεί ένα γαλάζιο αντάρτικο στην ψηφοφορία καθώς η κυβερνητική γραμμή είναι υπέρ της υπερψήφισης της άρσης ασυλίας

Σύνταξη
Ιρανικά πυρά κατά πλοίου κοντά στο Ομάν – Τραμπ: Καταρρέουν οικονομικά λόγω του ναυτικού αποκλεισμού του Ορμούζ
Σε τεντωμένο σκοινί 22.04.26 Upd: 09:44

Ιρανικά πυρά κατά πλοίου κοντά στο Ομάν – Τραμπ: Καταρρέουν οικονομικά λόγω του ναυτικού αποκλεισμού του Ορμούζ

Ο Τραμπ ανακοίνωσε παράταση της εκεχειρίας κάτι που οι Ιρανοί θεωρούν τέχνασμα για να κερδίσει χρόνο - «Ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών αποτελεί πράξη πολέμου», λέει η Τεχεράνη προσθέτοντας πως θα αντισταθεί «στον εκφοβισμό» - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

