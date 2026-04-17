Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές 97-62: Μια καλή… προπόνηση πριν τα play-in για τους «πράσινους»

Ο Παναθηναϊκός διέλυσε με 97-62 την Αναντολού Εφές για την 38η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας της Euroleague.

Η ομάδα του Λάσο κατέβηκε στο ΟΑΚΑ με μόλις 7 διαθέσιμους παίκτες και χωρίς τους Λάρκιν, Κορντινιέ και Πι Τζέι Ντόζιερ και ουσιαστικά αντιστάθηκε μόνο για δύο δεκάλεπτα πριν ο Παναθηναϊκός κυριαρχήσει πλήρως και φτάσει σε μια άνετη νίκη, πριν μπει πια στη διαδικασία των play-in. Εκεί όπου θα αντιμετωπίσουν την Μονακό την ερχόμενη Τρίτη (21/4).

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος επέστρεψε και έκανε την καλύτερη φετινή του εμφάνιση στη Euroleague, βάζοντας 24 πόντους με 3/3 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 6/6 βολές. Πολύ καλή εμφάνιση και από τον Ναν που είχε 18, ενώ στους 14 σταμάτησαν οι Λεσόρ και Φαρίντ.

Η εξέλιξη του αγώνα

Η Εφές ξεκίνησε ακουμπώντας την μπάλα στο low post και τον Πουαριέ ο οποίος με έξι συνεχόμενους προσωπικούς πόντους έκανε το 2-6 για την τουρκική ομάδα στο 2’. Με τον Κέντρικ Ναν να παίζει… μόνος του ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με τρίποντο του Αμερικανού στο 6΄κάνοντας το 12-10 για τους πράσινους.

Ο Κώστας Σλούκας έφτιαξε παιχνίδι για τον Φαρίντ και εκείνος τελείωνε τις φάσεις κοντά στο καλάθι. Μια συνεργασία των δύο έφερε το 18-16 στο 9’ Η πρώτη περίοδος τελείωσε με τον Παναθηναϊκό να προηγείται στο σκορ με 20-16 και καλάθι του Σορτς.

Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με +6 και σκορ 25-19 χάρη σε καλάθια των Φαρίντ και Ρογκαβόπουλου στο 12’. Ο Πουαριέ με τρομερό κάρφωμα μείωσε σε 27-25 στο 13’, για να κάνει το 29-25 ο Ναν με τον δέκατο πόντο του στο 14ο λεπτό.

Ο Χαζέρ με συνεχόμενους πόντους μείωσε στο -4 για την Εφές και έκανε το σκορ 34-30 στο 16’. Ο Ρογκαβόπουλος με συνεχόμενα καρφώματα και ένα… highlight καριέρας έκανε το 42-34 για τον Παναθηναϊκό στο 18’. Και πάλι ο Ρογκαβόπουλος με 2/2 βολές έκανε το 44-34, για να μειώσει σε 44-36 ο Σέιμπεν Λι, με δικές του δύο εύστοχες βολές στο 19’.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε με ρυθμό στο τρίτο δεκάλεπτο και με κάρφωμα του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, έφτασε στο +14 και σκορ 52-38 στο 22’. Ο Λεσόρ με τέσσερις συνεχόμενους πόντους έκανε το 56-38 στο 23’. Ο Ναν με πολύ όμορφο σουτ μέσης απόστασης έκανε το 58-38 στο 25’, με τη διαφορά να μένει παγιωμένη σε υψηλά επίπεδα. Ο Λεσόρ με καλάθι και φάουλ έκανε το 61-40 στο 27’.

Ο Ναν με τρομερό τρίποντο από πολύ μακριά έκανε το 64-40 για τον Παναθηναϊκό στο 28’. Ο Ρογκαβόπουλος με τρίποντο από τη γωνία εκτόξευσε τη διαφορά στο +29 και έκανε το σκορ 69-40 στο 29’. Η τρίτη περίοδος ολοκληρώθηκε με τρίποντο του Χαζέρ το οποίο διαμόρφωσε το 71-43.

Στην τέταρτη περίοδο ο Φαρίντ συνέχισε να έχει καλή σύνδεση με τον Σλούκα και έκανε το 75-43 στο 32’ με καλάθι από κοντά. Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού έκανε με καλάθι από κοντά το 79-45 στο 33’. Ο Σορτς με όμορφο σουτ από τον αριστερό αγκώνα έκανε το 81-48 στο 34’. Ο Καλαϊτζάκης με πέντε συνεχόμενους πόντους έκανε το 88-48 στο 35’ και ο Ρογκαβόπουλος με τρίποντο έκανε το 91-52 στο 36’. Ο ρυθμός στη συνέχεια έπεσε αισθητά, με τον Φαρίντ να κάνει το 95-54 στο 39’ με κάρφωμα.

Η Εφές έβαλε δύο τρίποντ στο τέλος με τον Λόιντ και τον Χαζέρ και διαμόρφωσε το τελικό 97-62 με τους πράσινους να τερματίζουν 7οι και να αναμένεται να αντιμετωπίσουν την Μονακό στα play in.

Τα στατιστικά του αγώνα

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Ράντοβιτς, Κορτές, Μπισάνγκ

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 20-16, 45-38, 71-43, 97-62

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Αταμάν): Σορτς 8 (3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Καλαϊτζάκης 2, Όσμαν 9 (1/2 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Σλούκας 2 (8 ασίστ), Χέιζ-Ντέιβις 2 (6 ασίστ), Ρογκαβόπουλος 24 (3/3 δίποντα, 4/5 τρίποντα, 6/6 βολές), Γκραντ (2 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Ναν 18 (4/8 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 1/1 βολή, 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Λεσόρ 14 (7 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα), Φαρίντ 14 (6 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα, 2 μπλοκ), Ερνανγκόμεθ 2 (4 ριμπάουντ, 1 ασίστ), Μήτογλου 2 (4 ριμπάουντ)

ΕΦΕΣ (Λάσο): Μπομπουά 8 (1/3 τρίποντα, 2 ασίστ), Χαζέρ 13 (1/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Λόιντ 15 (1/6 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Λι 2, Γουάιλερ-Μπαμπ 2 (2 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Σμιτς (4 ριμπάουντ), Ντέσερ, Πουαριέ 8 (8 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Σουάιντερ 2, Μουτάφ 10 (2), Γιλμάζ 1, Τζόουνς 4 (6 ριμπάουντ)