Νίκολιτς: «Στο ποδόσφαιρο παίρνεις αυτό που δικαιούσαι»
Δεν χάνει την πίστη του ενόψει της ρεβάνς ο Μάρκο Νίκολιτς παρά την ήττα της ΑΕΚ με 3-0 από τη Ράγιο.
Η ΑΕΚ θα ψάξει ένα μικρό θαύμα στη ρεβάνς μετά την ήττα με 3-0 από τη Ράγιο, ωστόσο ο Μάρκο Νίκολιτς δήλωσε στην Cosmote TV πως πιστεύει στην ανατροπή.
Όσα είπε ο Μάρκο Νίκολιτς:
Για τη γεύση του αφήνει το ματς; «Στο ποδόσφαιρο παίρνεις αυτό που δικαιούσαι. Σήμερα ήμασταν άτυχοι. Το σκορ μπορεί να ανατραπεί. Ηταν απαράδεκτος ο αγωνιστικός χώρος σε τέτοιο επίπεδο. Κάναμε λάθη. Παρά τις προσπάθειές μας, είχε την κατοχή, είχαμε περισσότερες ευκαιρίες, δεν σκοράραμε. Φτάσαμε να δεχθούμε και τρίτο γκολ. Δικαιούμασταν να ήμασταν άτυχοι και πρέπει να δούμε γιατί συνέβη αυτό».
Η ΑΕΚ έφτασε εδώ όμως επειδή πιστεύει; «Σαφώς και το πιστεύουμε. Φτάσαμε εδώ με πίστη. Είναι δύσκολη η ρεβάνς. Σαφώς. Αλλά στη δική μας έδρα, με τον κόσμο μας, έχουμε πίστη να γυρίσουμε το παιχνίδι», ανέφερε ο Μάρκο Νίκολιτς.
Πέρεθ: «Έχουμε κάνει το 50% της δουλειάς»
«Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Υπάρχει όμως και το δεύτερο παιχνίδι. Δεν πρέπει να χαλαρώσουμε».
Ποιο είναι το «κλειδί» που κατάλαβε ότι η ομάδα του θα κάνει μία μεγάλη βραδιά γι’ αυτήν; «Όταν παίζεις στην έδρα σου και βάζεις ένα γρήγορο γκολ είναι πολύ σημαντικό. Μας έδωσε φόρα για να συνεχίσουμε καλά το παιχνίδι. Χτίσαμε πάνω σε αυτό που συνέβη και δημιούργησε θέμα από τον αντίπαλο. Περιμένουμε από την ΑΕΚ να κάνει κάτι αντίστοιχο στη ρεβάνς».
Αν είναι να δώσει ένα ποσοστό πρόκρισης στην ομάδα του ποιο θα ήταν αυτό; «Έχουμε κάνει το 50% της δουλειάς. Αλλά ακόμη έχουμε πολλή δουλειά ακόμη μπροστά μας. Να είμαστε συγκεντρωμένοι».
