Επιτροπή δεοντολογίας Βουλή: Ομόφωνη εισήγηση για άρση ασυλίας και για Αθανασίου-Χατζηβασιλείου

Την άρση της ασυλίας και για τους εναπομείναντες βουλευτές της ΝΔ, Τάσο Χατζηβασιλείου και Χαράλαμπο Αθανασίου αποφάσισε ομόφωνα να εισηγηθεί η επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής.

Οι κ.κ. Αθανασίου και Χατζηβασιλείου που εγκαλούνται από την ευρωπαϊκή εισαγγελία για τις πράξεις τους στην υπόθεση των παράνομων κοινοτικών επιδοτήσεων ΟΠΕΚΕΠΕ ζήτησαν και αυτοί την άρση της ασυλίας τους παρότι δήλωσαν πως δεν έπραξαν τίποτα παράνομο.

Στο υπόμνημά του ο κ. Χατζιβασιλείου αναφέρει πως “ σε καμία περίπτωση δεν αποπειράθηκα, δεν σχεδίασα και δεν εκτέλεσα ουδεμία παράνομη πράξη, ούτε στράφηκα εναντίον των συμφερόντων του Δημοσίου ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πρόκειται για υπόθεση μεταβίβασης αγροτικών δικαιωμάτων μεταξύ συζύγων για λόγους ανωτέρας βίας (εγκυμοσύνη)”. Ωστόσο όπως εξηγεί, επιθυμεί την άρση της ασυλίας του προκειμένου να “κλείσει αυτή η υπόθεση” και υπογραμμίζει πως δεν υφίσταται ζήτημα ηθικής αυτουργίας σε παράβασης καθήκοντος, με αφορμή μια πράξη που δεν συντελέστηκε”.

Από την πλευρά του ο κ. Αθανασίου που βρέθηκε με φυσική παρουσία στην επιτροπή, ζήτησε την άρση της ασυλίας του αλλά υποστήριξε πως δεν υπάρχει αδίκημα και δεν θα έπρεπε να έρθει σχετική δικογραφία στη Βουλή. “ Το έχω κάνει πολλές φορές και θα το ξανακάνω, αυτή είναι η δουλειά του βουλευτή”, είπε λίγο αργότερα μιλώντας σε κοινοβουλευτικούς συντάκτες.

Ένταση Κωνσταντοπούλου- Γεωργαντά

Ενώπιον της επιτροπής δεοντολογίας βρέθηκε και η Ζωή Κωνσταντοπούλου (εκπροσωπώντας την Πλεύση Ελευθερίας) η οποία όμως είχε έντονο διάλογο με τον πρόεδρο της επιτροπής, Γιώργο Γεωργαντά.

Κωνσταντοπούλου: Έχω και άλλες ερωτήσεις. θα εμποδίσετε τις ερωτήσεις ;

Γεωργαντάς: Έρχεται ο ίδιος και ζητάει την άρση ασυλίας του. Τι άλλο θέλετε; Δεν είμαστε δικαστήριο!

Κωνσταντοπούλου: Δεν κατάλαβα, να ζητήσουμε και συγγνώμη που είναι εμπλεκόμενος; Το καθήκον μας να πάρουμε και κάποια τηλεφωνάκια;;;

Είναι ανεπίτρεπτο αυτό που κάνετε, προστατεύετε υπόλογο! Με τραμπουκισμούς…Εμποδίζετε την εξέταση του

Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών στην επιτροπή Δεοντολογίας, το λόγο πλέον έχει η Ολομέλεια η οποία την Τετάρτη θα αποφασίσει με ονομαστική ψηφοφορία την άρση ή μη της ασυλίας και των 13 βουλευτών οι οποίοι στο σύνολο τους έχουν ζητήσει να βρεθούν ενώπιον της τακτικής δικαιοσύνης.