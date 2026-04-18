Το… παράπονο του Φρανσίσκο: «Εγώ πρέπει να πάρω το βραβείο του MVP, όχι ο Βεζένκοφ»
Ο Σιλβέν Φρανσίσκο τοποθετήθηκε σε δηλώσεις του σχετικά με το γιατί πρέπει να λάβει εκείνος το βραβείο του MVP της σεζόν κι όχι ο Σάσα Βεζένκοφ.
Ο Σιλβέν Φρανσίσκο μετά τη σπουδαία πρόκριση της Ζαλγκίρις στα playoffs της Euroleague παραχώρησε δηλώσεις και τοποθετήθηκε σχετικά με το βραβείο του MVP της σεζόν, τονίζοντας ότι αξίζει να το λάβει ο ίδιος κι όχι ο Σάσα Βεζένκοφ.
Συγκεκριμένα, ο σούπερ σταρ της Ζαλγκίρις στήριξε την τοποθέτησή του στο ότι εκείνος δεν έχει χάσει ούτε ένα παιχνίδι τη φετινή σεζόν, ενώ παράλληλα υπογράμμισε ότι συγκριτικά με τον Βεζένκοφ, η δική του «αποστολή» είναι πιο δύσκολη αφού κατάφερε ως πόιντ γκαρντ να οδηγήσει τους Λιθουανούς στα playoffs.
Αναλυτικά η τοποθέτηση του Φρανσίσκο για το βραβείο του MVP
«Πρέπει να είμαι εγώ ο MVP της χρονιάς γιατί, πρώτον, δεν έχασα κανένα παιχνίδι. «Για έναν παίκτη που παίζει στη Ζαλγκίρις ως πόιντ γκαρντ, είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάει την ομάδα στα πλέι-οφ. Εκείνος παίζει στον Ολυμπιακό, οπότε τα πράγματα είναι πιο εύκολα, θα έλεγα», με τον ίδιο να ξεκαθαρίζει σε αυτό το σημείο ότι θεωρεί τον Βεζένκοφ έναν πολύ ταλαντούχο και έξυπνο παίκτη.
«Για μένα, το ότι έφερα την ομάδα μου μέχρι την πρώτη 5άδα είναι κάτι εκπληκτικό. Και πιστεύω ότι ήμουν τόσο αποτελεσματικός παιχνίδι με το παιχνίδι και ότι καταφέραμε να ανεβούμε τόσο ψηλά. Δεν υπάρχει κάτι άλλο που να μπορεί να γίνει. Πιστεύω ότι πρέπει να το πάρω εγώ», ανέφερε.
Η διαφορά που υπογράμμισε ότι υπάρχει ανάμεσα σε εκείνον και τον Βεζένκοφ:
«Υπάρχει διαφορά ανάμεσα σε μένα και τον Βεζένκοβ, γιατί εγώ δημιουργώ για τους άλλους, ενώ εκείνοι δημιουργούν για εκείνον. Αυτό κάνει τα πράγματα πιο εύκολα», σχολίασε.
«Δέχομαι πίεση κάθε φορά από τον καλύτερο αμυντικό του αντιπάλου, παγίδες, πρέπει να βρω πώς θα δημιουργήσω το σουτ μου, πώς θα δημιουργήσω για την ομάδα και ειδικά στην άμυνα να κάνω τα πράγματα διαχειρίσιμα και να οδηγήσω την ομάδα στα πλέι-οφ. Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο από αυτό», κατέληξε ο Φρανσίσκο.
- Σανς – Γουόριορς 111-96: Ο Γκριν «πέταξε» εκτός playoffs Κάρι και Γκόλντεν Στέιτ (vids)
- Ο Σπανούλης, το τηλεφώνημα της Ντουμπάι και η αρνητική απάντηση
- Οι αθλητικές μεταδόσεις (18/4): Πού θα δείτε τα ματς της Super League, τον τελικό του Copa del Rey και Premier League
- Super League: Must win παιχνίδι για τον Άρη και «τελικός» στην Κρήτη – Τα τρία κομβικά ματς των play out
- H απόφαση του Αντρέι Στογιάκοβιτς για το μέλλον του
- Η Κόβεντρι του Φρανκ Λάμπαρντ επέστρεψε στην Premier League
- Ίντερ – Κάλιαρι 3-0: Ακόμη πιο κοντά στο πρωτάθλημα οι «νερατζούρι»
