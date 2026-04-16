Με απόφαση του πρωθυπουργού και προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη, ορίζεται Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας ο Δημήτρης Μαρκόπουλος.

Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος αντικαθιστά τον Μακάριο Λαζαρίδη, ο οποίος ανέλαβε χρέη υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης. Διετέλεσε πρόεδρος της εξεταστικής επιτροπής για τα Τέμπη στη Βουλή.

Κενή η τρίτη θέση

Η τρίτη θέση κοινοβουλευτικού εκπροσώπου στη «γαλάζια» παράταξη παραμένει κενή, εν αναμονή της εκκαθάρισης της υπόθεσης του Νότη Μηταράκη.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρώτος Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας είναι ο Δημήτρης Καιρίδης.