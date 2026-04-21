newspaper
Τρίτη 21 Απριλίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
21.04.2026 | 09:24
Μετρό: Οι 5 σταθμοί που θα κλείνουν από σήμερα νωρίτερα λόγω έργων – Πώς θα εξυπηρετηθούν οι επιβάτες
# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Με Μητσοτάκη στο τιμόνι πλέον το 2026 την Ελλάδα την έχει «υιοθετήσει» η Κοβέσι και η συζήτηση στη Βουλή αφορά το ποιανού η ασυλία θα αρθεί

Confidential

Eμπιστευτικά
 21 Απριλίου 2026, 08:00

Άριστοι στη διαφθορά το αναγνωρίζουν και στελέχη πρώην κυβερνητικά. Και όσο ο Αδωνις περιμένει την Κοβέσι για να την…καθαιρέσει, ο Μητσοτάκης απειλεί ότι μέχρι το 2030 θα διοικεί

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Από επιτυχία σε επιτυχία

Μία ακόμη επιτυχία του «επιτελικού κράτους»« και της «πολιτικής αριστείας»! Η πολιτική ζωή της χώρας «χορεύει» στους ρυθμούς που έχει επιβάλλει η ευρωπαία εισαγγελέας κυρία Λάουρα Κοβέσι! Το σύνολο της πολιτικής ειδησεογραφίας εξαντλείται σχεδόν στις παραγόμενες από τις δικογραφίες εξελίξεις. Η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας «στροβιλίζεται» στα πάθη που προκαλεί η … άρση της βουλευτικής ασυλίας των «11+2» μελών της – και το Μέγαρο Μαξίμου προσπαθεί απεγνωσμένα να διαχειριστεί την … χειραφέτηση της απέναντι στον πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη.

Κόντρα

Από την άλλη πλευρά ξέσπασε μία ακόμη αντιπαράθεση μεταξύ του υπουργού Υγείας κ. Αδωνι Γεωργιάδη και του πρώην υπουργού κ. Μάριου Σαλμά. Κι απ΄ ότι φαίνεται την λύση θα την βρουν τα δικαστήρια. Τελικά η ευρωπαϊκή εισαγγελία ερευνά ή όχι θέματα του υπουργείου Υγείας; Ο κ. Σαλμάς λέει πως ερευνά. Ο κ. Γεωργιάδης το αμφισβητεί και έχει δώσει εντολή στους δικηγόρους του «διά τα περαιτέρω».

Ο κ. Λαζαρίδης «μασάει σίδερα»

Ο Γεωργιάδης έδωσε στον Μακάριο Λαζαρίδη μία συμβουλή: όταν είναι υπό πίεση, αφήνεις το κινητό στην άκρη! Σωστό. Αλλά την συμβουλή έπρεπε να τη δώσει πριν αρχίσει το πάρτι στο … Χ! Μετά δεν μετράει…. Ο κ. Λαζαρίδης φαίνεται πως δεν την πήρε … καλά την απομάκρυνση του. Κι έκανε ένα retweet στο Χ σε βάρος της κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη – μάλλον την θεωρεί υπεύθυνη για την καρατόμηση του. Το τι έγινε από κάτω στα σχόλια δεν περιγράφεται. Φαίνεται, λοιπόν, ότι βρίσκεται σε παροξυσμό. Γι΄ αυτό του έδωσε και την συμβουλή ο κ. Γεωργιάδης ως πιο έμπειρος σ΄ αυτά. Φαίνεται πως έπεσε το σχετικό τηλεφώνημα από το Μέγαρο Μαξίμου και το έσβησε το retweet. Και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Παύλος Μαρινάκης έσπευσε να δηλώσει – ελαφρώς απειλητικά… – ότι αν δεν το έσβηνε θα υπήρχε πρόβλημα! Δηλαδή θα τον διέγραφε ο κ. Μητσοτάκης. Από την «αμυχή στη γάγγραινα» που έγραφε και κάποιος παλιά! Ετσι είναι αυτά τα πράγματα – αν δεν τα προσέξεις σε βγάζουν σε κακούς δρόμους….

Ερχεται…

Εν τω μεταξύ η κυρία Κοβέσι αύριο θα είναι στην Αθήνα – για να συμμετάσχει στο συνέδριο των Δελφών – και θα συναντήσει και τον υπουργό Δικαιοσύνης κ. Γιώργο Φλωρίδη. Δεν χρειάζεται να έχω το … κληρονομικό χάρισμα για να προβλέψω την ατζέντα της συνάντησης – την οποία την ζήτησε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής εισαγγελίας. Δύο είναι τα θέματα: το πρώτο η παραμονή της σημερινής σύνθεσης του ελληνικού τμήματος της εισαγγελίας – ιδιαίτερα της κυρίας Πόπης Παπανδρέου – και το δεύτερο είναι οι επιθέσεις τις οποίες δέχεται ο ευρωπαϊκός θεσμός από την κυβερνητική παράταξη – με προεξάρχοντα τον υπουργό Υγείας κ. Γεωργιάδη. Οσον αφορά το πρώτο θέμα, υποθέτω ότι ο κ. Φλωρίδης θα τονίσει την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και θα πει πως είναι θέμα του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου – για το δεύτερο δεν μπορώ να υποθέσω….

Είναι πολλοί οι λόγοι

Το ερώτημα όμως είναι το εξής: για ποιο λόγο έχει σηκωθεί τέτοιος κουρνιαχτός από την κυβέρνηση και το Μέγαρο Μαξίμου – του οποίου «λαγός» είναι ο κ. Γεωργιάδης; Ο πρώτος λόγος είναι ότι προσφέρει «θαλπωρή» στους βουλευτές που την έχουν έχουν … ανάγκη και βρίσκονται στα κάγκελα. Ο δεύτερος λόγος είναι η συγκρότηση μιας θεωρίας συνομωσίας περί των «ανύπαρκτων σκανδάλων» που είναι εύπεπτη στο κομματικό κοινό της Νέας Δημοκρατίας και ο τρίτος λόγος είναι πως θέλουν να διαμορφώσουν μία τακτική αμφισβήτησης των δικογραφιών που είναι στο δρόμο! Δηλαδή έρχονται…. Γι΄ αυτό τον λόγο η κυβέρνηση δίνει κάλυψη στην ρητορική του κ. Γεωργιάδη το τελευταίο διάστημα. Διότι αν δεν το έχετε αντιληφθεί αυτή η κυβέρνηση θα πνιγεί από τον μεγάλο αριθμό σκανδάλων που έχει παράξει στα επτά ή οκτώ χρόνια παραμονής στην εξουσία. Πάντως η σύγκρουση με την ευρωπαϊκή εισαγγελία θα είναι σφοδρή! Η κυρία Κοβέσι θα δώσει συνέντευξη στο συνέδριο των Δελφών και δεν αποκλείεται να δώσει και δεύτερη συνέντευξη Τύπου. Καταλαβαίνετε ότι για τις επόμενες ημέρες την ατζέντα την βάζει η Λάουρα….

Το δράμα του κ. Ανδρουλάκη

Εκεί όμως στη Χαριλάου Τρικούπη ζουν άλλο δράμα. Πάνω που πήραν τα πάνω τους με το συνέδριο και την παρουσία του κ. Νίκου Ανδρουλάκη στη Βουλή, βρίσκονται αντιμέτωποι με το «φάντασμα του Τσίπρα»! Εντός του Μαΐου ο πρώην πρωθυπουργός πρόκειται να ανακοινώσει το νέο κόμμα. Κι όπως αντιλαμβάνεστε το «μονοπώλιο» στην κεντροαριστερά «σπάει». Τα δεδομένα αλλάζουν. Κι η δημοσκοπική ανάκαμψη μάλλον θα παρέλθει. Ετσι προσπαθούν στον λίγο χρόνο που απομένει να εμφανίσουν τον κ. Ανδρουλάκη ως «δίδυμο» με τον κ. Μητσοτάκη. Πως ήταν τα παλιά χρόνια «Παπανδρέου – Μητσοτάκης» ή «Σημίτης – Καραμανλής» – ένα τέτοιο πράγμα. Όμως αυτό χρειάζεται όχι μόνο χρόνο αλλά και διάθεση από τον κ. Μητσοτάκη για να διαμορφωθεί. Εχω την εντύπωση ότι δεν διαθέτουν ούτε το ένα ούτε το άλλο…

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Κόσμος
inWellness
Σύνταξη
inTown
inTickets 19.04.26

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
sp_banner_Desk
Stream newspaper
inStream - Ροή Ειδήσεων
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 21 Απριλίου 2026
Cookies