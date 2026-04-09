Οι πιθανότητες της Ελλάδας να προσπεράσει την Τσεχία και να βρεθεί στην 10η θέση της βαθμολογίας της UEFA

Η μάχη για την 10η θέση στη βαθμολογία της UEFA παραμένει ανοιχτή, με την Ελλάδα να συνεχίζει την προσπάθεια για ένα καλύτερο ευρωπαϊκό μέλλον και την ΑΕΚ να είναι αυτή που μπορεί να τη στείλει σε αυτή τη θέση.

Η χώρα μας βρίσκεται αυτή τη στιγμή στους 48.012 βαθμούς και απέχει μόλις 513 πόντους από την Τσεχία, η οποία όμως δεν έχει πλέον εκπροσώπους στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, μετά τους αποκλεισμούς των ομάδων της στη φάση των «16».

Η Ένωση έχει την ευκαιρία να χαρίσει πολύτιμους βαθμούς στη χώρα, με ένα θετικό συνδυασμό αποτελεσμάτων (νίκη και ισοπαλία) που μπορεί να κάνει τη διαφορά. Η σημασία της 10ης θέσης είναι τεράστια, καθώς εξασφαλίζει ότι ο πρωταθλητής της Stoiximan Super League για τη σεζόν 2026/27 θα προκριθεί απευθείας στη League Phase του Champions League.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Football Meets Data, η Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή πιθανότητες 48,2% να κατακτήσει τη 10η θέση, ενώ η Τσεχία παραμένει ελαφρώς φαβορί με 51,8%.

Η βαθμολογία της UEFA

09. Τουρκία 51.875 (+11.075 – 0/5)

10. Τσεχία 48.525 (+11.025 – 0/5)

11. Ελλάδα 48.012 (+13.800 – 1/5)

12. Πολωνία 46.750 (+15.750 – 0/4)

13. Δανία 42.106 (+12.250 – 0/4)

14. Νορβηγία 41.237 (+8.050 – 0/5)

15. Κύπρος 35.693 (+12.156 – 0/4)

Τι δίνει η 10η θέση

Πρωταθλητής: Απευθείας στο League Stage του Champions League

Κυπελλούχος: Playoffs Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League