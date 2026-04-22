Φυγή προς τα εμπρός επιχειρεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τα μέτρα στήριξης που θα ανακοινώσει σήμερα, τη στιγμή που η κυβέρνηση είναι υπό πίεση τόσο από τα σκάνδαλα όσο και από τη δημοσκοπική υποχώρηση που καταγράφει.

Ο Παύλος Μαρινάκης ανακοίνωσε χθες ότι θα υπάρξουν νέα μέτρα στήριξης την ώρα που το ενδιαφέρον στρέφεται στην ολομέλεια της Βουλής και την ψηφοφορία για την άρση ασυλίας των βουλευτών της ΝΔ που αναφέρονται στις δικογραφίες της ευρωπαϊκής εισαγγελίας που ερευνά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η κυβέρνηση βέβαια σημειώνει ότι η αιφνιδιαστική απόφαση για μέτρα στήριξης οφείλεται στο ότι σήμερα ανακοινώνεται το υπερπλεόνασμα του 2025, που ένα μικρό, όπως όλα δείχνουν, τμήμα του θα πάει σε επιδοματικής φύσης στήριξη την ώρα που η ακρίβεια γονατίζει τα νοικοκυριά.

Σύμφωνα με πληροφορίες ένα τμήμα του υπερπλεονάσματος – που στο σύνολό του εκτιμάται ότι θα είναι λίγο λιγότερο από ένα δισ. ευρώ – θα κατευθυνθεί στην ενίσχυση των χαμηλοσυνταξιούχων με αύξηση της οικονομικής στήριξης των 250 ευρώ. Παράλληλα εξετάζεται η παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης στην αντλία καθώς και επέκταση του fuel pass ενώ επέκταση αναμένεται και στη στήριξη των αγροτών μέσω επιδότησης 15% για την αγορά λιπασμάτων, με στόχο τη συγκράτηση του κόστους παραγωγής.

O Κυριάκος Μητσοτάκης όπως έγινε γνωστό, θα προχωρήσει σε δήλωση για τα μέτρα στήριξης στις 12:30, την ώρα δηλαδή που θα έχει ξεκινήσει η συζήτηση στη Βουλή για την άρση ασυλίας των 13 βουλευτών της ΝΔ για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μέτρα ψίχουλα μπροστά στην αβεβαιότητα για την οικονομία

Τα νέα μέτρα βέβαια, ακόμα κι αν προσφέρουν κάποια ανακούφιση, δεν θα είναι ικανό δίχτυ προστασίας των πολιτών απέναντι στις διαρκείς ανατιμήσεις των τελευταίων ετών και της εκτόξευσης του κόστους της στέγασης τη στιγμή που οι μικρές αυξήσεις στους μισθούς εξανεμίζονται πριν καλά καλά φτάσουν στην τσέπη των εργαζομένων.

Πόσο μάλλον όταν η ανησυχία για βάθεμα της ενεργειακής κρίσης και νέα ύφεση στην οικονομία αυξάνεται καθώς ο πόλεμος στο Ιράν και η κρίση στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται.

Και ενώ οι πολίτες φαίνεται να επηρεάζονται από τις εξελίξεις στον Περσικό, με το άγχος και την ανησυχία να καταγράφεται και στην καταναλωτική τους συμπεριφορά, όπως έδειξε πρόσφατη έρευνα του ΙΕΛΚΑ, η κυβέρνηση μοιάζει να αφήνει σε δεύτερη και τρίτη μοίρα ένα βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό για την αντιμετώπιση της τρέχουσας ενεργειακής κρίσης, που κατά τον επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας είναι η χειρότερη από όλες μέχρι σήμερα.

Για την κυβέρνηση το βασικό μέλημα φαίνεται πως είναι να βγει από τη γωνία που έχει στριμωχτεί όπως μπορεί και μετά… βλέπουμε. Από τη μία το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ που δεν λέει να τελειώσει από την άλλη η υπόθεση Λαζαρίδη και ο χειρισμός της από την κυβέρνηση έχουν δημιουργήσει ένα κλίμα αρνητικό στη ΝΔ που καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις και πυροδοτεί γκρίνιες στο εσωτερικό της παράταξης με δημόσιες πλέον διαφοροποιήσεις.

Στη γωνία

Οι επιθέσεις στην ευρωπαϊκή εισαγγελία και τα υπονοούμενα για σχέδιο αποσταθεροποίησης της κυβέρνησης, η παρουσίαση του ρουσφετιού ως βουλευτικό καθήκον και οι αναφορές στα διαχρονικά προβλήματα διαφθοράς από ιδρύσεως ελληνικού κράτους ήταν ο τρόπος που επέλεξε η κυβέρνηση – ή οι «λαγοί» υπουργοί της – να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα για τα σκάνδαλα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Δημοσκόπηση της Interview καταγράφει πτώση τριών μονάδων για την κυβέρνηση σε διάστημα ενός μήνα με το ποσοστό της πρόθεσης ψήφου να κατρακυλά στο 25,7%. Ταυτόχρονα η πλειοψηφία ζητά πρόωρες εκλογές.

Για να αποφύγει τα χειρότερα το Μαξίμου προσπαθεί τις τελευταίες μέρες να πείσει τους βουλευτές της ΝΔ να μην σπάσουν την κομματική γραμμή ή έστω να μην την σπάσουν με εκκωφαντικό τρόπο στην ψήφιση για τις άρσεις ασυλίας.

Ακόμα όμως κι αν η κυβέρνηση καταφέρει σε κοινοβουλευτικό επίπεδο να βγει λίγο πολύ αλώβητη από την κρίση, γνωρίζει ότι έχει να αντιμετωπίσει κι άλλες δοκιμασίες, πιθανόν κι άλλες δικογραφίες. Το κυριότερο έχει να αντιμετωπίσει τη φθορά της στα μάτια της κοινωνίας που πλειοψηφικά της γυρνάει την πλάτη εδώ και καιρό ακόμα κι αν δεν έχει κερδηθεί από κάποια εναλλακτική.