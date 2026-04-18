Ίντερ – Κάλιαρι 3-0: Ακόμη πιο κοντά στο πρωτάθλημα οι «νερατζούρι»
Με ξέσπασμα στο δεύτερο ημίχρονο, η Ίντερ νίκησε με 3-0 την Κάλιαρι στο Μιλάνο και είναι ακόμη πιο κοντά στην κατάκτηση του ιταλικού πρωταθλήματος.
Η Ίντερ δυσκολεύτηκε για ένα ημίχρονο κόντρα στην Κάλιαρι, αλλά στο δεύτερο πήρε τη νίκη με 3-0 για την 33η αγωνιστική της Serie A και ξέφυγε με 12 ολόκληρους βαθμούς από τη δεύτερη Νάπολι που έχει ματς λιγότερο.
Οπότε είναι θέμα χρόνου να «κλειδώσει» και μαθηματικά τον τίτλο η ομάδα του Κρίστιαν Κίβου την ώρα που οι φιλοξενούμενοι παρέμειναν στο +6 από τη ζώνη του υποβιβασμού.
Το σκορ άνοιξε στο 53′ όταν ο Ντιμάρκο γύρισε για τον Τουράμ και εκείνος έκανε το 1-0 από κοντά. Τρία λεπτά μετά ο Μπαρέλα με σουτ μέσα από την περιοχή έγραψε το 2-0 και ουσιαστικά τελείωσε το παιχνίδι. Το κερασάκι στην τούρτα το έβαλε ο Ζιελίνσκι με σουτ στο δεύτερο λεπτό του έξτρα χρόνου.
Ίντερ: Μαρτίνες, Ακάντζι, Ντε Φράι, Κάρλος Αουγκούστο, Ντούμφριες, Μπαρέλα (89’Ντιούφ), Τσαλχάνογλου (85’Φρατέζι), Μκιταριάν (76’Ζιελίνσκι), Ντιμάρκο (76’Λουίς Ενρίκε), Τουράμ (76’Μπονί), Εσπόζιτο.
Κάλιαρι: Καπρίλε, Ζε Πέδρο (85’Μπελότι), Μίνα, Ροντρίγκες, Παλέστρα, Αντόπο, Γκαετάνο (57’Ντεϊόλα), Σουλεμανά (77’Φαλορούνσο), Ομπέρτ (77’Τζάπα), Μπορέλι (56’Μεντί), Εσπόζιτο.
Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 33ης αγωνιστικής:
Παρασκευή (17/4)
Σασουόλο-Κόμο 2-1
Ίντερ-Κάλιαρι 3-0
Σάββατο (18/4)
Oυντινέζε-Πάρμα (16:00)
Νάπολι-Λάτσιο (19:00)
Ρόμα-Αταλάντα (21:45)
Κυριακή (19/4)
Kρεμονέζε-Τορίνο (13:30)
Βερόνα-Μίλαν (16:00)
Πίζα-Τζένοα (19:00)
Γιουβέντους-Μπολόνια (21:45)
Δεύτερα (20/4)
Λέτσε-Φιορεντίνα (21:45)
H επόμενη (34η) αγωνιστική:
Παρασκευή (24/4)
Nάπολι-Κρεμονέζε (21:45)
Σάββατο (25/4)
Πάρμα-Πίζα (16:00)
Μπολόνια-Ρόμα (19:00)
Βερόνα-Λέτσε (21:45)
Κυριακή (26/4)
Φιορεντίνα-Σασουόλο (13:30)
Τζένοα-Κόμο (16:00)
Τορίνο-Ίντερ (19:00)
Mίλαν-Γιουβέντους (21:45)
Δευτέρα (27/4)
Kάλιαρι-Αταλάντα (19:30)
Λάτσιο-Ουντινέζε (21:45)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις