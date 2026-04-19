Πάτρα: Άνδρας βρέθηκε νεκρός μέσα σε φλεγόμενο σπίτι – Δίπλα του βρέθηκε μια καραμπίνα
Ο άνδρας είχε χάσει πρόσφατα συγγενικό του πρόσωπο
- Ανηφόρα – κατηφόρα: Ποιος έχει προτεραιότητα σύμφωνα με τον νέο ΚΟΚ;
- Ο βαλλιστικός έλεγχος ούτε αθωώνει ούτε καταδικάζει τον ύποπτο για την δολοφονία Κερκ
- Στην τελική ευθεία για τις εξετάσεις στα Πρότυπα σχολεία και την κλήρωση στα Πειραματικά
- Η σέλφι και τα… χαμόγελα του Νίκου Ανδρουλάκη με τον Πέδρο Σάντσεθ στη Βαρκελώνη
Ένας άνδρας βρέθηκε νεκρός μέσα σε σπίτι στο Ακταίο, ενώ η οικία του καταστράφηκε ολοσχερώς από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 5 τα ξημερώματα της Κυριακής στην Πάτρα.
Το περιστατικό έγινε στην Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στο ύψος του Ακταίου με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στην Πυροσβεστική Υπηρεσία και την Αστυνομία.
Ο άνδρας είχε χάσει συγγενικό του πρόσωπο
Επί τόπου έφθασαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για να ελέγξουν την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε κάτω από άγνωστες συνθήκες, ενώ μετά το τέλος της κατάσβεσης οι πυροσβέστες εντόπισαν σε χώρο του σπιτιού τον άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του.
Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, εντύπωση προκαλεί το γεγονός πώς ακριβώς δίπλα του βρέθηκε όπλο, που σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες είναι κυνηγετική καραμπίνα.
Άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άνδρας είχε πρόσφατα χάσει συγγενικό του πρόσωπο.
Όλα τα παραπάνω οδηγούν τις ανακριτικές Αρχές σε εκτίμηση ότι το συμβάν ενδέχεται να οφείλεται και σε αυτοχειρία, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται και το ατύχημα.
Έχει διαταχθεί νεκροτομή, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του.
- Βγες από την παγίδα του people-pleasing: Πες «όχι» χωρίς ενοχές
- Της βυθισμένης στα σκάνδαλα κυβέρνησης, της φταίνε οι θεσμοί
- Γιώργος Μυλωνάκης: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ – Κρίσιμη αλλά σταθερή η κατάσταση της υγείας του
- Τι εννοεί ο Αρκάς με τη σημερινή καλημέρα της Κυριακής;
- Οι γαλάζιοι αντάρτες ξαναχτυπούν
- Άννα Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο»
- Στην τελική ευθεία για τις εξετάσεις στα Πρότυπα σχολεία και την κλήρωση στα Πειραματικά
- Μεγάλα ντέρμπι στη Super League: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός στη Λεωφόρο και ΑΕΚ – ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια
