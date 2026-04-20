Στα χέρια μυστικών υπηρεσιών το «επικίνδυνο» Mythos της Anthropic

Η αμερικανική Anthropic έδωσε στις αμερικανικές και βρετανικές υπηρεσίες πληροφοριών πρόσβαση στο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης Mythos, το οποίο σύμφωνα με την εταιρεία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε μαζικές κυβερνοεπιθέσεις αν πέσει σε λάθος χέρια.

Η αμερικανική NSA (Εθνική Υπηρεσία Ασφάλειας, κεντρική εικόνα), αρμόδια για υποκλοπές επικοινωνιών και θέματα κυβερνοασφάλειας, χρησιμοποιεί ήδη ευρέως το Mythos Preview, αποκάλυψε το Axios επικαλούμενο πηγές που δεν κατονομάζονται.

Αν και είναι ασαφές πώς η NSA χρησιμοποιεί το μοντέλο, μια προτεραιότητα είναι πιθανώς η αναγνώριση κενών ασφάλειας σε συστήματα της αμερικανικής κυβέρνησης. Παραμένει άγνωστο αν το Mythos θα αξιοποιηθεί και με άλλους τρόπους από την NSA, η οποία είχε βρεθεί στο στόχαστρο όταν ο πληροφοριοδότης Έντουαρντ Σνόουντεν είχε αποκαλύψει επιχείρηση μαζικής παρακολούθησης των Αμερικανών.

Πρόσβαση στο Mythos απέκτησαν επίσης οι αντίστοιχες υπηρεσίες της Βρετανίας, ανέφερε η Telegraph, με την υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας MI5 να προειδοποιεί τις τράπεζες για αύξηση του κινδύνου κυβερνοεπιθέσεων.

Ο τραπεζικός τομέας θεωρείται ιδιαίτερα ευάλωτος λόγω των παλιών τεχνολογιών που χρησιμοποιεί σε μεγάλη κλίμακα. Κυβερνητικοί αξιωματούχοι σε τουλάχιστον τρεις χώρες –ΗΠΑ, Καναδάς και Βρετανία– έχουν προειδοποιήσει τις διοικήσεις τραπεζών για τους κινδύνους του Mythos, ενώ η Γερμανία ανακοίνωσε ότι εξετάζει το ζήτημα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέφερε ότι βρίσκεται σε επικοινωνία με την Anthropic.

Η εταιρεία αποφάσισε να μην προχωρήσει σε ευρεία διάθεση του Mythos λόγω των προηγμένων ικανοτήτων του στον προγραμματισμό και το χακάρισμα.

Μόνο μια λίστα 40 εταιρειών, οργανισμών και κυβερνητικών υπηρεσιών έχει πρόσβαση στο μοντέλο, το οποίο φέρεται να έχει ανακαλύψει «χιλιάδες» κενά ασφάλειας σε λειτουργικά συστήματα και άλλα είδη λογισμικού, ακόμα και σε προγράμματα υψηλής ασφάλειας που χρησιμοποιούνται εδώ και δεκαετίες.

Η κυβέρνηση Τραμπ είχε συγκρουστεί με την Anthropic λόγω της άρνησής της να επιτρέψει τη χρήση προηγούμενων μοντέλων για μαζική παρακολούθηση ή ανάπτυξη αυτόνομων όπλων.

Η εταιρεία δεν συμμορφώθηκε με την απαίτηση να επιτρέψει την αξιοποίηση της τεχνολογίας της για «κάθε νόμιμη χρήση» και το Πεντάγωνο απάντησε χαρακτηρίζοντάς την «κίνδυνο για την εφοδιαστική αλυσίδα», βάζοντάς την έτσι στη μαύρη λίστα των εταιρειών που δεν επιτρέπεται να συνεργάζονται με το Πεντάγωνο ή εργολάβους του. H Anthropic αμφισβητεί τον χαρακτηρισμό στα δικαστήρια.

Παρά την κόντρα, o διευθύνων σύμβουλος της Anthropic Ντάριο Άμοντεϊ συζήτησε την Παρασκευή το θέμα του Mythos με αξιωματούχους του Λευκού Οίκου, ένδειξη ότι οι δύο πλευρές είναι διατεθειμένες να συνεργαστούν.

Σύμφωνα με τις πηγές του Axios, η NSA είναι ένας από τους οργανισμούς στους οποίους δόθηκε πρόσβαση στο Anthropic, στο πλαίσιο του προγράμματος κυβερνοασφάλειας «Project Glasswing». Η εταιρεία είχε αποκαλύψει μόνο 12 από τους 40 οργανισμούς και επιχειρήσεις που συμμετέχουν.

Την περασμένη εβδομάδα, το Bloomberg είχε αναφέρει ότι η αμερικανική κυβέρνηση σκοπεύει να διαθέσει μια βερσιόν του Mythos σε ομοσπονδιακές υπηρεσίες.

Η αμερικανική κυβέρνηση βρίσκεται έτσι στην παράδοξη θέση να χρησιμοποιεί ένα μοντέλο της Anthropic ενώ παράλληλα ισχυρίζεται ότι η εταιρεία αποτελεί «κίνδυνο για την εφοδιαστική αλυσίδα», δηλαδή κίνδυνο εθνικής ασφάλειας.

Όπως όμως δήλωσε στο Axios πηγή που γνωρίζει τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών, θα ήταν «εντελώς ανεύθυνο» για την κυβέρνηση των ΗΠΑ να στερήσει από τη χώρα τα τεχνολογικά πλεονεκτήματα που προσφέρει το νέο μοντέλο, μια κίνηση που θα ωφελούσε την Κίνα.