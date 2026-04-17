Bloomberg: Γαλλία και Ελλάδα ανανεώνουν το αμυντικό σύμφωνο και διευρύνουν τη συνεργασία τους
Την επόμενη εβδομάδα, Γαλλία και Ελλάδα ανανεώνουν την αμυντική τους συμφωνία για ακόμη πέντε χρόνια, θωρακίζοντας την κοινή στρατηγική αποτροπής.
Η Γαλλία και η Ελλάδα αναμένεται να ανανεώσουν το αμυντικό τους σύμφωνο την επόμενη εβδομάδα, καθώς οι ευρωπαϊκές χώρες επιδιώκουν να θωρακίσουν περαιτέρω τη στρατηγική αποτροπής τους, σημειώνει το Bloomberg.
Οι δύο χώρες σχεδιάζουν να ανανεώσουν την αμυντική τους συμφωνία —η οποία υπογράφηκε αρχικά το 2021— για ακόμη πέντε χρόνια, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το θέμα και ζήτησαν να τηρήσουν την ανωνυμία τους, καθώς οι λεπτομέρειες δεν έχουν οριστικοποιηθεί ακόμη, προσθέτει.
Στο πλαίσιο αυτό, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν αναμένεται να επισκεφθεί την Αθήνα μετά τη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκή Ένωση στην Κύπρος, στις 24 Απριλίου.
Κατά την επίσκεψή του, θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με στόχο την επίσημη επικύρωση της συμφωνίας.
Παράλληλα, οι δύο πλευρές εξετάζουν την υπογραφή πρόσθετων συμφωνιών που θα ενισχύσουν τη συνεργασία και σε άλλους τομείς, όπως η εξωτερική πολιτική, η πολιτική προστασία και η οικονομική ανάπτυξη.
