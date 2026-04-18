Σάββατο 18 Απριλίου 2026
Εταιρείες στις ΗΠΑ περιορίζουν τις προσλήψεις λόγω της Τεχνητής Νοημοσύνης
Διεθνής Οικονομία 18 Απριλίου 2026

«Οι βελτιώσεις στην παραγωγικότητα λόγω της Τεχνητής Νοημοσύνης έχουν επιτρέψει σε πολλές εταιρείες να καθυστερήσουν ή να μειώσουν τις προσλήψεις», υπογραμμίζει η Fed

Όταν η σκέψη γίνεται «εύκολη»: Πώς αλλάζει το μυαλό μας η AI;

Η τεχνητή νοημοσύνη οδηγεί ορισμένες επιχειρήσεις στο να περιορίσουν τα σχέδια προσλήψεων, σύμφωνα με το Beige Book της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) που κυκλοφόρησε την περασμένη εβδομάδα.

Στις 12 περιοχές της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, οι περισσότεροι «ανέφεραν ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν είχε ακόμη σημαντικά επηρεάσει τα συνολικά επίπεδα προσωπικού», ανέφερε η Fed στο Beige Book της, το οποίο συλλέγει ανέκδοτα στοιχεία για τις οικονομικές συνθήκες από τις πηγές των περιφερειακών τραπεζών. Η αγορά εργασίας χαρακτηρίζεται επίσης ευρέως ως σταθερή.

Αλλά «ορισμένοι σημείωσαν ότι οι βελτιώσεις στην παραγωγικότητα λόγω της AI είχαν επιτρέψει σε πολλές εταιρείες να καθυστερήσουν ή να μειώσουν τις προσλήψεις».

Στο Σαν Φρανσίσκο, για παράδειγμα, οι περισσότεροι εργοδότες ανέφεραν ότι προσλάμβαναν μόνο για να αντικαταστήσουν εργαζόμενους που φεύγουν, και «μερικές επαφές ανέφεραν ότι χρησιμοποιούν εργαλεία δημιουργικής AI για να μειώσουν τα κόστη και να διακόψουν νέες προσλήψεις». Στην Ατλάντα, «αρκετές επαφές ανέφεραν ότι αναμένεται ή έχει ήδη αντικατασταθεί αριθμός εργαζομένων από την AI, ενώ πολλοί άλλοι δήλωσαν ότι την εξερευνούν κυρίως ως εργαλείο για βελτίωση της παραγωγικότητας», ανέφερε η Fed.

Στη Νέα Υόρκη, η AI επίσης μείωσε τη ζήτηση για ορισμένους εργαζόμενους αρχικού επιπέδου, αναφέρει η Fed.

Αυτό είναι σίγουρα δυσάρεστα νέα για τους άνεργους Αμερικανούς που προσπαθούν να βρουν μια νέα θέση και για τις στρατιές αποφοίτων κολλεγίων που πρόκειται να εισέλθουν στο εργατικό δυναμικό για πρώτη φορά.

Ήδη, ο ρυθμός προσλήψεων βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2011, εξαιρουμένης της περιόδου της πανδημίας. Ενώ η ανάπτυξη θέσεων εργασίας έχει αυξηθεί λίγο φέτος, οι απολύσεις παραμένουν χαμηλές και η αγορά εργασίας δείχνει κάποιες ενδείξεις ομαλοποίησης, ενώ όσοι χάνουν τις θέσεις τους παραμένουν άνεργοι για περισσότερο χρόνο — μια αγωνιώδης πραγματικότητα για τους εργαζόμενους που βρίσκονται σε αναζήτηση.

Ένα ακόμη ζήτημα που επηρεάζει τα σχέδια προσλήψεων, σύμφωνα με το Beige Book: ο πόλεμος στο Ιράν. Στο Σικάγο, ένας κατασκευαστής ανέφερε ότι είχε «θεσπίσει πάγωμα προσλήψεων ενόψει υψηλότερων κόστους εισροών που σχετίζονται με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή», δήλωσε η Fed.

Πόλεμος με το Ιράν: H οικονομία, το αδύναμο σημείο του Τραμπ

Όταν η σκέψη γίνεται «εύκολη»: Πώς αλλάζει το μυαλό μας η AI;

To Ιράν ενισχύει τον έλεγχο στα Στενά του Ορμούζ

Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη

Ο «Αυτόχειρας» του Νικολάι Έρντμαν σε σκηνοθεσία του Θανάση Θεολόγη κάνει πρεμιέρα στις 17 Απριλίου. Παραστάσεις κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Αλκμήνη.

Έρχονται μαζικές απολύσεις στη Meta – Ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης
Σχέδιο-σοκ 18.04.26

Πίσω από τις επενδύσεις δισεκατομμυρίων στην τεχνητή νοημοσύνη, διαμορφώνεται ένα νέο εργασιακό τοπίο, όπου η καινοτομία συνυπάρχει με περικοπές και η «επόμενη μέρα» γράφεται με λιγότερους ανθρώπους και περισσότερους αλγορίθμους

Νατάσα Σινιώρη
Τι ψάχνουν οι εργοδότες που δεν σου έμαθε το σχολείο: Οι 4 υποτιμημένες δεξιότητες που πρέπει να έχεις
Διεθνής Οικονομία 18.04.26

Πολλοί απόφοιτοι πανεπιστημίου δίνουν προτεραιότητα στις λάθος δεξιότητες και δεν εστιάζουν σε αυτό που αναζητούν οι εργοδότες

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ντέβιντ Ρικάρντο: Πώς εξηγεί η θεωρία του το συγκριτικό πλεονέκτημα σε έναν κόσμο εμπορικών συγκρούσεων
Ελεύθερο εμπόριο 18.04.26

Η θεωρία του Ντέιβιντ Ρικάρντο για το συγκριτικό πλεονέκτημα εξηγεί γιατί οι εμπορικοί πόλεμοι μπορεί να κοστίσουν σε όλους

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Μία αγορά εργασίας που απαιτεί τα πάντα, αλλά προσφέρει ψίχουλα: Η αλήθεια πίσω από την «απρόθυμη» Gen Z
Διεθνής Οικονομία 18.04.26

Ο αργός ρυθμός επαγγελματικής ένταξης οφείλεται λιγότερο στους ίδιους τους νέους και περισσότερο στα στερεότυπα που αποδίδονται στη Gen Z

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μοντέλο Covid για την ενεργειακή κρίση
Διεθνής Οικονομία 18.04.26

Σχέδιο δράσης για τιμές και διαθεσιμότητα καυσίμων αναμένεται να παρουσιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 22 Απριλίου

Ρωσικό πετρέλαιο: Η κυβέρνηση των ΗΠΑ παρατείνει τελικά την προσωρινή αναστολή των κυρώσεων
Υπουργείο Οικονομικών 18.04.26

Οι ΗΠΑ αποφάσισαν τελικά να παρατείνουν την αναστολή των κυρώσεων για το ρωσικό πετρέλαιο, κάτι που μόλις πριν από τρεις ημέρες είχε αρνηθεί ο Σκοτ Μπέσεντ.

Αεροπορικό σοκ: Η Ευρώπη ξεμένει από καύσιμα, οι εταιρείες καθηλώνουν τα αεροπλάνα
Μαζικές ακυρώσεις 17.04.26

Ο πόλεμος μπλοκάρει τα καύσιμα, διπλασίασε τις τιμές της κηροζίνης και αναγκάζει τους ευρωπαϊκούς αεροπορικούς κολοσσούς σε μαζικές ακυρώσεις πτήσεων άμεσα.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ορμούζ: Οι επιπτώσεις του κλεισίματος των Στενών στην ελληνική οικονομία – Τι δείχνει μελέτη του ΙΟΒΕ
Γραφήματα 17.04.26

Η Ελλάδα καλείται να αντιμετωπίσει πολύ μεγαλύτερες δυσκολίες σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρας, εξαιτίας του «μπλοκαρίσματος» των Στενών του Ορμούζ

Γιάννης Αγουρίδης
Προκλητική δήλωση CEO της Perplexity: Η ΑΙ θα σας πάρει τις δουλειές, αλλά αξίζει τον κόπο
Ινδός δισεκατομμυριούχος 16.04.26

Πολλοί άνθρωποι θα χάσουν τις δουλειές τους εξαιτίας της ΑΙ. Όμως αξίζει τον κόπο, γιατί θα ζήσουμε ένα λαμπρό μέλλον. Τάδε έφη ο CEO της εταιρείας Perplexity, ξεσηκώνοντας θύελλα αντιδράσεων.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Allbirds: Γνωστή εταιρεία υπόδησης αφήνει τα παπούτσια για την τεχνητή νοημοσύνη και… εκτινάχθηκε η μετοχή της
Allbirds 16.04.26

Η εταιρεία με έδρα το Σαν Φρανσίσκο ανακοίνωσε ότι σύναψε συμφωνία ύψους 50 εκατ. δολαρίων για να μετατραπεί σε επιχείρηση «υποδομής υπολογιστικής τεχνητής νοημοσύνης» και να αλλάξει την επωνυμία της σε NewBird AI

ΕΚΤ: Αμετάβλητα τα επιτόκια και τον Απρίλιο
Διεθνής Οικονομία 16.04.26

Υπό το βάρος των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και αναμένοντας την έκβαση των διαπραγματεύσεων η ΕΚΤ δεν αναμένεται να αποφασίσει μεταβολή στα επιτόκια

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Οικονομολόγοι ζητούν την επιβολή φόρου στα απροσδόκητα κέρδη των εταιρειών ενέργειας
Η ανακοίνωση 16.04.26

Η Μέση Ανατολή συνεχίζει να φλέγεται και η ενεργειακή κρίση βαθαίνει - Τι προτείνει η Ανεξάρτητη Επιτροπή για τη Μεταρρύθμιση της Διεθνούς Εταιρικής Φορολογίας

Στασιμοπληθωρισμός: Αυξάνεται η ανησυχία σε Ευρώπη και Ελλάδα – Δυσοίωνα τα σενάρια για την ανάπτυξη
Αναθεωρήσεις προβλέψεων 16.04.26

Το πλήγμα στην ανάπτυξη μπορεί να φτάσει έως 1 ποσοστιαία μονάδα, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα - Αυξανόμενος ο κίνδυνος να παγιωθούν οι πληθωριστικές προσδοκίες πάνω από τον στόχο

Αυτή είναι η τέχνη της «μικρο-απόδρασης» που σου φτιάχνει το Σαββατοκύριακο
Διακοπές χωρίς βαλίτσα 18.04.26

Ξεχάστε το άγχος του πακεταρίσματος, τα ακριβά ξενοδοχεία και τα γεμάτα πλοία. Η απόλυτη τάση της άνοιξης είναι τα «micro-cations»: 12 ώρες γεμάτες εμπειρίες, μια ανάσα από την πόλη, και επιστροφή το βράδυ στο δικό σας κρεβάτι.

Το εμπόριο αναζητά μια «ανάσα» σε ένα δύσκολο καλοκαίρι – Το στοίχημα του τουρισμού και οι online αγορές
Οικονομικές Ειδήσεις 18.04.26

Το εμπόριο ποντάρει στον τουρισμό, αλλά η γεωπολιτική αβεβαιότητα κρατά χαμηλά τις προσδοκίες – Το Πάσχα και η επέλαση των e-shop από την Κίνα

Γεώργιος Μανέττας
Κεφαλονιά: Εμπλέκονται και άλλα άτομα, υποστηρίζει η οικογένεια της 19χρονης – «Δεν έπαιρνε ναρκωτικά» λένε φίλοι
Ελλάδα 18.04.26

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών για τον θάνατο της 19χρονης στην Κεφαλονιά. Μετά τους τρεις συλληφθέντες που κρίθηκαν προφυλακιστέοι η Αστυνομία ερευνά αν εμπλέκονται και άλλα άτομα στην υπόθεση. Η πλευρά της οικογένειας της άτυχης κοπέλας ισχυρίζεται ότι υπάρχουν και άλλα άτομα πίσω από τους τρεις συλληφθέντες. «Είναι σπείρα» Μάλιστα μιλώντας στο […]

Μακάριος Λαζαρίδης: Το παρασκήνιο της παραίτησης
Πολιτική Γραμματεία 18.04.26

Εντονο παρασκήνιο πίσω από την παραίτηση του Μακάριου Λαζαρίδη - Επιταχυντής εξελίξεων η Ντόρα Μπακογιάννη - Η κρίσιμη επικοινωνία με το Μαξίμου

Κυριάκος Δημάγγελος
Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός 2-3: Σπουδαίο «διπλό» για τα «Λιοντάρια» στο Αγρίνιο
Ποδόσφαιρο 18.04.26

Ο Άλεξ Τεϊσέιρα διέλυσε την άμυνα του Παναιτωλικού με δύο γκολ και μία ασίστ και ο Πανσερραϊκός που έφτασε τους 7 βαθμούς στα play-out πήρε ένα διπλό-χρυσάφι (2-3) που τον έβγαλε μετά από πολύ καιρό από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Άκης Στρατόπουλος
LIVE: Τσέλσι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 18.04.26

LIVE: Τσέλσι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τσέλσι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την 33η αγωνιστική της Premier League.

Ηρακλής – ΠΑΟΚ 72-76: «Δικέφαλος» για 3η θέση με κορυφαίο και πάλι τον Ταϊρί (vid)
Μπάσκετ 18.04.26

Μετά τον Άρη, ο ΠΑΟΚ νίκησε σε 2ο σερί ντέρμπι, αυτή τη φορά με 76-72 επί του Ηρακλή στο Ιβανώφειο, αυξάνοντας τις πιθανότητές του για κατάληψη της 3ης θέσης στην κανονική περίοδο.

Ο πόλεμος στο Ιράν αποκάλυψε το αδύναμο σημείο του Τραμπ: την οικονομία
Reuters 18.04.26

Ο έλεγχος του Στενού του Ορμούζ από το Ιράν εξέθεσε την οικονομική ευπάθεια των ΗΠΑ, αυξάνοντας την εγχώρια πίεση στον Τραμπ. Σύμμαχοι και αντίπαλοι αμφισβητούν την αξιοπιστία των ΗΠΑ, ενώ αναλυτές προειδοποιούν για μακροπρόθεσμες οικονομικές και γεωπολιτικές επιπτώσεις. Η Ρωσία και η Κίνα θα μπορούσαν να αντλήσουν διδάγματα σχετικά με τα αδύναμα σημεία των ΗΠΑ.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
«Συμμαχία δημοκρατίας, προοπτικής και ελπίδας από τις προοδευτικές δυνάμεις» τονίζουν Γλαβίνας – Μαρκογιαννάκη από τη Βαρκελώνη
Επικαιρότητα 18.04.26

Θανάσης Γλαβίνας και Όλγα Μαρκογιαννάκη συμμετέχουν στο συνέδριο της Παγκόσμιας Προοδευτικής Κινητοποίησης που διεξάγεται στη Βαρκελώνη.

Άρης – Βόλος ΝΠΣ 3-2: «Ζωντανός» για την 5η θέση με μεγάλη ανατροπή (vid)
Ποδόσφαιρο 18.04.26

Επιστροφή στις νίκες ο Άρης μετά από οκτώ αγωνιστικές, επικράτησε του Βόλου με 3-2 με ανατροπή στην ανατροπή και μπήκε δυναμικά στη μάχη της 5ης θέσης Στο -3 πλέον, από τον Λεβαδειακό οι κίτρινοι.

Σοκάρει το βίντεο ντοκουμέντο από την παράσυρση και εγκατάλειψη της 16χρονης στη Λιοσίων
Ελλάδα 18.04.26

Στη μηχανή επέβαιναν δύο άτομα - Αν και το δίκυκλο ανατράπηκε από τη σφοδρή σύγκρουση ανέβηκαν και πάλι στο σκούτερ και εξαφανίστηκαν αφήνοντας αβοήθητη στην οδό Λιοσιών την άτυχη κοπέλα

Τραμπ: Το Ιράν δεν μπορεί να μας εκβιάσει με τα Στενά του Ορμούζ
Κόσμος 18.04.26

Το Ιράν είπε σήμερα πως εντείνει τον έλεγχο στα Στενά του Ορμούζ, προειδοποιώντας τα πλοία πως η σημαντική αυτή θαλάσσια οδός έχει εκ νέου αποκλειστεί, όμως ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε πως η Τεχεράνη δεν θα μπορούσε να εκβιάσει τις ΗΠΑ.

«Να δικαστεί και ο Λαζαρίδης, δεν μπορούν να ισχύουν δύο μέτρα και δύο σταθμά» λέει η πρώην καθαρίστρια από το Βόλο
Ελλάδα 18.04.26

Η 60χρονη τονίζει ότι ο πρώην πλέον υφυπουργός θα πρέπει να βρεθεί αντιμέτωπος με κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορίες, όπως είχε συμβεί στην περίπτωσή της.

ΟΦΗ-Λεβαδειακός 2-0: Νίκη των Κρητικών πριν τον τελικό Κυπέλλου, «βλέπουν» και 5η θέση! (vid)
Ποδόσφαιρο 18.04.26

Ευρωπαϊκό δίπορτο για τον ΟΦΗ. Αν νικήσει τον ΠΑΟΚ παίρνει εισιτήριο, όμως με τη νίκη επί του Λεβαδειακού ελπίζει και για την 5η θέση καθώς τον πλησίασε στους δυο βαθμούς. Τα πλέι οφ (5-8) πήραν φωτιά!

Η Τζένι Γκαρθ «ήθελε να ξεφύγει» μετά τον θάνατο του Λουκ Πέρι
Τρυφερότητα 18.04.26

«Δεν νομίζω ότι κανείς κατάλαβε πραγματικά τη σχέση μας.Ήταν πολύ οδυνηρό, οπότε απλώς το έβαλα σε ένα κουτί και το έθαψα κάπου βαθιά μέσα μου», ανέφερε η Τζένι Γκαρθ για τον θάνατο του Λουκ Πέρι.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

