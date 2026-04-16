ΝΔ: Νέος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ο Δημήτρης Μαρκόπουλος – Αντικαθιστά τον Μακάριο Λαζαρίδη
Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος αντικαθιστά τον Μακάριο Λαζαρίδη.
Με απόφαση του πρωθυπουργού και προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη, ορίζεται Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας ο Δημήτρης Μαρκόπουλος.
Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος αντικαθιστά τον Μακάριο Λαζαρίδη, ο οποίος ανέλαβε χρέη υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης. Διετέλεσε πρόεδρος της εξεταστικής επιτροπής για τα Τέμπη στη Βουλή.
Κενή η τρίτη θέση
Η τρίτη θέση κοινοβουλευτικού εκπροσώπου στη «γαλάζια» παράταξη παραμένει κενή, εν αναμονή της εκκαθάρισης της υπόθεσης του Νότη Μηταράκη.
Υπενθυμίζεται ότι ο πρώτος Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας είναι ο Δημήτρης Καιρίδης.
- Γιατί το Πεκίνο δεν μπορεί να πιέσει την Τεχεράνη
- Άρης: Συνάντηση του Ριτσαρντ Σιάο με τον Νίκο Ζήση στην Αθήνα για θέματα της ΚΑΕ
- Η Βικτόρια Μπέκαμ σπάει τη σιωπή της για τη ρήξη στην οικογένειά της
- Συναγερμός στην Πυροσβεστική για φωτιά στο Αίγιο – Επιχειρεί μεγάλη δύναμη
- Ο θολός Απρίλιος, η «καλή» και η «κακή» αφρικανική σκόνη και τα επεισόδια που αυξάνονται
- Allbirds: Γνωστή εταιρεία υπόδησης αφήνει τα παπούτσια για την τεχνητή νοημοσύνη και… εκτινάχθηκε η μετοχή της
- Κρήτη: Χειμερινός κολυμβητής εντοπίστηκε νεκρός σε σπηλιά
