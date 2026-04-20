science
Δευτέρα 20 Απριλίου 2026
weather-icon 20o
Stream

in
science

Σημαντική είδηση:
20.04.2026 | 09:42
Γυναίκα έπεσε από τον δεύτερο όροφο του υπουργείου Τουρισμού και σκοτώθηκε
# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Στα χέρια μυστικών υπηρεσιών το «επικίνδυνο» Mythos της Anthropic
AI 20 Απριλίου 2026, 11:43

Στα χέρια μυστικών υπηρεσιών το «επικίνδυνο» Mythos της Anthropic

H αμερικανική NSA και αντίστοιχες υπηρεσίες της Βρετανίας εξετάζουν τις δυνατότητες του Mythos στο χακάρισμα,

Βαγγέλης Πρατικάκης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ευημερία: Ποια είναι η… αόρατη θηλιά που μας πνίγει σήμερα;

Ευημερία: Ποια είναι η… αόρατη θηλιά που μας πνίγει σήμερα;

Spotlight

Η αμερικανική Anthropic έδωσε στις αμερικανικές και βρετανικές υπηρεσίες πληροφοριών πρόσβαση στο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης Mythos, το οποίο σύμφωνα με την εταιρεία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε μαζικές κυβερνοεπιθέσεις αν πέσει σε λάθος χέρια.

Η αμερικανική NSA (Εθνική Υπηρεσία Ασφάλειας, κεντρική εικόνα), αρμόδια για υποκλοπές επικοινωνιών και θέματα κυβερνοασφάλειας, χρησιμοποιεί ήδη ευρέως το Mythos Preview, αποκάλυψε το Axios επικαλούμενο πηγές που δεν κατονομάζονται.

Αν και είναι ασαφές πώς η NSA χρησιμοποιεί το μοντέλο, μια προτεραιότητα είναι πιθανώς η αναγνώριση κενών ασφάλειας σε συστήματα της αμερικανικής κυβέρνησης. Παραμένει άγνωστο αν το Mythos θα αξιοποιηθεί και με άλλους τρόπους από την NSA, η οποία είχε βρεθεί στο στόχαστρο όταν ο πληροφοριοδότης Έντουαρντ Σνόουντεν είχε αποκαλύψει επιχείρηση μαζικής παρακολούθησης των Αμερικανών.

Πρόσβαση στο Mythos απέκτησαν επίσης οι αντίστοιχες υπηρεσίες της Βρετανίας, ανέφερε η Telegraph, με την υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας MI5 να προειδοποιεί τις τράπεζες για αύξηση του κινδύνου κυβερνοεπιθέσεων.

Ο τραπεζικός τομέας θεωρείται ιδιαίτερα ευάλωτος λόγω των παλιών τεχνολογιών που χρησιμοποιεί σε μεγάλη κλίμακα. Κυβερνητικοί αξιωματούχοι σε τουλάχιστον τρεις χώρες –ΗΠΑ, Καναδάς και Βρετανία– έχουν προειδοποιήσει τις διοικήσεις τραπεζών για τους κινδύνους του Mythos, ενώ η Γερμανία ανακοίνωσε ότι εξετάζει το ζήτημα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέφερε ότι βρίσκεται σε επικοινωνία με την Anthropic.

O επικεφαλής της Anthropic Ντάριο Άμοντει συμμετείχε την Παρασκευή σε συνάντηση στον Λευκό Οίκο (Reuters)

Η εταιρεία αποφάσισε να μην προχωρήσει σε ευρεία διάθεση του Mythos λόγω των προηγμένων ικανοτήτων του στον προγραμματισμό και το χακάρισμα.

Μόνο μια λίστα 40 εταιρειών, οργανισμών και κυβερνητικών υπηρεσιών έχει πρόσβαση στο μοντέλο, το οποίο φέρεται να έχει ανακαλύψει «χιλιάδες» κενά ασφάλειας σε λειτουργικά συστήματα και άλλα είδη λογισμικού, ακόμα και σε προγράμματα υψηλής ασφάλειας που χρησιμοποιούνται εδώ και δεκαετίες.

Η κυβέρνηση Τραμπ είχε συγκρουστεί με την Anthropic λόγω της άρνησής της να επιτρέψει τη χρήση προηγούμενων μοντέλων για μαζική παρακολούθηση ή ανάπτυξη αυτόνομων όπλων.

Η εταιρεία δεν συμμορφώθηκε με την απαίτηση να επιτρέψει την αξιοποίηση της τεχνολογίας της για «κάθε νόμιμη χρήση» και το Πεντάγωνο απάντησε χαρακτηρίζοντάς την «κίνδυνο για την εφοδιαστική αλυσίδα», βάζοντάς την έτσι στη μαύρη λίστα των εταιρειών που δεν επιτρέπεται να συνεργάζονται με το Πεντάγωνο ή εργολάβους του. H Anthropic αμφισβητεί τον χαρακτηρισμό στα δικαστήρια.

H Anthropic είχε συγκρουστεί με το Πεντάγωνο για τις στρατιωτικές χρήσεις των τεχνολογιών της (Reuters)

Παρά την κόντρα, o διευθύνων σύμβουλος της Anthropic Ντάριο Άμοντεϊ συζήτησε την Παρασκευή το θέμα του Mythos με αξιωματούχους του Λευκού Οίκου, ένδειξη ότι οι δύο πλευρές είναι διατεθειμένες να συνεργαστούν.

Σύμφωνα με τις πηγές του Axios, η NSA είναι ένας από τους οργανισμούς στους οποίους δόθηκε πρόσβαση στο Anthropic, στο πλαίσιο του προγράμματος κυβερνοασφάλειας «Project Glasswing». Η εταιρεία είχε αποκαλύψει μόνο 12 από τους 40 οργανισμούς και επιχειρήσεις που συμμετέχουν.

Την περασμένη εβδομάδα, το Bloomberg είχε αναφέρει ότι η αμερικανική κυβέρνηση σκοπεύει να διαθέσει μια βερσιόν του Mythos σε ομοσπονδιακές υπηρεσίες.

Η αμερικανική κυβέρνηση βρίσκεται έτσι στην παράδοξη θέση να χρησιμοποιεί ένα μοντέλο της Anthropic ενώ παράλληλα ισχυρίζεται ότι η εταιρεία αποτελεί «κίνδυνο για την εφοδιαστική αλυσίδα», δηλαδή κίνδυνο εθνικής ασφάλειας.

Όπως όμως δήλωσε στο Axios πηγή που γνωρίζει τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών, θα ήταν «εντελώς ανεύθυνο» για την κυβέρνηση των ΗΠΑ να στερήσει από τη χώρα τα τεχνολογικά πλεονεκτήματα που προσφέρει το νέο μοντέλο, μια κίνηση που θα ωφελούσε την Κίνα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Ενεργειακή κρίση: Πώς αλλάζει τις επενδυτικές αποφάσεις 

Ενεργειακή κρίση: Πώς αλλάζει τις επενδυτικές αποφάσεις 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ευημερία: Ποια είναι η… αόρατη θηλιά που μας πνίγει σήμερα;

Ευημερία: Ποια είναι η… αόρατη θηλιά που μας πνίγει σήμερα;

Κόσμος
Το Ιράν θα απουσιάσει από τις συνομιλίες στο Πακιστάν

Το Ιράν θα απουσιάσει από τις συνομιλίες στο Πακιστάν

inWellness
inTown
Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο»
inTickets 19.04.26

Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο» - Ένα μουσικό ταξίδι 20 χρόνων στο Κύτταρο

Η Γεωργία Νταγάκη μας προσκαλεί την Παρασκευή 24 Απριλίου σε ένα μουσικό ταξίδι που συμπυκνώνει 20 χρόνια δημιουργικής πορείας, αναζήτησης και εξέλιξης.

sp_banner_Desk
Stream science
Η απειλή της υπερνοημοσύνης: Πόσο κοντά βρισκόμαστε σε ένα ανεξέλεγκτο μέλλον;
Ορατός ο κίνδυνος 20.04.26

Η απειλή της υπερνοημοσύνης: Πόσο κοντά βρισκόμαστε σε ένα ανεξέλεγκτο μέλλον;

Επιστήμονες και οργανισμοί προειδοποιούν ότι η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται ταχύτερα από τα μέτρα ελέγχου της, εγείροντας ανησυχίες για υπαρξιακούς κινδύνους μέσα στην επόμενη δεκαετία

Η Anthropic τρομάζει το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα
Mythos ή πραγματικότητα; 19.04.26

Η Anthropic τρομάζει το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα

Το νέο μοντέλο Mythos της Anthropic μπορεί επί της ουσίας να δείξει σε επιτήδειους τις αδυναμίες διαδικτυακών εφαρμογών και το «μονοπάτι» για να εισχωρήσουν στο σύστημα, με αυτοματοποιημένο τρόπο

Η εισβολή των bot: Οι άνθρωποι είμαστε πλέον μειοψηφία στο ίντερνετ
Ψηφιακή κατάληψη 15.04.26

Η εισβολή των bot: Οι άνθρωποι είμαστε πλέον μειοψηφία στο ίντερνετ

Η ψευδαίσθηση της ανθρώπινης κυριαρχίας στον ψηφιακό κόσμο καταρρέει. Η ετήσια έκθεση της Imperva αποκαλύπτει ότι η μη-ανθρώπινη κίνηση (bots) έχει ξεπεράσει το 50% του συνολικού διαδικτύου, μετατρέποντας το timeline μας σε ένα πεδίο μάχης μεταξύ αλγορίθμων, όπου ο άνθρωπος είναι πλέον απλός θεατής.

Το τέλος του τυχαίου: Γιατί οι ψηφιακές σου επιλογές είναι απλώς μια ψευδαίσθηση ελεύθερης βούλησης
Χειραγώγηση 15.04.26

Το τέλος του τυχαίου: Γιατί οι ψηφιακές σου επιλογές είναι απλώς μια ψευδαίσθηση ελεύθερης βούλησης

Νομίζεις ότι οι ψηφιακές σου επιλογές είναι δικές σου; Η έρευνα πίσω από το φαινόμενο της «Αλγοριθμικής Ισοπέδωσης» αποκαλύπτει πώς οι τεχνολογικοί κολοσσοί αντικατέστησαν την ελεύθερη βούληση με προδιαγεγραμμένα μαθηματικά μοντέλα.

Κατάσκοποι στις ζωές των άλλων – Χιλιάδες εργάτες της AI χτενίζουν το Διαδίκτυο για τα προσωπικά σας δεδομένα
Scale AI 13.04.26

Κατάσκοποι στις ζωές των άλλων – Χιλιάδες εργάτες της AI χτενίζουν το Διαδίκτυο για τα προσωπικά σας δεδομένα

H Scale AI και άλλες εταιρείες ζητούν «ειδικούς» για την εκπαίδευση της τεχνητής νοημοσύνης, μετά όμως τους ζητούν να χτενίζουν προφίλ στο Instagram.

Πως μια κινεζική εταιρεία παρακολουθούσε τα αμερικανικά βομβαρδιστικά με την βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης
AI 12.04.26

Πως μια κινεζική εταιρεία παρακολουθούσε τα αμερικανικά βομβαρδιστικά με την βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης

Η MizarVision παρακολούθησε τις κινήσεις αμερικανικών βομβαρδιστικών πάνω από το Ιράν και προσπάθησε να προσδιορίσει τις θέσεις μέσω τεχνητής νοημοσύνης

Γιατί οι Big Tech και ο λαϊκισμός έχουν έναν κοινό εχθρό: τον δημοκρατικό έλεγχο
Τεχνητή νοημοσύνη 11.04.26

Γιατί οι Big Tech και ο λαϊκισμός έχουν έναν κοινό εχθρό: τον δημοκρατικό έλεγχο

Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη συγκεντρώνει την εξουσία σε μια χούφτα τεχνολογικών κολοσσών, τα δομικά συμφέροντα αυτών των εταιρειών και της λαϊκιστικής πολιτικής συγκλίνουν αθόρυβα γύρω από μια κοινή εχθρότητα προς τους θεσμικούς περιορισμούς

Τεχνητή νοημοσύνη και ψυχική υγεία: Μια νέα πραγματικότητα ανάμεσα σε αλγόριθμους και ανθρώπινες ανάγκες
AI 11.04.26

Τεχνητή νοημοσύνη και ψυχική υγεία: Μια νέα πραγματικότητα ανάμεσα σε αλγόριθμους και ανθρώπινες ανάγκες

Η Google.org ανακοίνωσε χρηματοδότηση ύψους 30 εκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση γραμμών βοήθειας διεθνώς, ενώ επενδύει και στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας

inStream - Ροή Ειδήσεων
Συλλυπητήρια ανακοίνωση του υπουργείου Τουρισμού για την τραγική απώλεια της υπαλλήλου
Ελλάδα 20.04.26

Συλλυπητήρια ανακοίνωση του υπουργείου Τουρισμού για την τραγική απώλεια της υπαλλήλου

Το υπουργείο Τουρισμού σε ανακοίνωσή του εκφράζει τα συλλυπητήρια της πολιτικής ηγεσίας στην οικογένεια της υπαλλήλου και αναφέρει ότι η αστυνομία ερευνά τα αίτια του τραγικού περιστατικού

Τραμπ: Δασμοί, Βενεζουέλα, Ιράν – Τα ύποπτα στοιχήματα στις αγορές πριν από κρίσιμες ανακοινώσεις
Τα 5 παραδείγματα 20.04.26

Δασμοί, Βενεζουέλα, Ιράν - Τα ύποπτα στοιχήματα στις αγορές πριν από κρίσιμες ανακοινώσεις του Τραμπ

Οι υποψίες για εσωτερική πληροφόρηση «επενδυτών» που βαραίνουν την προεδρία Τραμπ - Ύποπτα στοιχήματα που αποφέρουν μεγάλα κέρδη πριν από «ανατρεπτικές» δηλώσεις Τραμπ - Πέντε παραδείγματα

Τηλεργασία μία ημέρα την εβδομάδα
Επιμένει η ΕΕ 20.04.26

Τηλεργασία μία ημέρα την εβδομάδα

Δουλειά από το σπίτι, φθηνότερες μετακινήσεις και «λουκέτο» σε δημόσια κτίρια: το νέο σχέδιο της Ευρώπης για την ενεργειακή κρίση

«Πόρτα» από το σύστημα υγείας βλέπουν οι ασθενείς με τους περιορισμούς στις καινοτόμες θεραπείες
Συνεντεύξεις 20.04.26

«Πόρτα» από το σύστημα υγείας βλέπουν οι ασθενείς με τους περιορισμούς στις καινοτόμες θεραπείες

Μιλούν στο in.gr oι: Λαμπρίνα Μπαρμπετάκη Πρόεδρος Pharma Innovation Forum, ο Καθ. Μ. Σαλούστρος, Πρόεδρος ΕΟΠΕ και η Βάσω Βακουφτσή, Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας

Ρόδος: Ελεύθερος μέχρι τη δίκη σε δεύτερο βαθμό ο 70χρονος γυναικολόγος που καταδικάστηκε για βιασμό ασθενών του
Ελλάδα 20.04.26

Ρόδος: Ελεύθερος μέχρι τη δίκη σε δεύτερο βαθμό ο 70χρονος γυναικολόγος που καταδικάστηκε για βιασμό ασθενών του

Ελεύθερος μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης από δευτεροβάθμιο δικαστήριο ο γυναικολόγος που είχε καταδικαστεί σε 73 χρόνια και 9 μήνες για ασέλγεια και βιασμό 21 ασθενών του.

Γιώργος Μυλωνάκης: Παραμένει διασωληνωμένος σε σταθερή κατάσταση – Το νέο ιατρικό ανακοινωθέν
Στον Ευαγγελισμό 20.04.26

Ο Γιώργος Μυλωνάκης παραμένει διασωληνωμένος σε σταθερή κατάσταση – Το νέο ιατρικό ανακοινωθέν

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», νοσηλεύεται διασωληνωμένος ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης.

Έκτακτη εισφορά στα κέρδη και κατάργηση χρεώσεων – Παρεμβάσεις για τις τράπεζες προαναγγέλλει ο Ανδρουλάκης
Πολιτική 20.04.26

Έκτακτη εισφορά στα κέρδη και κατάργηση χρεώσεων – Παρεμβάσεις για τις τράπεζες προαναγγέλλει ο Ανδρουλάκης

Τρεις στοχευμένες παρεμβάσεις που αφορούν μεταξύ άλλων  την επιβολή έκτακτης εισφοράς στα τραπεζικά κέρδη για τα έτη 2025 και 2026,  την επιτάχυνση της απόσβεσης του αναβαλλόμενου φόρου και την κατάργηση των χρεώσεων για τη διατήρηση καταθετικών λογαριασμών φέρνει το ΠΑΣΟΚ όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης

CIA, Γάζα και Ιράν – Το εντυπωσιακό κλείσιμο των Strokes στο Coachella
Oblivius 20.04.26

Ο σκοτεινός κόσμος της CIA, βομβαρδισμοί σε Γάζα και Ιράν - Το εντυπωσιακό κλείσιμο των Strokes στο Coachella

Τι κι αν δεν ήταν το μεγάλο όνομα στο φετινό Coachella; Οι Strokes κατάφεραν να στρέψουν τα φώτα πάνω τους, με το πολιτικό και αντιπολεμικό κλείσιμό τους στο φεστιβάλ

Λαζαρίδης: Συνεχίζεται η αντιπαράθεση κυβέρνησης – αντιπολίτευσης – «Ο πρωθυπουργός είχε ευθύνη»
Πολιτική Γραμματεία 20.04.26

Συνεχίζεται η αντιπαράθεση κυβέρνησης - αντιπολίτευσης με φόντο τον Λαζαρίδη - «Ο πρωθυπουργός είχε ευθύνη»

Η αντιπολίτευση συνεχίζει να εξαπολύει πυρά στην κυβέρνηση αφού ο Μακάριος Λαζαρίδης παραιτήθηκε από υφυπουργός - Η κυβέρνηση τον κάλυπτε

Βουλή: Ξεκινά η κοινοβουλευτική διαβολοβδομάδα της Νέας Δημοκρατίας
Πολιτική Γραμματεία 20.04.26

Ξεκινά η κοινοβουλευτική διαβολοδβομάδα της Νέας Δημοκρατίας

Η συνεδρίαση της επιτροπής Δεοντολογίας και η ψηφοφορία στην Ολομέλεια για την άρση ασυλίας των στελεχών της ΝΔ - Τι λένε οι διαφωνούντες και η ανησυχία για την επόμενη μέρα

Αφθώδης πυρετός στη Λέσβο: Kλειστό λιμάνι, μπλόκα, άδεια ράφια στα super market και ο ιός να ταξιδεύει σε όλο το νησί
Εκρυθμη κατάσταση 20.04.26

Αφθώδης πυρετός στη Λέσβο: Kλειστό λιμάνι, μπλόκα, άδεια ράφια στα super market και ο ιός να ταξιδεύει σε όλο το νησί

Σε πλήρες αδιέξοδο έχει οδηγήσει τη Λέσβο ο αφθώδης πυρετός- «Απόβαση» 22 κτηνιάτρων την Δευτέρα και την Τρίτη για να αντιμετωπιστεί ο ιός- Ενημέρωση για την πορεία του ιού σήμερα στο ΥπΑΑΤ- Μιλούν στο in κτηνοτρόφοι και ειδικοί

Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 20 Απριλίου 2026
Cookies