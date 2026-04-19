Πανσερραϊκός για… Όσκαρ: Τα μεγάλα «διπλά» στα play out και ένα σενάριο που δεν φανταζόταν κανείς…

Ψάξτε τον δεύτερο έλεγαν όλοι από τα μισά της φετινής σεζόν για την ουρά της βαθμολογίας της Super League. Ο ένας, ο σίγουρος ήταν ο Πανσερραϊκός. Ναι, η ίδια ομάδα που χθες έκανε (ένα ακόμη) μεγάλο διπλό και μετά από τις πρώτες τρεις αγωνιστικές των πλέι άουτ βρίσκεται εκεί που ούτε στο… σινεμά λες πως δεν γίνονται αυτά.

Η πρώτη φορά που στις δύο τελευταίες θέσεις, που οδηγούν στη Super League 2 δεν βρίσκεται ο Πανσερραικός, και όμως αυτό φαντάζει πλέον απολύτως φυσιολογικό. Τι σου είναι το ποδόσφαιρο… Και όμως με την συμπλήρωση 20 αγωνιστικών στο πρωτάθλημα η ομάδα των Σερρών που τώρα είναι talk of the town μέτραγε άλλη μια ήττα, και μάλιστα βαριά.

Η ΑΕΚ πέρναγε με 4-0 από την έδρα του Πανσερραικού στις 8 Φεβρουαρίου και το… κοντέρ για την ομάδα των Σερρών έγραψε στην βαθμολογία 8 βαθμούς, προφανώς τελευταίος και καταιδρωμένος. Καταδικασμένος σαν τα παιχνίδια τάβλι που δεν τα παίζουν ούτε… στην φυλακή ο Πανσερραϊκός με την βαθμολογία να έχει στην 13η θέση τον Αστέρα Τρίπολης με 16 και σε θέση σωτηρίας στην 12η τον Παναιτωλικό. Με 19 βαθμούς ένα σκαλοπάτι πιο πάνω ήταν η ΑΕΛ Novibet και η Κηφισιά.

Το σενάριο που ακολούθησε στα 6 ματς της κανονικής περιόδου και τα τρία των πλέι άουτ; Είπαμε, ούτε στο σινεμά…

Η ομάδα που μέχρι τις 8 Φεβρουαρίου είχε 2 νίκες, 2 ισοπαλίες και 16 ήττες έχει πλέον ένα εντυπωσιακό 4-4-1 και από τους 8 βαθμούς έφτασε στους 23 έχοντας μάλιστα κάνει στα πλέι άουτ δύο διπλά, στην Κηφισιά και το Αγρίνιο ενώ ενδιάμεσα έμεινε στο 0-0 με τον Αστέρα Τρίπολης.

Στην κανονική περίοδο η ομάδα των Σερρών είχε την 6η καλύτερη φόρμα στο πρωτάθλημα με 2-3-1 ρεκόρ, έχοντας κερδίσει τον Βόλο εντός (2-1) και τον Αστέρα στην Τρίπολη (1-0) και καταγράφοντας τρεις ισοπαλίες με Ατρόμητο εκτός (2-2), Άρη εντός (0-0) και Παναιτωλικό εκτός (0-0). Μόνη ήττα από τις 8 Φεβρουαρίου για τα «λιοντάρια»; Το 1-2 από τον Ολυμπιακό.

Αν ο Πανσερραϊκός ολοκληρώσει το «θαύμα» θα χρειαστεί ακόμη καιρός για να το μάθουμε καθώς υπάρχουν 7 αγωνιστικές ακόμη και ο τελευταίος Αστέρας είναι στους 22, η ΑΕΛ στους 23 και τα «λιοντάρια» στους 24, κάτι που σημαίνει πως η «μάχη» θα είναι μεγάλη σε ένα μίνι πρωτάθλημα που η Κηφισιά είναι στους 29, ο Παναιτωλικός στους 30 και ο Ατρόμητος στους 34 και που έτσι και αλλιώς τα πάντα μετράνε διπλά.

Η βαθμολογία των play out της Super League