Διαμαρτυρία της Μπαρτσελόνα πριν τη ρεβάνς με την Ατλέτικο για το… χορτάρι του «Μετροπολιτάνο» (vid)
Η Μπαρτσελόνα έκανε την τελευταία της προπόνηση πριν τη ρεβάνς με την Ατλέτικο και οι άνθρωποι του συλλόγου πήγαν... απευθείας σε αυτούς της UEFA για να διαμαρτυρηθούν για το χορτάρι του γηπέδου.
Λίγες ώρες πριν του αγώνα ρεβάνς μεταξύ της Ατλέτικο Μαδρίτης και της Μπαρτσελόνα στο «Μετροπολιτάνο», για την προημιτελική φάση του Champions League, οι Καταλανοί έκαναν την τελευταία τους προπόνηση στο «Μετροπολιτάνο». Και όπως φαίνεται και στο σχετικό βίντεο, τα… όργανα άρχισαν νωρίς και σε αυτό το ντέρμπι, κατά το οποίο οι «μπλαουγκράνα» θα προσπαθήσουν να ανατρέψουν το 0-2 του «Καμπ Νόου», όταν επίσης είχαν εκφράσει τεράστια παράπονα για τη διαιτησία του αγώνα. Αυτή τη φορά, ωστόσο, ο λόγος ήταν αυτό που συνάντησαν στο γήπεδο των «ροχιμπλάνκος»…
🚨🚨Barcelona raise concerns over pitch conditions ahead of UCL decider
Barcelona have reportedly raised concerns to UEFA about the grass length at Metropolitano Stadium before their huge clash against Atlético Madrid. 👀
🎙️ Hansi Flick was seen during training pointing at the… pic.twitter.com/Wy8OznmKGn
— MatchDay Central (@MatchDCentral) April 14, 2026
Τα παράπονα του Φλικ και της Μπαρτσελόνα
Συγκεκριμένα, ο Χάνσι Φλικ και οι άνθρωποι της Μπάρτσα έκριναν ότι το ύψος του χορταριού ήταν ψηλότερο από το κανονικό, κάτι που -αν φυσικά ισχύει- δυσχεραίνει σημαντικά τις προσπάθειες της ομάδας που θα προσπαθήσει να… παίξει μπάλα. Ο Γερμανός τεχνικός μάλιστα «συνελήφθη» on camera να πιάνει άνθρωπο της UEFA για να του εκφράσει τα παράπονα της ομάδας του, δείχνοντάς του τον αγωνιστικό χώρο. Παράλληλα, όπως μεταφέρουν τα ισπανικά ΜΜΕ, ο Φλικ έκανε λόγο και για την ξηρότητα του γηπέδου, κάτι που υποδηλώνει ότι το χορτάρι δεν έχει ποτιστεί προσφάτως…
🚨🎥 | Hansi Flick was very unhappy with the condition of the grass at the Metropolitano Stadium and he let the UEFA delegates know about his discontent. #fcblive 🌱👀 pic.twitter.com/TCz6zO9PAS
— BarçaTimes (@BarcaTimes) April 13, 2026
Φυσικά, οι άνθρωποι της Ατλέτικο Μαδρίτης από την πλευρά τους υποστήριξαν ότι δεν υπάρχει τίποτα το μεμπτό και προφανώς πλέον τον λόγο θα έχει η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία και οι απεσταλμένοι της για το ματς, οι οποίοι θα πρέπει να κρίνουν αν υπάρχει παράβαση από πλευράς γηπεδούχων.
Σημειώνεται ότι το ιδανικό ύψος του χορταριού που έχει ορίσει η UEFA είναι μεταξύ δύο και τριών εκατοστών, με το τέλειο να είναι στα 23-25 χιλιοστά (2,3 – 2,5 εκ) σε όλο το μήκος και το πλάτος του γηπέδου.
