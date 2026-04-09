ΑΕΚ: Η 11άδα για το πρώτο παιχνίδι με τη Ράγιο Βαγιεκάνο
Οι παίκτες που επέλεξε ο Μάρκο Νίκολιτς για την αρχική 11άδα της ΑΕΚ κόντρα στη Ράγιο Βαγιενάκο για τον πρώτο προημιτελικό του Conference League.
- Τι λένε οι πρυτανικές αρχές του ΑΠΘ για τον 19χρονο φοιτητή με μηνιγγίτιδα
- Μαρούσι: Βίντεο ντοκουμέντο με τον άγνωστο δράστη λίγο πριν επιτεθεί με μαχαίρι σε 17χρονο
- Ο Μαρκ Ρούτε αποθέωσε τον… Τραμπ: «Θαυμάζω την ηγεσία του»
- Οι νέοι αλλάζουν τους κανόνες εργασίας και λένε «όχι» στο burnout του γραφείου – 1 στους 4 επιλέγει τεχνικά επαγγέλματα
Με μία μεγάλη έκπληξη παρατάσσεται η ΑΕΚ κόντρα στη Βαγιεκάνο στο αποψινό (9/4, 19:45) πρώτο παιχνίδι των προημιτελικών του Conference League. Ο Μάρκο Νίκολιτς άφησε στον πάγκο τον Μαρίν, με τον Μάνταλο να ξεκινά δίπλα στον Πινέδα.
Παραμένει στο αρχικό σχήμα ο Περέιρα ενώ ο Πήλιος επιστρέφει στο αριστερό άκρο της άμυνας αντί του Πενράις.
Ο Στρακόσα θα είναι κάτω από τα δοκάρια για την Ένωση με τετράδα στην άμυνα τους Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πήλιο. Στον άξονα θα είναι ο Πινέδα με τον Μάνταλο, ο Κοϊτά δεξιά, ο Περέιρα αριστερά και ο Βάργκα με τον Γιόβιτς στην επίθεση.
Οι συνθέσεις:
Συνοπτικά η εντεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Πινέδα, Μάνταλος, Κοϊτά, Περέιρα, Βάργκα, Γιόβιτς.
Στον πάγκο: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Γκεοργκίεφ, Καλοσκάμης, Μαρίν, Ελίασον, Βίντα, Πενράις, Ζίνι.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η εντεκάδα της Ράγιο: Μπατάλια, Ράτσιου, Λεζέν, Λουίζ Φελίπε, Τσαβαρία, Σις, Ουνάι Λόπεθ, Ίσι Παλαθόν, Ακομάς, Άλβαρο Γκαρσία, Ντε Φρούτος.
Στον πάγκο: Καρδένας, Μολίνα, Ντίαθ, Τρέχο, Αλεμάο, Καμέγιο, Γκουμπάου, Μπάλιου, Εσπίνο, Μεντί, Όσκαρ Βαλεντίν.
- Bαθμολογία UEFA: Δυσκολεύει η10η θέση για την Ελλάδα
- Τριάρες για Κρίσταλ Πάλας (3-0) και Σαχτάρ (3-0), βήμα πρόκρισης για Μάιντς (2-0) – Δείτε τα γκολ
- Γκολ και highlights από τα παιχνίδια του Europa League (vids)
- Αταμάν: «Η Βαλένθια παίζει το καλύτερο μπάσκετ στην Euroleague»
- Πόρτο – Νότιγχαμ Φόρεστ 1-1: Μεγάλο βήμα πρόκρισης των reds (vid)
- Europa League: Άλματα πρόκρισης η Άστον Βίλα (1-3) και η Φράιμπουργκ (3-0, vids)
- Η βαθμολογία της Euroleague μετά τη νίκη του Ολυμπιακού και την ήττα του Παναθηναϊκού (pic)
- Βαλένθια – Παναθηναϊκός 102-84: Έχασε και έμπλεξε
