«Η Παρτιζάν πληρώνει το buy out του Κόλσον – Του προσφέρει 1.700.000 τον χρόνο»

Ο Μπόνζι Κόλσον μπορεί να έχει συμβόλαιο για ακόμη έναν χρόνο με τη Φενέρμπαχτσε, όμως όλα δείχνουν ότι θα αποχωρήσει από την τούρκικη ομάδα το καλοκαίρι, καθώς έχει «χρυσή» πρόταση στα χέρια του.

Ο φόργουορντ της ομάδας του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους πραγματοποιεί εξαιρετική διετία, έχει χαμηλό buy out και πιθανότατα θα μεταγραφεί στην Παρτιζάν σε λίγους μήνες. Δημοσίευμα της «Kurir» υποστηρίζει ότι η Παρτιζάν είναι διατεθειμένη να καλύψει και το buy out του παίκτη, το οποίο στο ίδιο ρεπορτάζ εμφανίζεται στα 220.000 δολάρια, δηλαδή περίπου 187.000 ευρώ.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, η ομάδα του Βελιγραδίου ψάχνει δυνατή λύση στα φόργουορντ μετά την απογοήτευση από την υπόθεση Τζαμπάρι Πάρκερ, ενώ στην εξίσωση μπαίνει και το ενδεχόμενο αποχώρησης του Άιζακ Μπόνγκα το καλοκαίρι.

Θέλει και η Χάποελ τον Κόλσον, αλλά…

Οι Σέρβοι βάζουν στο κάδρο και τη Χάποελ Τελ Αβίβ, σημειώνοντας ότι και η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη δεν πρόκειται να κινηθεί με μικρό μπάτζετ και μπορεί επίσης να μπει δυνατά για τον Κόλσον.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον έχει και η αναφορά στις παλιότερες δηλώσεις του ίδιου του παίκτη για τη Σερβία. Ο Κόλσον είχε αφήσει ανοιχτό παράθυρο για ένα τέτοιο ενδεχόμενο, λέγοντας πως το Βελιγράδι είναι πάντα ένα ξεχωριστό μέρος για εκείνον, ότι αγαπά τους οπαδούς και την ενέργεια της πόλης, προσθέτοντας ότι «ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί».