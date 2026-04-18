Το… παράπονο του Φρανσίσκο: «Εγώ πρέπει να πάρω το βραβείο του MVP, όχι ο Βεζένκοφ»

Ο Σιλβέν Φρανσίσκο μετά τη σπουδαία πρόκριση της Ζαλγκίρις στα playoffs της Euroleague παραχώρησε δηλώσεις και τοποθετήθηκε σχετικά με το βραβείο του MVP της σεζόν, τονίζοντας ότι αξίζει να το λάβει ο ίδιος κι όχι ο Σάσα Βεζένκοφ.

Συγκεκριμένα, ο σούπερ σταρ της Ζαλγκίρις στήριξε την τοποθέτησή του στο ότι εκείνος δεν έχει χάσει ούτε ένα παιχνίδι τη φετινή σεζόν, ενώ παράλληλα υπογράμμισε ότι συγκριτικά με τον Βεζένκοφ, η δική του «αποστολή» είναι πιο δύσκολη αφού κατάφερε ως πόιντ γκαρντ να οδηγήσει τους Λιθουανούς στα playoffs.

Αναλυτικά η τοποθέτηση του Φρανσίσκο για το βραβείο του MVP

«Πρέπει να είμαι εγώ ο MVP της χρονιάς γιατί, πρώτον, δεν έχασα κανένα παιχνίδι. «Για έναν παίκτη που παίζει στη Ζαλγκίρις ως πόιντ γκαρντ, είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάει την ομάδα στα πλέι-οφ. Εκείνος παίζει στον Ολυμπιακό, οπότε τα πράγματα είναι πιο εύκολα, θα έλεγα», με τον ίδιο να ξεκαθαρίζει σε αυτό το σημείο ότι θεωρεί τον Βεζένκοφ έναν πολύ ταλαντούχο και έξυπνο παίκτη.

«Για μένα, το ότι έφερα την ομάδα μου μέχρι την πρώτη 5άδα είναι κάτι εκπληκτικό. Και πιστεύω ότι ήμουν τόσο αποτελεσματικός παιχνίδι με το παιχνίδι και ότι καταφέραμε να ανεβούμε τόσο ψηλά. Δεν υπάρχει κάτι άλλο που να μπορεί να γίνει. Πιστεύω ότι πρέπει να το πάρω εγώ», ανέφερε.

Η διαφορά που υπογράμμισε ότι υπάρχει ανάμεσα σε εκείνον και τον Βεζένκοφ:

«Υπάρχει διαφορά ανάμεσα σε μένα και τον Βεζένκοβ, γιατί εγώ δημιουργώ για τους άλλους, ενώ εκείνοι δημιουργούν για εκείνον. Αυτό κάνει τα πράγματα πιο εύκολα», σχολίασε.

«Δέχομαι πίεση κάθε φορά από τον καλύτερο αμυντικό του αντιπάλου, παγίδες, πρέπει να βρω πώς θα δημιουργήσω το σουτ μου, πώς θα δημιουργήσω για την ομάδα και ειδικά στην άμυνα να κάνω τα πράγματα διαχειρίσιμα και να οδηγήσω την ομάδα στα πλέι-οφ. Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο από αυτό», κατέληξε ο Φρανσίσκο.