newspaper
Κυριακή 19 Απριλίου 2026
weather-icon 16o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
19.04.2026 | 10:28
Κρήτη: Ισχυρός σεισμός στο Λασίθι
# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ψηφιακό δελτίο αποστολής: Πότε απαιτείται η έκδοσή του – Οδηγός για επιχειρήσεις και επαγγελματίες
Οικονομικές Ειδήσεις 19 Απριλίου 2026, 09:18

Ψηφιακό δελτίο αποστολής: Πότε απαιτείται η έκδοσή του – Οδηγός για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

Οι αλλαγές που ισχύουν το 2026 - Εγκύκλιος του διοικητή της ΑΑΔΕ αποσαφηνίζει το τοπίο στη διακίνηση προϊόντων με ψηφιακό δελτίο αποστολής

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Άσκηση: Ποια ώρα μεγιστοποιούνται τα οφέλη της για την καρδιά;

Άσκηση: Ποια ώρα μεγιστοποιούνται τα οφέλη της για την καρδιά;

Spotlight

Το τοπίο στη διακίνηση προϊόντων με ψηφιακό δελτίο αποστολής – η καθολική εφαρμογή του οποίου είχε πάρει παράταση για το 2026 – και τη διαβίβαση των στοιχείων στο myDATA αποσαφηνίζει εγκύκλιος του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή.

Με το ψηφιακό δελτίο αποστολής παρακολουθείται και καταγράφεται σε πραγματικό χρόνο η διακίνηση των αγαθών

Η εγκύκλιος αποσαφηνίζει σε ποιες περιπτώσεις απαιτείται η έκδοση ψηφιακού δελτίου αποστολής για συγκεκριμένους κλάδους, ποια στοιχεία πρέπει να περιλαμβάνει και πότε προβλέπονται εξαιρέσεις ή απλοποίηση της διαδικασίας.

Με το ψηφιακό δελτίο αποστολής η φορολογική διοίκηση μπορεί να παρακολουθεί και να καταγράφει σε πραγματικό χρόνο τη διακίνηση των αγαθών και να διασταυρώνει τα δεδομένα των συναλλαγών εντοπίζοντας περιπτώσεις κρυφών συναλλαγών και απόκρυψης τζίρου με την έκδοση εικονικών τιμολογίων.

Ψηφιακό δελτίο αποστολής: Τι ισχύει

Η εγκύκλιος προβλέπει ανά κλάδο τα εξής:

• Οι αγρότες του κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ που πωλούν προϊόντα σε λαϊκές αγορές ή υπαίθριο εμπόριο όταν μεταφέρουν προϊόντα (π.χ. φρούτα, λαχανικά) από το χωράφι, την αποθήκη ή τη φάρμα τους προς τη λαϊκή αγορά πρέπει να εκδίδουν Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής και να το στέλνουν στην πλατφόρμα myDATA. Στο παραστατικό δηλώνεται ο ΑΦΜ του παραγωγού ως παραλήπτης μπαίνουν μηδενικά (000000000), σκοπός «πώληση» και αναγράφεται η τοποθεσία της λαϊκής αγοράς.

Αν στο τέλος της ημέρας δεν έχουν πωληθεί όλα τα προϊόντα, η επιστροφή γίνεται με το ίδιο δελτίο αποστολής. Όταν ο αγρότης επιστρέψει στην αποθήκη του, πρέπει να εκδώσει Δελτίο Ποσοτικής Παραλαβής, ώστε να ενημερωθεί το myDATA για την ποσότητα που δεν πουλήθηκε. Αν ο αγρότης συμμετέχει σε περισσότερες από μία λαϊκές αγορές για συνεχόμενες ημέρες, μπορεί να χρησιμοποιεί το ίδιο αρχικό δελτίο αποστολής για όλη τη διάρκεια της διακίνησης.

Δεν απαιτείται ψηφιακό δελτίο αποστολής όταν ο αγρότης μεταφέρει προϊόντα μεταξύ χωραφιού και αποθήκης του, εφόσον η απόσταση είναι έως 10 χιλιόμετρα και δεν πρόκειται για μεταφορά με σκοπό την πώληση.

• Όταν αγοράζουν προϊόντα από χονδρεμπόρους (π.χ. λαχαναγορές ή ιχθυόσκαλες) για να τα πουλήσουν την ίδια ημέρα δεν χρειάζεται να εκδώσουν νέο δελτίο αποστολής και μπορούν να χρησιμοποιήσουν το ψηφιακό παραστατικό διακίνησης το οποίο εκδίδει ο χονδρέμπορος, στο οποίο αναγράφεται ως τόπος παράδοσης η λαϊκή αγορά ή το σημείο πώλησης. Αν στο τέλος της ημέρας δεν πουληθούν όλα τα προϊόντα, τα αδιάθετα προϊόντα μπορούν να επιστραφούν στην αποθήκη ή την έδρα του πωλητή με το ίδιο παραστατικό του προμηθευτή.

Όταν φτάσουν εκεί, ο πωλητής πρέπει να εκδώσει Δελτίο Ποσοτικής Παραλαβής, ώστε να δηλωθεί στο myDATA πόσα προϊόντα έμειναν απούλητα. Αν τα προϊόντα μεταφερθούν ξανά σε λαϊκή αγορά άλλη ημέρα, τότε ο πωλητής πρέπει να εκδώσει νέο Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής.

• Δεν υποχρεούνται να εκδίδουν ψηφιακό δελτίο αποστολής για τη μεταφορά των εμπορευμάτων τους προς τις αγορές, εφόσον δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στο υπαίθριο εμπόριο και τα τιμολόγια αγοράς των προϊόντων τους έχουν ήδη διαβιβαστεί στην πλατφόρμα myDATA. Σε περίπτωση φορολογικού ελέγχου, μπορούν να αποδείξουν τη νόμιμη κατοχή των εμπορευμάτων με την επίδειξη των τιμολογίων αγοράς. Αν όμως ο επαγγελματίας διαθέτει τα προϊόντα του όχι μόνο σε υπαίθριες αγορές αλλά και σε κατάστημα, τότε υποχρεούται να εκδίδει ψηφιακό δελτίο αποστολής για τη μεταφορά των προϊόντων προς και από τις αγορές.

• Όταν τα προϊόντα μεταφέρονται πρώτα στις εγκαταστάσεις της εταιρείας ταχυμεταφοράς (π.χ. σε κέντρο διαλογής – HUB) και στη συνέχεια αποστέλλονται στον παραλήπτη, θα πρέπει να εκδίδεται Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής κατά την αναχώρηση των αγαθών από το κέντρο αυτό. Αν κάποια προϊόντα δεν παραδοθούν και επιστραφούν, θα πρέπει επίσης να εκδίδεται παραστατικό ποσοτικής παραλαβής για να ενημερώνεται η πλατφόρμα myDATA.

Ωστόσο δεν απαιτείται η έκδοση των παραπάνω ψηφιακών παραστατικών, εφόσον η εταιρεία courier διαθέτει ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης που καταγράφει αναλυτικά και σε πραγματικό χρόνο τη διακίνηση των προϊόντων. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να είναι διαθέσιμες σε περίπτωση φορολογικού ελέγχου.

Επισημαίνεται ότι σε όσους διακινούν αγαθά χωρίς ψηφιακό δελτίο αποστολής επιβάλλονται τσουχτερά πρόστιμα που ανέρχονται σε 5.000 ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο αν είναι υπόχρεοι τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος και σε 10.000 ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο αν είναι υπόχρεοι τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.

Πηγή: ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Εξαγωγές: Πόσο «πλήγωσε» ο πόλεμος τις ελληνικές επιχειρήσεις – Η ζημιά στη ζήτηση

Εξαγωγές: Πόσο «πλήγωσε» ο πόλεμος τις ελληνικές επιχειρήσεις – Η ζημιά στη ζήτηση

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Άσκηση: Ποια ώρα μεγιστοποιούνται τα οφέλη της για την καρδιά;

Άσκηση: Ποια ώρα μεγιστοποιούνται τα οφέλη της για την καρδιά;

Κόσμος
Η επίτευξη συμφωνίας με τις ΗΠΑ είναι ακόμη μακριά, λέει το Ιράν – Ένταση με πυρά σε πλοία στα κλειστά στενά του Ορμούζ

Η επίτευξη συμφωνίας με τις ΗΠΑ είναι ακόμη μακριά, λέει το Ιράν – Ένταση με πυρά σε πλοία στα κλειστά στενά του Ορμούζ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Η Anthropic τρομάζει το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα
Mythos ή πραγματικότητα; 19.04.26

Η Anthropic τρομάζει το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα

Το νέο μοντέλο Mythos της Anthropic μπορεί επί της ουσίας να δείξει σε επιτήδειους τις αδυναμίες διαδικτυακών εφαρμογών και το «μονοπάτι» για να εισχωρήσουν στο σύστημα, με αυτοματοποιημένο τρόπο

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Παζάρια για τα νέα μέτρα στήριξης με τις Βρυξέλλες
Το πακέτο ΔΕΘ 19.04.26

Παζάρια για τα νέα μέτρα στήριξης με τις Βρυξέλλες

Ανάλογα με το μέγεθος του δημοσιονομικού χώρου που θα προκύψει θα καθοριστεί και το μείγμα των παρεμβάσεων που θα χρειαστεί να ληφθούν προς όφελος νοικοκυριών και επιχειρήσεων

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Το εμπόριο αναζητά μια «ανάσα» σε ένα δύσκολο καλοκαίρι – Το στοίχημα του τουρισμού και οι online αγορές
Οικονομικές Ειδήσεις 18.04.26

Το εμπόριο αναζητά μια «ανάσα» σε ένα δύσκολο καλοκαίρι – Το στοίχημα του τουρισμού και οι online αγορές

Το εμπόριο ποντάρει στον τουρισμό, αλλά η γεωπολιτική αβεβαιότητα κρατά χαμηλά τις προσδοκίες – Το Πάσχα και η επέλαση των e-shop από την Κίνα

Γεώργιος Μανέττας
Γεώργιος Μανέττας
Έρχονται μαζικές απολύσεις στη Meta – Ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης
Σχέδιο-σοκ 18.04.26

Έρχονται μαζικές απολύσεις στη Meta – Ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης

Πίσω από τις επενδύσεις δισεκατομμυρίων στην τεχνητή νοημοσύνη, διαμορφώνεται ένα νέο εργασιακό τοπίο, όπου η καινοτομία συνυπάρχει με περικοπές και η «επόμενη μέρα» γράφεται με λιγότερους ανθρώπους και περισσότερους αλγορίθμους

Νατάσα Σινιώρη
Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα: Οι γυναίκες πληρώνουν πιο ακριβά ένα εχθρικό εργασιακό περιβάλλον
Επιστημονική έρευνα 18.04.26

Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα: Οι γυναίκες πληρώνουν πιο ακριβά ένα εχθρικό εργασιακό περιβάλλον

Οι γυναίκες είναι διατεθειμμένες να κάνουν θυσίες για να αποφύγουν το εχθρικό εργασιακό περιβάλλον, διαπιστώνει έρευνα. Το κόστος όμως δεν το πληρώνουν μόνο οι ίδιες, αλλά και οι επιχειρήσεις.

Σύνταξη
Τα μετρητά επιστρέφουν και υπάρχει λόγος για αυτό – Το φυσικό χρήμα μπορεί να είναι απαραίτητο
Οικονομία 18.04.26

Τα μετρητά επιστρέφουν και υπάρχει λόγος για αυτό – Το φυσικό χρήμα μπορεί να είναι απαραίτητο

Η μετάβαση από το παραδοσιακό πορτοφόλι στην ψηφιακή οθόνη προχωρά με γοργούς ρυθμούς όμως τα μετρητά παρά τα άλματα του «πλαστικού χρήματος» παραμένουν απαραίτητα ειδικά σε περιόδους κρίσης.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ντέβιντ Ρικάρντο: Πώς εξηγεί η θεωρία του το συγκριτικό πλεονέκτημα σε έναν κόσμο εμπορικών συγκρούσεων
Ελεύθερο εμπόριο 18.04.26

Πώς εξηγεί η θεωρία του Ντέιβιντ Ρικάρντο το συγκριτικό πλεονέκτημα σε έναν κόσμο εμπορικών συγκρούσεων

Η θεωρία του Ντέιβιντ Ρικάρντο για το συγκριτικό πλεονέκτημα εξηγεί γιατί οι εμπορικοί πόλεμοι μπορεί να κοστίσουν σε όλους

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Λευτέρης Πετρούνιας – Βασιλική Μιλλούση: Η κόρη τους πήρε 4 μετάλλια στον πρώτο αγώνα της
Αθλητισμός & Σπορ 19.04.26

Λευτέρης Πετρούνιας – Βασιλική Μιλλούση: Η κόρη τους πήρε 4 μετάλλια στον πρώτο αγώνα της

Συγκίνηση στον Ολυμπιονίκη της γυμναστικής Λευτέρη Πετρούνια και τη σύζυγο του Βασιλική Μιλλούση καθώς είδαν την Σοφία τους να κατακτά 4 μετάλλια στον πρώτο της αγώνα.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
«Title decider»: Η Άρσεναλ κοντράρεται με τη Μάντσεστερ Σίτι στο ματς της 20ετίας στην Premier League (pic, vids)
Ποδόσφαιρο 19.04.26

«Title decider»: Η Άρσεναλ κοντράρεται με τη Μάντσεστερ Σίτι στο ματς της 20ετίας στην Premier League (pic, vids)

Η Άρσεναλ δίνει το ματς της… ζωής της στο Μάντσεστερ κόντρα στη Σίτι (19/4, 18:30) κι αν χάσει… χάνεται – Ένας πραγματικός «τελικός» πρωταθλήματος για τον Μικέλ Αρτέτα!

Σύνταξη
Ποντάροντας στον πόλεμο στο Ιράν: Πάνω από 1 δισ. δολάρια σε στοιχήματα που έγιναν με… ύποπτα καλό timing
Κόσμος 19.04.26

Ποντάροντας στον πόλεμο στο Ιράν: Πάνω από 1 δισ. δολάρια σε στοιχήματα που έγιναν με… ύποπτα καλό timing

Οι ύποπτες στοιχηματικές κινήσεις σχετικά με την αμερικανο-ισραηλινό πόλεμο στο Ιράν αποφέρουν τεράστια κέρδη και προκαλούν ανησυχίες στους νομοθέτες

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ακροβατώντας μεταξύ Τραμπ και πολιτικής φθοράς – Η Τζόρτζια Μελόνι με την πλάτη στον τοίχο
Τροχιά αναπροσαρμογής 19.04.26

Ακροβατώντας μεταξύ Τραμπ και πολιτικής φθοράς – Η Τζόρτζια Μελόνι με την πλάτη στον τοίχο

Με τα εσωτερικά προβλήματα να στοιβάζονται και την πίεση της κοινής γνώμης να αυξάνεται στην Ιταλία, η ακροδεξιά πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι επιχειρεί επαναπροσδιορισμό στρατηγικής

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Κεφαλονιά: Έρευνα και για άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα – Τα κρίσιμα 24ωρα πριν τον θάνατο της 19χρονης
Κεφαλονιά 19.04.26

Ανοίγει η βεντάλια των ερευνών και για άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα - Τα κρίσιμα 24ωρα πριν τον θάνατο της 19χρονης

Νέα πρόσωπα μπαίνουν στο κάδρο των ερευνών για τον θάνατο της 19χρονης στην Κεφαλονιά - «Ήταν όλοι οι γιατροί στη θέση τους», λέει ο δικηγόρος της οικογένειας

Σύνταξη
Βουλγαρία: Άνοιξαν οι κάλπες για τις βουλευτικές εκλογές
Κόσμος 19.04.26

Άνοιξαν οι κάλπες για τις βουλευτικές εκλογές στη Βουλγαρία - Φαβορί ο φιλορώσος πρώην πρόεδρος Ρούμεν Ράντεφ

Οι εκλογές έρχονται εν μέσω πολιτικής κρίσης με αδύναμους κυβερνητικούς συνασπισμούς να μην καταφέρνουν να επιβιώσουν και την πίστη των πολιτών στις δημοκρατικές εκλογές να φθίνει.

Σύνταξη
Πώς οι Simpsons εξελίχθηκαν σε τηλεοπτικό φαινόμενο που διαμόρφωσε την παγκόσμια κουλτούρα και οικονομία
Σημείο αναφοράς 19.04.26

Πώς οι Simpsons εξελίχθηκαν σε τηλεοπτικό φαινόμενο που διαμόρφωσε την παγκόσμια κουλτούρα και οικονομία

Η οικογένεια Simpsons, από τα πιο αναγνωρίσιμα και εμπορικά επιτυχημένα franchises όλων των εποχών, αποτελεί ένα σπάνιο παράδειγμα μακροχρόνιας επιρροής που παραμένει επίκαιρη

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Athens Throws Open Its Doors on World Heritage Day
English edition 19.04.26

Athens Throws Open Its Doors on World Heritage Day

Thousands of tourists and locals flocked to the Acropolis on Saturday as Greece offered free admission to all state-run archaeological sites and museums in honor of World Heritage Day.

Σύνταξη
Η επίτευξη συμφωνίας με τις ΗΠΑ είναι ακόμη μακριά, λέει το Ιράν – Κλειστά ξανά τα στενά του Ορμούζ
Αβεβαιότητα για τις συνομιλίες 19.04.26 Upd: 10:28

Η επίτευξη συμφωνίας με τις ΗΠΑ είναι ακόμη μακριά, λέει το Ιράν – Κλειστά ξανά τα στενά του Ορμούζ

Το Ιράν διαμηνύει πως είμαστε ακόμη «μακριά από τελική συμφωνία - Ξαναέκλεισε τα Στενά του Ορμούζ σε αντίποινα για τον αμερικανικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, ενώ πλοία δέχθηκαν πυρά - Δεν μπορούν να εκβιάζουν τις ΗΠΑ, λέει ο Τραμπ - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Της βυθισμένης στα σκάνδαλα κυβέρνησης, της φταίνε οι θεσμοί
Opinion 19.04.26

Της βυθισμένης στα σκάνδαλα κυβέρνησης, της φταίνε οι θεσμοί

Φαίνεται ότι στην Ελλάδα δεν έχει εμπεδωθεί στη συνείδηση του πολιτικού συστήματος ότι στην ώριμη δημοκρατία αντίβαρα της εξουσίας δεν είναι μόνο τα δικαστήρια, αλλά και οι ανεξάρτητες Αρχές,

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Οι γαλάζιοι αντάρτες ξαναχτυπούν
Πολιτική 19.04.26

Οι γαλάζιοι αντάρτες ξαναχτυπούν

Μια ομάδα 10-15 βουλευτών ετοιμάζεται να βγει στο αντάρτικο και να μην ψηφίσει την άρση ασυλίας για τουλάχιστον 8 από τους 11 εμπλεκόμενους στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ βουλευτές

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Στην τελική ευθεία για τις εξετάσεις στα Πρότυπα σχολεία και την κλήρωση στα Πειραματικά
Ημερομηνίες 19.04.26

Στην τελική ευθεία για τις εξετάσεις στα Πρότυπα σχολεία και την κλήρωση στα Πειραματικά

Ο συνολικός αριθμός αιτήσεων για Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία για το σχολικό έτος 2026 - 2027 ανήλθε στις 30.990, ενώ οι προσφερόμενες θέσεις είναι συνολικά 7.374

Σύνταξη
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 19 Απριλίου 2026
Cookies