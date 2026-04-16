Οπαδοί της Ράγιο Βαγιεκάνο στο Θησείο, φωνάζουν συνθήματα πριν από το παιχνίδι με την ΑΕΚ (vid)

Σε κεντρικά σημεία της Αθήνας βρέθηκαν οι οπαδοί της Ράγιο Βαγιεκάνο λίγες ώρες πριν τον αποψινό (16/4, 22:00) επαναληπτικό με την ΑΕΚ για τους «8» του Conference League, ο οποίος θα διεξαχθεί στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Επίσημα η ισπανική ομάδα έλαβε 1.500 εισιτήρια και αρκετοί φίλαθλοι των Ισπανών αποφάσισαν να περάσουν τις ώρες μέχρι τη σέντρα του παιχνιδιού σε διάφορα σημεία ενδιαφέροντας της ελληνικής πρωτεύουσας.

Οπως μπορείτε να δείτε στο παρακάτω βίντεο μια μεγάλη μερίδα βρέθηκε στο Θησείο όπου ντυμένοι στα χρώματα της ομάδας τους, φώναξαν συνθήματα και τραγούδια. Φυσικά στην περιοχή υπήρχε και αστυνομική παρουσία προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν έκτροπα.

Θυμίζουμε ότι στο πρώτο παιχνίδι επί ισπανικού εδάφους η Ράγιο επικράτησε της ΑΕΚ με 3-0, συνεπώς έχει αυξημένες πιθανότητες να περάσει στα ημιτελικά της διοργάνωσης, με την Ενωση να καλείται να κάνει μια μεγάλη ανατροπή προκειμένου να είναι αυτή που θα βρεθεί στις τέσσερις κορυφαίες ομάδες του Conference.