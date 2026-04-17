Bloomberg: Γαλλία και Ελλάδα ανανεώνουν το αμυντικό σύμφωνο και διευρύνουν τη συνεργασία τους
Διπλωματία 17 Απριλίου 2026, 21:29

Bloomberg: Γαλλία και Ελλάδα ανανεώνουν το αμυντικό σύμφωνο και διευρύνουν τη συνεργασία τους

Την επόμενη εβδομάδα, Γαλλία και Ελλάδα ανανεώνουν την αμυντική τους συμφωνία για ακόμη πέντε χρόνια, θωρακίζοντας την κοινή στρατηγική αποτροπής.

Η Γαλλία και η Ελλάδα αναμένεται να ανανεώσουν το αμυντικό τους σύμφωνο την επόμενη εβδομάδα, καθώς οι ευρωπαϊκές χώρες επιδιώκουν να θωρακίσουν περαιτέρω τη στρατηγική αποτροπής τους, σημειώνει το Bloomberg.

Οι δύο χώρες σχεδιάζουν να ανανεώσουν την αμυντική τους συμφωνία —η οποία υπογράφηκε αρχικά το 2021— για ακόμη πέντε χρόνια, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το θέμα και ζήτησαν να τηρήσουν την ανωνυμία τους, καθώς οι λεπτομέρειες δεν έχουν οριστικοποιηθεί ακόμη, προσθέτει.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν αναμένεται να επισκεφθεί την Αθήνα μετά τη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκή Ένωση στην Κύπρος, στις 24 Απριλίου.

Κατά την επίσκεψή του, θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με στόχο την επίσημη επικύρωση της συμφωνίας.

Παράλληλα, οι δύο πλευρές εξετάζουν την υπογραφή πρόσθετων συμφωνιών που θα ενισχύσουν τη συνεργασία και σε άλλους τομείς, όπως η εξωτερική πολιτική, η πολιτική προστασία και η οικονομική ανάπτυξη.

Κόσμος
Το Ιράν θεωρεί τον ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ παραβίαση της εκεχειρίας

Το Ιράν θεωρεί τον ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ παραβίαση της εκεχειρίας

inWellness
inTown
Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη
inTickets 16.04.26

Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη

Ο «Αυτόχειρας» του Νικολάι Έρντμαν σε σκηνοθεσία του Θανάση Θεολόγη κάνει πρεμιέρα στις 17 Απριλίου. Παραστάσεις κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Αλκμήνη.

Σύνταξη
Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με Νετανιάχου και Αούν: Ανάγκη να διατηρηθεί η εκεχειρία
Διπλωματία 16.04.26

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με Νετανιάχου και Αούν: Ανάγκη να διατηρηθεί η εκεχειρία

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε το βράδυ της Πέμπτης τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σύνταξη
ΕΕ για Τουρκία: Καμία ενταξιακή πρόοδος χωρίς μεταρρυθμίσεις – Ρητές αναφορές στις σχέσεις με την Ελλάδα και την Κύπρο
Διπλωματία 15.04.26

ΕΕ για Τουρκία: Καμία ενταξιακή πρόοδος χωρίς μεταρρυθμίσεις – Ρητές αναφορές στις σχέσεις με την Ελλάδα και την Κύπρο

Η έκθεση καταδικάζει τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις της ελληνικής κυριαρχίας από την Τουρκία, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής κατάχρησης του συστήματος NAVTEX, των παραβιάσεων της ελληνικής ΑΟΖ και της παρεμπόδισης κρίσιμων ενεργειακών έργων της ΕΕ, όπως το καλώδιο Great Sea Interconnector και ο αγωγός EastMed

Σύνταξη
Ελλάδα και 17 ακόμη χώρες χαιρετίζουν τις συνομιλίες Ισραήλ και Λιβάνου – Καλούν σε αποκλιμάκωση
Μέση Ανατολή 14.04.26

Ελλάδα και 17 ακόμη χώρες χαιρετίζουν τις συνομιλίες Ισραήλ και Λιβάνου – Καλούν σε αποκλιμάκωση

Οι 18 υπουργοί Εξωτερικών προτρέπουν όλα τα μέρη να εργαστούν προς μια διαρκή πολιτική λύση, και καταδικάζουν με τον πιο έντονο τρόπο τις επιθέσεις της Χεζμπολάχ κατά του Ισραήλ, αλλά και τα μαζικά ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο

Σύνταξη
Απάντηση ΥΠΕΞ στην Τουρκία: «Η Συνθήκη της Λωζάννης καθορίζει με σαφήνεια τον χαρακτήρα της μειονότητας στη Θράκη ως θρησκευτικής»
Διπλωματία 14.04.26

Απάντηση ΥΠΕΞ στην Τουρκία: «Η Συνθήκη της Λωζάννης καθορίζει με σαφήνεια τον χαρακτήρα της μειονότητας στη Θράκη ως θρησκευτικής»

Το ΥΠΕΞ τονίζει τον σεβασμό και την προστασία των δικαιωμάτων των μελών της μειονότητας ως Ελλήνων πολιτών με πλήρη ισονομία και ισοπολιτεία, σημειώνοντας ότι επαναλαμβανόμενες τοποθετήσεις που αμφισβητούν το πλαίσιο αυτό δεν συμβάλλουν στην εμπιστοσύνη και τις σχέσεις καλής γειτονίας

Σύνταξη
Στο Κόσοβο ο Δένδιας την Πέμπτη – Δεν θα είναι παρών στη συζήτηση για το Κράτος Δικαίου στη Βουλή
Πολιτική 14.04.26

Στο Κόσοβο ο Δένδιας την Πέμπτη – Δεν θα είναι παρών στη συζήτηση για το Κράτος Δικαίου στη Βουλή

Ο Νίκος Δένδιας θα επισκεφθεί την Ελληνική Δύναμη Κοσόβου, σε μία περίοδο που η Αθήνα δίνει ξανά έμφαση στις σχέσεις της με τα Βαλκάνια, σε ένα ταξίδι που «ήταν προγραμματισμένο εδώ και καιρό».

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Υπουργείο Εξωτερικών σε Φιντάν: Η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις, ούτε οφείλει εξηγήσεις σε κανέναν
Ελληνοτουρκικά 13.04.26

Υπουργείο Εξωτερικών σε Φιντάν: Η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις, ούτε οφείλει εξηγήσεις σε κανέναν

Τα τριμερή σχήματα συνεργασίας «έχουν ειρηνικό σκοπό και δεν στρέφονται εναντίον τρίτων» αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών, απαντώντας στον Χακάν Φιντάν

Σύνταξη
Φιντάν: Ελλάδα και Κύπρος δεν χρειάζονται στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ – Η συνεργασία τους φέρνει προβλήματα
Τουρκία 13.04.26

Φιντάν: Ελλάδα και Κύπρος δεν χρειάζονται στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ – Η συνεργασία τους φέρνει προβλήματα

«Η Ελλάδα είναι ήδη μέλος του ΝΑΤΟ και η "Ελληνοκυπριακή Διοίκηση'' έχει την υποστήριξη της ΕΕ», τόνισε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν

Σύνταξη
Η επίθεση στο Λίβανο και η ανάγκη Νετανιάχου για συνέχιση του πολέμου με στόχο την πολιτική επιβίωσή του
Διπλωματία 10.04.26

Η επίθεση στο Λίβανο και η ανάγκη Νετανιάχου για συνέχιση του πολέμου με στόχο την πολιτική επιβίωσή του

Το Ισραήλ θέτει σε κίνδυνο την εκεχειρία με την πολύνεκρη επίθεση στο Λίβανο και ο Νετανιάχου αναζητά την πολιτική του σωτηρία μέσα από τη συνέχιση του πολέμου.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Υπουργείο Εξωτερικών σε Τουρκία: Θρησκευτική η μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης
Διπλωματία 09.04.26

Υπουργείο Εξωτερικών σε Τουρκία: Θρησκευτική η μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης

Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών διαμηνύει στην Άγκυρα πως «δε θα αλλάξει η προβλεπόμενη από το διεθνές δίκαιο ονομασία της μειονότητας επειδή ορισμένοι αρνούνται να αποδεχθούν το απολύτως προφανές»

Σύνταξη
Πρόκληση Ακάρ για την Κύπρο: Όσοι κάνουν όνειρα για Πάσχα… θα ζήσουν το τελευταίο τους
Πρώην υπουργός Τουρκίας 08.04.26

Πρόκληση Ακάρ για την Κύπρο: Όσοι κάνουν όνειρα για Πάσχα… θα ζήσουν το τελευταίο τους

«Στην πατρίδα των Τουρκοκυπρίων, όσοι κάνουν όνειρα για Πάσχα… θα ζήσουν το τελευταίο τους Πάσχα», ανέφερε ο πρώην υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, Χουλουσί Ακάρ

Σύνταξη
Το Άγιο Φως και οι ισορροπίες ανάμεσα σε Ισραήλ και Χριστιανικές Εκκλησίες
Πολιτική 08.04.26

Το Άγιο Φως και οι ισορροπίες ανάμεσα σε Ισραήλ και Χριστιανικές Εκκλησίες

Η απαγόρευση εισόδου στον Λατίνο Πατριάρχη Ιεροσολύμων να μπει στον Πανάγιο Τάφο από τις ισραηλινές αρχές, οι βολές του Πάπα στο Ισραήλ και οι προειδοποιήσεις της Αθήνας για το status quo των Ιερών Προσκυνημάτων στην Ιερουσαλήμ.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ελληνικοί Patriot κατέρριψαν drone στη Σαουδική Αραβία – Τι λέει το ΓΕΕΘΑ
Κόσμος 06.04.26

Ελληνικοί Patriot κατέρριψαν drone στη Σαουδική Αραβία – Τι λέει το ΓΕΕΘΑ

Υπενθυμίζεται ότι στις 19 Μαρτίου, η ελληνική πυροβολαρχία Patriot, ανεπτυγμένη στη Σαουδική Αραβία από το 2021, είχε καταρρίψει δύο ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους που στόχευαν ενεργειακές υποδομές στο Γιανμπού. 

Σύνταξη
«Πώς αγοράσατε το Predator;» – Πυρά της αντιπολίτευσης μετά τις αποκαλύψεις για κρατική χρηματοδότηση της Intellexa
Υποκλοπές 05.04.26

«Πώς αγοράσατε το Predator;» – Πυρά της αντιπολίτευσης μετά τις αποκαλύψεις για κρατική χρηματοδότηση της Intellexa

Πυρ ομαδόν από την Αντιπολίτευση μετά την αποκάλυψη από το «Βήμα» για χρηματοδότηση της Intellexa, που προμηθεύει το Predator, με κρατικά και ευρωπαϊκά κονδύλια και δραστηριοποίηση της στην Ελλάδα ένα χρόνο πριν ξεσπάσει το σκάνδαλο.

Σύνταξη
Τα Στενά του Ορμούζ, η άρνηση των ευρωπαίων να μπουν σε ένα πόλεμο που δεν είναι δικός τους και οι στόχοι των ΗΠΑ
Διπλωματία 05.04.26

Τα Στενά του Ορμούζ, η άρνηση των ευρωπαίων να μπουν σε ένα πόλεμο που δεν είναι δικός τους και οι στόχοι των ΗΠΑ

Την πρόθεση τους να συμβάλουν στην ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ, αφού λήξει ο πόλεμος δηλώνουν οι χώρες της Ευρώπης, ενώ οι ΗΠΑ αναζητούν συμμάχους για την επίτευξη των δικών τους στόχων.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ο ρόλος της Ελλάδας στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και οι κινήσεις μέσω αμυντικής διπλωματίας
Πολιτική 02.04.26

Ο ρόλος της Ελλάδας στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και οι κινήσεις μέσω αμυντικής διπλωματίας

Η Ελλάδα τείνει χείρα βοηθείας σε σύμμαχες χώρες της Μέσης Ανατολής, η αντιπολίτευση αντιδρά και ο Δένδιας περιοδεύει σε ΗΑΕ, Κατάρ και Σαουδική Αραβία, με επίκεντρο τις τρέχουσες εξελίξεις.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Στο Κατάρ ο Δένδιας μετά τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στη σκιά των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή
Πολιτική 01.04.26

Στο Κατάρ ο Δένδιας μετά τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στη σκιά των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή

Επίσκεψη στο Κατάρ πραγματοποιεί ο Νίκος Δένδιας μετά τα ΗΑΕ, με τις πληροφορίες να αναφέρονται σε παροχή βοήθειας από την πλευρά της Ελλάδας στις δύο χώρες σε πυρομαχικά.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
«Αχ και να ήξερε ο Πούτιν τι τραβάει ο απλός κόσμος» – Influencers στη Ρωσία «ασκούν κριτική» στην κυβέρνηση
Κόσμος 17.04.26

«Αχ και να ήξερε ο Πούτιν τι τραβάει ο απλός κόσμος» – Influencers στη Ρωσία «ασκούν κριτική» στην κυβέρνηση

Εν μέσω σοβαρών προβλημάτων και ενός διαδικτυακού μπλακ άουτ στη Ρωσία, influencers «ασκούν κριτική» στην κυβέρνηση Πούτιν, χωρίς να ασκούν κριτική στον Πούτιν.

Σύνταξη
Σερ: Ζητά εσπευσμένα την κηδεμονία του γιου της για να τον σώσει – «Τα εκατομμύρια θα τον καταστρέψουν»
Οικογενειακές ιστορίες 17.04.26

Σερ: Ζητά εσπευσμένα την κηδεμονία του γιου της για να τον σώσει – «Τα εκατομμύρια θα τον καταστρέψουν»

Σε μια απέλπιδα προσπάθεια να ανακόψει την αυτοκαταστροφική πορεία του γιου της, η Σερ προσέφυγε στη δικαιοσύνη ζητώντας τον πλήρη έλεγχο των οικονομικών του, μετά από μια σειρά επεισοδιακών συλλήψεων

Σύνταξη
Κεφαλονιά: Ευθύνες ο ένας στον άλλον και όλοι στην Μυρτώ ρίχνουν οι κατηγορούμενοι – Πώς περιγράφουν τις κρίσιμες στιγμές
Ελλάδα 17.04.26

Κεφαλονιά: Ευθύνες ο ένας στον άλλον και όλοι στην Μυρτώ ρίχνουν οι κατηγορούμενοι – Πώς περιγράφουν τις κρίσιμες στιγμές

Ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν βρέθηκαν οι τρεις νεαροί που κατηγορούνται για την υπόθεση θανάτου της 19χρονης στην Κεφαλονιά η οποία έχει συγκλονίσει όχι μόνο την τοπική κοινωνία της Κεφαλονιάς, αλλά και το πανελλήνιο.

Δημήτρης Πέρρος
Αρπαγή 7χρονου από τον πατέρα του στη Θεσσαλονίκη – «Πιθανό να κινδυνεύει η ζωή του»
Amber Alert 17.04.26

Αρπαγή 7χρονου από τον πατέρα του στη Θεσσαλονίκη – «Πιθανό να κινδυνεύει η ζωή του»

Ενεργοποίηση Amber Alert για την αρπαγή του 7χρονου Βαγγέλη από τον πατέρα του στις Συκιές Θεσσαλονίκης. «Πιθανόν συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του ανήλικου σε κίνδυνο», σύμφωνα με το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Σύνταξη
Ντέιβ Τσάπελ εναντίον Ρεπουμπλικανικού Κόμματος – Τα «πολιτικοποιημένα αστεία»
Ευθεία επίθεση 17.04.26

Ο Ντέιβ Τσάπελ επικρίνει το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα για την πολιτικοποίηση των αστείων του για τα τρανς άτομα

«Με ενόχλησε το γεγονός ότι το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα χρησιμοποίησε αστεία για τα τρανς άτομα στην προεκλογική του εκστρατεία», ανέφερε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο κωμικός Ντέιβ Τσάπελ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ημέρα Παλαιστινίων Κρατουμένων: Μία μέρα για εκείνους που «σαπίζουν» στις φυλακές του Ισραήλ, χωρίς δικαιοσύνη
17 Απριλίου 17.04.26

Ημέρα Παλαιστινίων Κρατουμένων: Μία μέρα για εκείνους που «σαπίζουν» στις φυλακές του Ισραήλ, χωρίς δικαιοσύνη

Η φετινή επέτειος επισκιάζεται από τον νέο νόμο περί θανατικής ποινής του Ισραήλ, ο οποίος αφορά αποκλειστικά Παλαιστινίους που έχουν καταδικαστεί για θανατηφόρες επιθέσεις.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός για Τζόουνς και Παναθηναϊκό – Επιβεβαίωσε την προσφυγή στο ΑΣΕΑΔ
Μπάσκετ 17.04.26

Ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός για Τζόουνς και Παναθηναϊκό – Επιβεβαίωσε την προσφυγή στο ΑΣΕΑΔ

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εξέδωσε σχετική ανακοίνωση γνωστοποιώντας ότι θα κάνει προσφυγή στο ΑΣΕΑΔ για την ποινή στον Ταϊρίκ Τζόουνς. – Τι αναφέρει για Super Cup και Παναθηναϊκό.

Σύνταξη
Κεφαλονιά: Πλήθος κόσμου έξω από τα δικαστήρια – Αναμένεται η απόφαση για τους τρεις κατηγορούμενους μετά τις απολογίες τους
Ελλάδα 17.04.26

Κεφαλονιά: Πλήθος κόσμου έξω από τα δικαστήρια – Αναμένεται η απόφαση για τους τρεις κατηγορούμενους μετά τις απολογίες τους

Συγκλονισμένη η τοπική κοινωνία στην Κεφαλονιά παρακολουθεί τις εξελίξεις στην τραγική υπόθεση με τον θάνατο της 19χρονης στο Αργοστόλι

Σύνταξη
Αρβανίτης: Η κτηνοτροφία και η οικονομία της Λέσβου καταστρέφονται
Αφθώδης πυρετός 17.04.26

Αρβανίτης: Η κτηνοτροφία και η οικονομία της Λέσβου καταστρέφονται

Όπως υπογραμμίζει ο ευρωβουλευτής, «τα μέτρα που επιβάλλονται χωρίς επαρκή επιστημονική τεκμηρίωση δεν αποδίδουν. Αντιθέτως, γεννούν νέα περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα».

Σύνταξη
LIVE: Ίντερ – Κάλιαρι
Ποδόσφαιρο 17.04.26

LIVE: Ίντερ – Κάλιαρι

LIVE: Ίντερ – Κάλιαρι. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ίντερ – Κάλιαρι για την 33η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
Υεμένη: Εκατοντάδες χιλιάδες Χούθι μαζεύτηκαν στη Σαναά διαδηλώνοντας υπέρ της Χεζμπολάχ
Λίβανος 17.04.26

Υεμένη: Εκατοντάδες χιλιάδες Χούθι μαζεύτηκαν στη Σαναά διαδηλώνοντας υπέρ της Χεζμπολάχ

Στη διαδήλωση της Ανσάρ Αλλάχ «οι πλατείες μας είναι μία... Μαζί με την Παλαιστίνη ενάντια στην τυραννία και δεν θα εγκαταλείψουμε τον Λίβανο», οι «Χούθι» έκαναν μια συγκέντρωση του «ενός εκατομμυρίου»

Σύνταξη
Κυβέρνηση σε παρακμή: Το Μαξίμου απέναντι σε μια νέα κανονικότητα που δεν προμηνύει τίποτε καλό
Πολιτική 17.04.26

Κυβέρνηση σε παρακμή: Το Μαξίμου απέναντι σε μια νέα κανονικότητα που δεν προμηνύει τίποτε καλό

Η κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με μια ποιοτική κρίση αξιοπιστίας. Αν συνεχιστεί αυτή η συσσώρευση αρνητικών γεγονότων, τότε η «παρακμή» της θα γίνει η νέα κανονικότητα.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
LIVE: Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές
Μπάσκετ 17.04.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές

LIVE: Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές για την 38η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Λίβανος: Χιλιάδες εκτοπισμένοι επιστρέφουν στον νότο και αντικρίζουν ερείπια και συντρίμμια
Αποκαρδιωτικές εικόνες 17.04.26

Λίβανος: Χιλιάδες εκτοπισμένοι επιστρέφουν στον νότο και αντικρίζουν ερείπια και συντρίμμια

Με την ελπίδα να «επιβιώσει» η εκεχειρία, χιλιάδες Λιβανέζοι επιστρέφουν σε ισοπεδωμένες πόλεις, αντιμέτωποι με το σκληρό αποτύπωμα του πολέμου και την αβεβαιότητα.

Σύνταξη
Δουδωνής: «Ως πότε αυτή η κοροϊδία;» – Πώς σχολίασε τις αποφάσεις της σύσκεψης για τη Λέσβο
Επικαιρότητα 17.04.26

Δουδωνής: «Ως πότε αυτή η κοροϊδία;» – Πώς σχολίασε τις αποφάσεις της σύσκεψης για τη Λέσβο

«Λύσεις τώρα, από λόγια χορτάσαμε και από θέατρο χορτάσαμε» συμπλήρωσε ο Παναγιώτης Δουδωνής για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το νησί με τον αφθώδη πυρετό.

Σύνταξη
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

