Πέμπτη 16 Απριλίου 2026
Ο Αρμπελόα φεύγει και η λίστα είναι έτοιμη
On Field 16 Απριλίου 2026, 18:00

Η Ρεάλ Μαδρίτης θα προχωρήσει σε αλλαγή προπονητή στο τέλος της σεζόν και τα «σενάρια» δίνουν και παίρνουν για τον πάγκο των μερένχες

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ikigai: Το ιαπωνικό μυστικό για μια πιο χαρούμενη και ουσιαστική ζωή

Spotlight

Ο αποκλεισμός της Ρεάλ Μαδρίτης από την Μπάγερν, στην προημιτελική φάση του Champions League ολοκλήρωσε το παζλ μιας… καταστροφικής χρονιάς για την «βασίλισσα» της Ευρώπης, μιας χρονιάς που τίποτε δεν πήγε καλά για τους μερένχες.

Η Ρεάλ δεν κατάφερε να κατακτήσει κάποιο τρόπαιο και οι δηλώσεις του προέδρου του ισπανικού συλλόγου, Φλορεντίνο Πέρεθ μετά το τέλος της ρεβάνς στην Αλιάνζ Αρένα, φανερώνουν όχι μόνο το κλίμα που επικρατεί αλλά και τις συγκλονιστικές αλλαγές που θα σημειωθούν στην ισπανική ομάδα.

Η πρώτη αλλαγή αφορά την τεχνική ηγεσία της ομάδας, καθώς ο Άλβαρο Αρμπελόα θ’ αποτελέσει παρελθόν στο φινάλε της φετινής σεζόν ενώ θ’ ακολουθήσουν και πολλές αποχωρήσεις παικτών.

Τούτη την ώρα πάντως όλα τα φώτα είναι στραμμένα στον πάγκο της Ρεάλ καθώς ο 43χρονος τεχνικός της ισπανικής ομάδας δεν πρόκειται να παραμείνει στον πάγκο των μερένχες.

Ο ίδιος τόνισε μετά τον αποκλεισμό από τους πρωταθλητές Γερμανίας πως το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να επιστρέψει η ομάδα της Μαδρίτης στις επιτυχίες και δεν θέλησε ν’ αναφερθεί στο δικό του μέλλον στον πάγκο της «βασίλισσας».

Η απόφαση όμως έχει ληφθεί από τον Φλορεντίνο Πέρεθ και η ισπανική ομάδα είναι σε αναζήτηση προπονητή, ο οποίος θ’ αναλάβει το «χτίσιμο» της Ρεάλ για την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως η λίστα των Μαδριλένων είναι έτοιμη και σ’ αυτήν υπάρχουν τέσσερα ονόματα.

Στην κορυφή βρίσκεται το όνομα του Γιούργκεν Κλοπ καθώς ο πρώην προπονητής της Λίβερπουλ είναι ο διακαής πόθος των ιθυνόντων της «βασίλισσας». Ο Γερμανός προπονητής δεν έχει «ανοίξει τα χαρτιά του» αναφορικά με το αν είναι έτοιμος να επιστρέψει στους πάγκους, ωστόσο στην τελευταία δήλωση που έκανε ήταν πιο διαλλακτικός.

Θυμίζουμε πως όταν είχε παραιτηθεί από τον πάγκο των «κόκκινων» είχε τονίσει πως δεν θα προπονήσει άλλη ομάδα αλλά τώρα τα πράγματα φαίνεται πως έχουν αλλάξει.

Κι όσο για το οικονομικό; Αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα για την Ρεάλ Μαδρίτης καθώς η ισπανική ομάδα είναι σε θέση να δώσει ένα «τρελό» συμβόλαιο στον Κλοπ.

Στην δεύτερη θέση της σχετικής λίστας υπάρχει το όνομα του Ζινεντίν Ζιντάν, ο οποίος έχει στο παρελθόν κάτσει στον πάγκο της «βασίλισσας» κι έχει πολλούς υποστηρικτές στο Μπερναμπέου. Κι εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι ο Γάλλος τεχνικός, δεν έχει δουλέψει από το 2021 όταν κι αποχώρησε από την τεχνική ηγεσία των Μαδριλένων.

Τα άλλα δύο ονόματα στην λίστα των διοικούντων την Ρεάλ Μαδρίτης, είναι του ομοσπονδιακού προπονητή της Γαλλίας, Ντιντιέ Ντεσάν και του ομοσπονδιακού τεχνικού των ΗΠΑ, Μαουρίτσιο Ποκετίνο.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Πτώση λόγω του -2% των τραπεζών

Ikigai: Το ιαπωνικό μυστικό για μια πιο χαρούμενη και ουσιαστική ζωή

Κόσμος
Τραμπ: Δεκαήμερη εκεχειρία ανάμεσα σε Ισραήλ και Λίβανο

inWellness
inTown
Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη
inTickets 16.04.26

Ο «Αυτόχειρας» του Νικολάι Έρντμαν σε σκηνοθεσία του Θανάση Θεολόγη κάνει πρεμιέρα στις 17 Απριλίου. Παραστάσεις κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Αλκμήνη.

Σύνταξη
Αθλητική Ροή
Άρης: Συνάντηση του Ριτσαρντ Σιάο με τον Νίκο Ζήση στην Αθήνα για θέματα της ΚΑΕ
Μπάσκετ 16.04.26

Ο μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ Άρης βρίσκεται για λίγο στην Αθήνα και με την ευκαιρία θα συναντηθεί με τον τζένεραλ μάνατζερ Νίκο Ζήση προκειμένου να ενημερωθεί για όλα τα ζητήματα της εταιρείας.

Σύνταξη
Ο Αντσελότι άφησε… ξερό τον Λούλα
On Field 15.04.26

Ο προπονητής της Εθνικής ομάδας της Βραζιλίας, έκανε την ερώτηση του ενός εκατομμυρίου στον πρόεδρο της χώρας…

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Λαπόρτα τα «χώνει» τώρα στην UEFA
On Field 15.04.26

Οργισμένος εμφανίστηκε ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, μετά τον αποκλεισμό των Καταλανών και ζητάει εξηγήσεις από την ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική συνομοσπονδία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο θόρυβος για τον Μελέρ στο Champions League και η διαιτησία στην Τουρκία
On Field 15.04.26

Ο διαιτητής του αγώνα Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός Χαλίλ Ουμούτ Μελέρ είχε δεχθεί τα πυρά της Μπάγερ Λεβερκούζεν για το πέναλτι υπέρ της ‘Αρσεναλ. Πολλά θέματα η διαιτησία στην Τουρκία

Βάιος Μπαλάφας
Ο αποκλεισμός της Μπαρτσελόνα ήταν συνειδητός
Champions League 15.04.26

Η Μπαρτσελόνα δεν την... πάτησε απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Ήξερε ότι μπορεί να αποκλειστεί παίζοντας τόσο επιθετικά, όμως έχει επιλέξει να... ζήσει και να πεθάνει με τη φιλοσοφία της.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Με τον Λανουά δεν είναι η πρώτη φορά
On Field 14.04.26

Την περασμένη εβδομάδα ήταν διαρροές ορισμών που δεν διαψεύστηκαν, είχαν προηγηθεί «η θέση της ΚΕΔ» και «οι τιμωρίες διαιτητών» για επίδειξη δύναμης της προπαγάνδας

Βάιος Μπαλάφας
Τότεναμ: Βουτιά στο κενό…
On Field 14.04.26

Τότεναμ: Βουτιά στο κενό…

Η 9η πιο ακριβή ομάδα στον κόσμο κατάφατσα με τον υποβιβασμό – Το 45% που «πνίγει» την Τότεναμ και όσα… έκανε μαζί για την φέρουν στην πιο δεινή θέση της σύγχρονης ιστορίας της

Γιώργος Νοικοκύρης
Σύνθημα ανατροπής από τον Γιαμάλ
On Field 13.04.26

Ο σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα έστειλε μήνυμα για την μεγάλη κόντρα της Μπάρτσα με τους «ροχιμπλάνκος» στο Champions League

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Κατάρρευση του αφηγήματος για UEFA και Λανουά και η διαρροή ορισμών
On Field 13.04.26

Κανείς Έλληνας διαιτητής δεν επιλέχθηκε για το μουντιάλ, ενώ ο Λανουά δεν φέρνει ελίτ από κορυφαία πρωταθλήματα. Ο Λανουά είναι αδύναμος και δεν τολμά να πάρει θέση για το σκάνδαλο διαρροής ορισμών

Βάιος Μπαλάφας
Μια χρονιά σε μια «ζαριά»
On Field 13.04.26

Η Ρεάλ Μαδρίτης παίζει τα… ρέστα της στο Μόναχο κόντρα στην Μπάγερν και η έκβαση της «μάχης» θα κρίνει πολλά για την επόμενη σεζόν

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Σε οικονομικό «κλοιό» 250.000.000 € η Λιόν – Πώς επηρεάζεται το μέλλον του Γιάρεμτσουκ
Ποδόσφαιρο 13.04.26

Ο ισολογισμός της γαλλικής ομάδας αποκάλυψε το ιλιγγιώδες χρέος των 250 εκατ. ευρώ στο μεταγραφικό παζάρι, την ώρα που παραμένει το ανοιχτό «μέτωπο» με τον Ολυμπιακό για την... οψιόν του Γιάρεμτσουκ.

Νικόλαος Κώτσης
Ο νέος «Μπολτ» γεννήθηκε: Ο Γκουτ-Γκουτ σπάει τα χρονόμετρα και γράφει ιστορία στα 200 μέτρα
Στίβος 12.04.26

Με χρόνο 19.67 στα 18 του χρόνια, ο Αυστραλός σπρίντερ καταρρίπτει το παγκόσμιο ρεκόρ Κ20 και στέλνει μήνυμα ότι η επόμενη εποχή του στίβου έχει ήδη ξεκινήσει.

Γιώργος Μαζιάς
Άρης: Συνάντηση του Ριτσαρντ Σιάο με τον Νίκο Ζήση στην Αθήνα για θέματα της ΚΑΕ
Μπάσκετ 16.04.26

Ο μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ Άρης βρίσκεται για λίγο στην Αθήνα και με την ευκαιρία θα συναντηθεί με τον τζένεραλ μάνατζερ Νίκο Ζήση προκειμένου να ενημερωθεί για όλα τα ζητήματα της εταιρείας.

Σύνταξη
Ο θολός Απρίλιος, η «καλή» και η «κακή» αφρικανική σκόνη και τα επεισόδια που αυξάνονται
Εγχειρίδιο αφρικανικής σκόνης 16.04.26

Χαμηλά τα επίπεδα της συγκέντρωσης σκόνης σε αυτό το επεισόδιο - Μέχρι πότε θα διαρκέσει - Γιατί αυξάνονται τα επεισόδια - Γιατί είναι ασυνήθιστο το τωρινό- Γιατί είναι χειρότερη η αφρικανική σκόνη πάνω από την Κύπρο- Μιλούν στο in o καθηγητής Νίκος Μιχαλόπουλος και ο Κώστας Λαγουβάρδος

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Allbirds: Γνωστή εταιρεία υπόδησης αφήνει τα παπούτσια για την τεχνητή νοημοσύνη και… εκτινάχθηκε η μετοχή της
Allbirds 16.04.26

Η εταιρεία με έδρα το Σαν Φρανσίσκο ανακοίνωσε ότι σύναψε συμφωνία ύψους 50 εκατ. δολαρίων για να μετατραπεί σε επιχείρηση «υποδομής υπολογιστικής τεχνητής νοημοσύνης» και να αλλάξει την επωνυμία της σε NewBird AI

Σύνταξη
Βουλή: Το βαρύ κλίμα στη ΚΟ της ΝΔ, η αβεβαιότητα και οι αντιπαραθέσεις για τις άρσεις ασυλίας των «13» του ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 16.04.26

Βουλευτές της ΝΔ διαμαρτυρήθηκαν για τη διαφαινόμενη απόφαση της πλειοψηφίας να ψηφίσει θετικά στις άρσεις ασυλίας των «11» για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
«Πυρ ομαδόν» κατά Μητσοτάκη από την αντιπολίτευση για το Κράτος Δικαίου – «Πρέπει να φύγει ο διαπλεκόμενος πρωθυπουργός»
Βουλή 16.04.26

Ομαδικά «πυρά» από τα κόμματα της αντιπολίτευσης δέχθηκε προσωπικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με τους πολιτικούς αρχηγούς να τον κατηγορούν ως τον ιθύνοντα νου πίσω από όλα τα σκάνδαλα - Υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ και εκλογές στο επίκεντρο

Νατάσα Ρουγγέρη
Μακελειό σε σχολείο στην Τουρκία: Τι κατέθεσε ο πατέρας του δράστη – «Σχεδίαζε επίθεση 5 ημέρες πριν»
Κόσμος 16.04.26

«Είχα επτά όπλα, τα οποία φυλάσσονταν σε κλειδωμένο σεντούκι και δεν γνωρίζω πώς τα απέκτησε ο γιος μου», κατέθεσε ο πατέρας του ανήλικου που σκόρπισε τον θάνατο σε σχολείο στην Τουρκία.

Σύνταξη
Τουρκία: Νεκρός από αιμορραγία ο 14χρονος δράστης του μακελειού σε σχολείο – Νέα στοιχεία από τη νεκροψία
Στο Καχραμάνμαρας 16.04.26

Ομάδα αποτελούμενη από δύο ιατροδικαστές, έναν καμεραμάν και έναν πραγματογνώμονα φωτογράφο διαπίστωσε ότι ο 14χρονος έφερε θανατηφόρο τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο στο δεξί πόδι

Η ομολογία Λαζαρίδη για την ποινικά κολάσιμη πράξη της απάτης και η σκοπιμότητα (;) πίσω από την πρόθεση επανόρθωσης
Πολιτική Γραμματεία 16.04.26

Η νομική ακτινογραφία της δήλωσης του Μακάριου Λαζαρίδη: Με την πρόθεση του να επανορθώσει, επιστρέφοντας τα αχρεωστήτως καταβληθέντα, καταρχάς ομολογεί την απάτη. Ωστόσο, -με δόλο ή χωρίς- αποσιωπά το πολύ σοβαρό ποινικό σκέλος της υπόθεσης, που απαιτείται να ερευνηθεί σε βάθος, με τα ενδεχόμενα τέλεσης κακουργηματικών πράξεων, και ύπαρξης εγκληματικής οργάνωσης να είναι υπαρκτά.

Με «ναυτικό αποκλεισμό και βόμβες» απειλούν οι ΗΠΑ το Ιράν αν δεν συνάψει συμφωνία
Πιτ Χέγκσεθ 16.04.26

«Τα μαθηματικά είναι σαφή. Χρησιμοποιούμε το 10% του ισχυρότερου ναυτικού στον κόσμο, ενώ εσείς διαθέτετε το 0% του δικού σας Ναυτικού», είπε, απευθυνόμενος στο Ιράν, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Εκτός προπόνησης ο Κέντρικ Ναν
Μπάσκετ 16.04.26

Εκτός προπόνησης της Πέμπτης (16/4) λόγω ενοχλήσεων έμεινε ο Κέντρικ Ναν, ωστόσο εκτός απροόπτου ο Αμερικανός γκαρντ θα αγωνιστεί κανονικά στο παιχνίδι με την Αναντολού Εφές.

Σύνταξη
Η Μάρω Κοντού στην Επίδαυρο: Μια αναδρομή σε μια σπουδαία πορεία και μια συγκινητική συνάντηση με το παρελθόν
Media 16.04.26

Η σπουδαία ηθοποιός Μάρω Κοντού είναι η πρώτη καλεσμένη στη νέα εκπομπή «Πάμε μια βόλτα;» της Νίκης Λυμπεράκη, που θα κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 18 Απριλίου στις 20:50 στο MEGA

Σύνταξη
Δώρο Δαναών
Το δράμα 16.04.26

Η εναντίον των πραττομένων μεταβολή

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

