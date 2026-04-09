Γιατί οι διαστάσεις του Βαγιέκας θα είναι μικρότερες στο ματς με την ΑΕΚ

Η ΑΕΚ δίνει μία κρίσιμη μάχη στη Μαδρίτη απέναντι στη Ράγιο Βαγιεκάνο για τα προημιτελικά του Conference League, με τις συνθήκες ωστόσο να είναι λίγο διαφορετικές για την Ένωση.

Οι διαστάσεις του «Βαγιέκας», το οποίο φημίζεται για την ιδιαιτερότητά του, καθώς οι εξέδρες βρίσκονται πολύ κοντά στον αγωνιστικό χώρο, θα είναι κάπως διαφοροποιημένες στο ματς με την ΑΕΚ.

Η απόσταση της εξέδρας δημιουργεί ζητήματα ασφαλείας σύμφωνα με τους κανονισμούς της UEFA, που είναι αυστηρότεροι για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Έτσι, η Ράγιο υποχρεώθηκε να προσαρμόσει το πλάτος του γηπέδου της. Στους αγώνες του ισπανικού πρωταθλήματος το πλάτος φτάνει τα 66,6 μέτρα, ωστόσο για τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις μειώνεται στα 64 μέτρα.

Αυτό συνεπάγετα πως οι πλάγιες γραμμές του γηπέδου, μετακινούνται περίπου 1,3 μέτρα προς τα μέσα από κάθε πλευρά, ώστε να δημιουργηθεί η απαραίτητη απόσταση ασφαλείας που χρειάζεται για να διεξαχθεί το παιχνίδι σύμφωνα με τους κανόνες της UEFA.

