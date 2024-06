Eπίσημο: Κόλσον τριετίας στην Φενέρμπαχτσε (pic)

Ο Μπόνζι Κόλσον (28 χρονών, 1.98 μέτρα) είναι πλέον παίκτης της Φενέρμπαχτσε.

Την είδηση έκανε γνωστή η τουρκική ομάδα με ανακοίνωσή της, παρουσιάζοντάς τον μάλιστα σαν ήρωα από την σειρά «Breaking Bad».

He is the danger! 😎#BonzieIsHere pic.twitter.com/WF4bqDSi7Q

— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) June 28, 2024