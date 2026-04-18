Εταιρείες στις ΗΠΑ περιορίζουν τις προσλήψεις λόγω της Τεχνητής Νοημοσύνης
«Οι βελτιώσεις στην παραγωγικότητα λόγω της Τεχνητής Νοημοσύνης έχουν επιτρέψει σε πολλές εταιρείες να καθυστερήσουν ή να μειώσουν τις προσλήψεις», υπογραμμίζει η Fed
- «Σκηνικό Ιουλίου» στα νότια προάστια: Ηλιοθεραπεία και πρώτες βουτιές για τους Αθηναίους
- Ο κόσμος έχασε πετρέλαιο 50 δισ. δολαρίων λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή
- Η εκστρατεία των MAGA: Τα πρόσωπα πίσω από το σχέδιο προσάρτησης της Γροιλανδίας
- Είναι τα social media εθιστικά; Η επιστήμη απλά δεν γνωρίζει ακόμα
Η τεχνητή νοημοσύνη οδηγεί ορισμένες επιχειρήσεις στο να περιορίσουν τα σχέδια προσλήψεων, σύμφωνα με το Beige Book της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) που κυκλοφόρησε την περασμένη εβδομάδα.
Στις 12 περιοχές της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, οι περισσότεροι «ανέφεραν ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν είχε ακόμη σημαντικά επηρεάσει τα συνολικά επίπεδα προσωπικού», ανέφερε η Fed στο Beige Book της, το οποίο συλλέγει ανέκδοτα στοιχεία για τις οικονομικές συνθήκες από τις πηγές των περιφερειακών τραπεζών. Η αγορά εργασίας χαρακτηρίζεται επίσης ευρέως ως σταθερή.
Αλλά «ορισμένοι σημείωσαν ότι οι βελτιώσεις στην παραγωγικότητα λόγω της AI είχαν επιτρέψει σε πολλές εταιρείες να καθυστερήσουν ή να μειώσουν τις προσλήψεις».
Στο Σαν Φρανσίσκο, για παράδειγμα, οι περισσότεροι εργοδότες ανέφεραν ότι προσλάμβαναν μόνο για να αντικαταστήσουν εργαζόμενους που φεύγουν, και «μερικές επαφές ανέφεραν ότι χρησιμοποιούν εργαλεία δημιουργικής AI για να μειώσουν τα κόστη και να διακόψουν νέες προσλήψεις». Στην Ατλάντα, «αρκετές επαφές ανέφεραν ότι αναμένεται ή έχει ήδη αντικατασταθεί αριθμός εργαζομένων από την AI, ενώ πολλοί άλλοι δήλωσαν ότι την εξερευνούν κυρίως ως εργαλείο για βελτίωση της παραγωγικότητας», ανέφερε η Fed.
Στη Νέα Υόρκη, η AI επίσης μείωσε τη ζήτηση για ορισμένους εργαζόμενους αρχικού επιπέδου, αναφέρει η Fed.
Αυτό είναι σίγουρα δυσάρεστα νέα για τους άνεργους Αμερικανούς που προσπαθούν να βρουν μια νέα θέση και για τις στρατιές αποφοίτων κολλεγίων που πρόκειται να εισέλθουν στο εργατικό δυναμικό για πρώτη φορά.
Ήδη, ο ρυθμός προσλήψεων βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2011, εξαιρουμένης της περιόδου της πανδημίας. Ενώ η ανάπτυξη θέσεων εργασίας έχει αυξηθεί λίγο φέτος, οι απολύσεις παραμένουν χαμηλές και η αγορά εργασίας δείχνει κάποιες ενδείξεις ομαλοποίησης, ενώ όσοι χάνουν τις θέσεις τους παραμένουν άνεργοι για περισσότερο χρόνο — μια αγωνιώδης πραγματικότητα για τους εργαζόμενους που βρίσκονται σε αναζήτηση.
Ένα ακόμη ζήτημα που επηρεάζει τα σχέδια προσλήψεων, σύμφωνα με το Beige Book: ο πόλεμος στο Ιράν. Στο Σικάγο, ένας κατασκευαστής ανέφερε ότι είχε «θεσπίσει πάγωμα προσλήψεων ενόψει υψηλότερων κόστους εισροών που σχετίζονται με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή», δήλωσε η Fed.
Πηγή: ot.gr
- Αυτή είναι η τέχνη της «μικρο-απόδρασης» που σου φτιάχνει το Σαββατοκύριακο
- Καρδίτσα – Προμηθέας 95-79: «Κλείδωσε» την παραμονή της με κορυφαίους τους Τζέφερσον (vid)
- Το εμπόριο αναζητά μια «ανάσα» σε ένα δύσκολο καλοκαίρι – Το στοίχημα του τουρισμού και οι online αγορές
- Super League: Η βαθμολογία για τις θέσεις 5-8 – Τι ισχύει για το ευρωπαϊκό εισιτήριο (pic)
- Κεφαλονιά: Εμπλέκονται και άλλα άτομα, υποστηρίζει η οικογένεια της 19χρονης – «Δεν έπαιρνε ναρκωτικά» λένε φίλοι
- Μακάριος Λαζαρίδης: Το παρασκήνιο της παραίτησης
- Κεφαλονιά: ΕΔΕ για τις συνθήκες θανάτου της Μυρτούς – Οι καταγγελίες για τα κενά στο νοσοκομείο
- Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός 2-3: Σπουδαίο «διπλό» για τα «Λιοντάρια» στο Αγρίνιο
