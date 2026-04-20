Οι διαιτητές που θα σφυρίξουν το Παναθηναϊκός – Μονακό στα Play in της Euroleague

Ο Παναθηναϊκός μετράει αντίστροφα για την εντός έδρας αναμέτρηση του Play-In της Euroleague κόντρα στη Μονακό (21/04, 20:00), έχοντας σαν στόχο τη νίκη, που θα τον φέρει και με τη βούλα στα Playoffs και θα τον θέσει αντιμέτωπο με τη Βαλένθια.

Οι πράσινοι προετοιμάζονται για τον «τελικό» με την ομάδα του Πριγκιπάτου στο ΟΑΚΑ, που θα είναι κατάμεστο, καθώς είχε ρεπό στην Stoiximan GBL. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα όλοι οι παίκτες των πράσινων να γεμίσουν τις μπαταρίες τους και προετοιμάζονται πλέον για την τελική ευθεία της σεζόν.

Ποιους όρισε η Euroleague στο Παναθηναϊκός – Μονακό

Μια μέρα πριν την αναμέτρηση που θα κρίνει την 7η θέση στη regular season και το «συναπάντημα» στα play offs με τη Βαλένθια,η Euroleague όρισε τους τρεις διαιτητές που θα βρεθούν στο Telekom Center το βράδυ της Τρίτης.

Αυτοί λοιπόν θα είναι οι Κάρλος Περούγκα, Όλεγκς Λάτισεβς και Μίλαν Νέντοβιτς, στο κρίσιμο ματς στο ΟΑΚΑ, με τον Παναθηναϊκό να θέλει μόνο νίκη. Αξίζει να σημειωθεί πως αν ηττηθεί το τριφύλλι θα παίξει με τον νικητή του Μπαρτσελόνα – Ερυθρός Αστέρας την Παρασκευή για την 8η θέση των Play off.