Τρίτη 14 Απριλίου 2026
14.04.2026 | 09:28
Μέσα Μεταφοράς: Πώς κινούνται σήμερα μετρό, λεωφορεία, τρόλεϊ και Τραμ
Διαμαρτυρία της Μπαρτσελόνα πριν τη ρεβάνς με την Ατλέτικο για το… χορτάρι του «Μετροπολιτάνο» (vid)
Champions League 14 Απριλίου 2026, 12:03

Διαμαρτυρία της Μπαρτσελόνα πριν τη ρεβάνς με την Ατλέτικο για το… χορτάρι του «Μετροπολιτάνο» (vid)

Η Μπαρτσελόνα έκανε την τελευταία της προπόνηση πριν τη ρεβάνς με την Ατλέτικο και οι άνθρωποι του συλλόγου πήγαν... απευθείας σε αυτούς της UEFA για να διαμαρτυρηθούν για το χορτάρι του γηπέδου.

Εργασία: Αυτή είναι η «υπερδύναμη» της εποχής: Εσύ την έχεις;

Εργασία: Αυτή είναι η «υπερδύναμη» της εποχής: Εσύ την έχεις;

Λίγες ώρες πριν του αγώνα ρεβάνς μεταξύ της Ατλέτικο Μαδρίτης και της Μπαρτσελόνα στο «Μετροπολιτάνο», για την προημιτελική φάση του Champions League, οι Καταλανοί έκαναν την τελευταία τους προπόνηση στο «Μετροπολιτάνο». Και όπως φαίνεται και στο σχετικό βίντεο, τα… όργανα άρχισαν νωρίς και σε αυτό το ντέρμπι, κατά το οποίο οι «μπλαουγκράνα» θα προσπαθήσουν να ανατρέψουν το 0-2 του «Καμπ Νόου», όταν επίσης είχαν εκφράσει τεράστια παράπονα για τη διαιτησία του αγώνα. Αυτή τη φορά, ωστόσο, ο λόγος ήταν αυτό που συνάντησαν στο γήπεδο των «ροχιμπλάνκος»…

Τα παράπονα του Φλικ και της Μπαρτσελόνα

Συγκεκριμένα, ο Χάνσι Φλικ και οι άνθρωποι της Μπάρτσα έκριναν ότι το ύψος του χορταριού ήταν ψηλότερο από το κανονικό, κάτι που -αν φυσικά ισχύει- δυσχεραίνει σημαντικά τις προσπάθειες της ομάδας που θα προσπαθήσει να… παίξει μπάλα. Ο Γερμανός τεχνικός μάλιστα «συνελήφθη» on camera να πιάνει άνθρωπο της UEFA για να του εκφράσει τα παράπονα της ομάδας του, δείχνοντάς του τον αγωνιστικό χώρο. Παράλληλα, όπως μεταφέρουν τα ισπανικά ΜΜΕ, ο Φλικ έκανε λόγο και για την ξηρότητα του γηπέδου, κάτι που υποδηλώνει ότι το χορτάρι δεν έχει ποτιστεί προσφάτως…

Φυσικά, οι άνθρωποι της Ατλέτικο Μαδρίτης από την πλευρά τους υποστήριξαν ότι δεν υπάρχει τίποτα το μεμπτό και προφανώς πλέον τον λόγο θα έχει η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία και οι απεσταλμένοι της για το ματς, οι οποίοι θα πρέπει να κρίνουν αν υπάρχει παράβαση από πλευράς γηπεδούχων.

Σημειώνεται ότι το ιδανικό ύψος του χορταριού που έχει ορίσει η UEFA είναι μεταξύ δύο και τριών εκατοστών, με το τέλειο να είναι στα 23-25 χιλιοστά (2,3 – 2,5 εκ) σε όλο το μήκος και το πλάτος του γηπέδου.

Tουρισμός: Η εκεχειρία έφερε κρατήσεις αλλά η αβεβαιότητα επανήλθε

Tουρισμός: Η εκεχειρία έφερε κρατήσεις αλλά η αβεβαιότητα επανήλθε

Εργασία: Αυτή είναι η «υπερδύναμη» της εποχής: Εσύ την έχεις;

Εργασία: Αυτή είναι η «υπερδύναμη» της εποχής: Εσύ την έχεις;

Αναφορές για νέες συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν αυτή την εβδομάδα – Κίνα: Επικίνδυνος ο αμερικανικός αποκλεισμός του Ορμούζ

Αναφορές για νέες συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν αυτή την εβδομάδα – Κίνα: Επικίνδυνος ο αμερικανικός αποκλεισμός του Ορμούζ

Τότεναμ: Βουτιά στο κενό…

Η 9η πιο ακριβή ομάδα στον κόσμο κατάφατσα με τον υποβιβασμό – Το 45% που «πνίγει» την Τότεναμ και όσα… έκανε μαζί για την φέρουν στην πιο δεινή θέση της σύγχρονης ιστορίας της

Γιώργος Νοικοκύρης
Διαμαρτυρία της Μπαρτσελόνα πριν τη ρεβάνς με την Ατλέτικο για το… χορτάρι του «Μετροπολιτάνο» (vid)

Η Μπαρτσελόνα έκανε την τελευταία της προπόνηση πριν τη ρεβάνς με την Ατλέτικο και οι άνθρωποι του συλλόγου πήγαν... απευθείας σε αυτούς της UEFA για να διαμαρτυρηθούν για το χορτάρι του γηπέδου.

Η ώρα της τετράδας: Οι πρώτες ρεβάνς στις τιτανομαχίες των προημιτελικών του Champions League
Champions League 14.04.26

Η ώρα της τετράδας: Οι πρώτες ρεβάνς στις τιτανομαχίες των προημιτελικών του Champions League

Παρί Σεν Ζερμεν και Ατλέτικο Μαδρίτης είναι τα φαβορί για τη είσοδο στην τετράδα του Champions League, με τις Λίβερπουλ και Παρί Σεν Ζερμέν να κυνηγούν τις ιστορικές ανατροπές.

Σύνθημα ανατροπής από τον Γιαμάλ
On Field 13.04.26

Σύνθημα ανατροπής από τον Γιαμάλ

Ο σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα έστειλε μήνυμα για την μεγάλη κόντρα της Μπάρτσα με τους «ροχιμπλάνκος» στο Champions League

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ανρί: «Λανθασμένη η κόκκινη στον Κουμπαρσί, η αποβολή του άλλαξε εντελώς το Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο»
Ποδόσφαιρο 09.04.26

Ανρί: «Λανθασμένη η κόκκινη στον Κουμπαρσί, η αποβολή του άλλαξε εντελώς το Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο»

Σύμφωνα με τον Τιερί Ανδρί η αποβολή του Κουμπαρσί με απευθείας κόκκινη λίγο πριν από το φινάλε του πρώτου μέρους κόντρα στην Ατλέτικο στοίχισε στην Μπαρτσελόνα ήταν λανθασμένη διαιτητική απόφαση.

Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης 0-2: Η αποβολή του Κουμπαρσί άνοιξε τον δρόμο για τους φιλοξενούμενους (vid)
Champions League 09.04.26

Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης 0-2: Η αποβολή του Κουμπαρσί άνοιξε τον δρόμο για τους φιλοξενούμενους (vid)

Αλμα πρόκρισης στα ημιτελικά του Champions League για την Ατλέτικο που επικράτησε με 2-0 στο «Καμπ Νου» της Μπαρτσελόνα που έμεινε με δέκα παίκτες στο 44'

Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης: Με 10 οι «Μπλαουγκράνα», προβάδισμα οι Ροχιμπλάνκος! (vids)
Ποδόσφαιρο 08.04.26

Μπαρτσελόνα - Ατλέτικο: Με 10 οι «Μπλαουγκράνα», προβάδισμα οι Ροχιμπλάνκος! (vids)

Αποβολή του Κουμπαρσί, ο οποίος γκρέμισε» ως τελευταίος παίκτης τον Σιμεόνε, με τον Άλβαρες να μετουσιώνει το φάουλ σε γκολ για το 1-0 της Ατλέτικοεπί της Μπαρτσελόνα στο Καμπ Νου.

LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Λίβερπουλ
Champions League 08.04.26

LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Λίβερπουλ

LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παρί Σεν Ζερμέν – Λίβερπουλ για τα προημιτελικά του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

LIVE: Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης
Champions League 08.04.26

LIVE: Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης

LIVE: Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης για τα προημιτελικά του Champions League. Τηλεοπτικά από MEGA και COSMOTE SPORT 2.

Μπάγερν: Το τσάρτερ τους ήρθε φτηνότερα!
Πάνακριβη η πτήση γραμμής 08.04.26

Μπάγερν: Το τσάρτερ τους ήρθε φτηνότερα!

Η ευρηματική πρωτοβουλία φίλων της Μπάγερν που «πέταξαν» μαζί για Μαδρίτη, νικώντας την ακρίβεια των αεροπορικών εισιτηρίων

Τρομερός Σιμεόνε: Υποκλίθηκε στον Γκριεζμάν και τον… προειδοποίησε ότι θα γίνει αλλαγή αν δεν τρέχει! (vid)
Champions League 08.04.26

Τρομερός Σιμεόνε: Υποκλίθηκε στον Γκριεζμάν και τον… προειδοποίησε ότι θα γίνει αλλαγή αν δεν τρέχει! (vid)

Ορεξάτος ήταν ο Ντιέγκο Σιμεόνε στη συνέντευξη Τύπου πριν τον προημιτελικό με τη Μπαρτσελόνα και αφού υποκλίθηκε στον... απερχόμενο από την Ατλέτικο Μαδρίτης, Αντουάν Γκριεζμέν, έπειτα του διαμήνυσε ότι αν σταματήσει να τρέχει θα τον κάνει αλλαγή!

Σακελλαρίδης: Άμεση αποπομπή του προκλητικού και ψεύτη Λαζαρίδη από την κυβέρνηση
Πολιτική Γραμματεία 14.04.26

Σακελλαρίδης: Άμεση αποπομπή του προκλητικού και ψεύτη Λαζαρίδη από την κυβέρνηση

«Σήμερα στην συνέντευξή του προκλητικός Μ. Λαζαρίδης δεν δίστασε να πει δημόσια ψέματα ότι δήθεν προσελήφθη ως μετακλητός, ενώ το ΦΕΚ του διορισμού του αναφέρει ρητώς ότι προσλαμβάνεται ως «ειδικός επιστήμονας με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου» τόνισε ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης

Πάνω από 3 εκατ. Ευρώ για το Νοσοκομείο Ρόδου για υλικοτεχνική αναβάθμιση από την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου
Αυτοδιοίκηση 14.04.26

Πάνω από 3 εκατ. Ευρώ για το Νοσοκομείο Ρόδου για υλικοτεχνική αναβάθμιση από την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου

Γ. Χατζημάρκος: «Πίσω από κάθε χρηματοδότηση στην Δημόσια Υγεία και πίσω από κάθε νέο ιατρικό εξοπλισμό, υπάρχει ένας άνθρωπος. Ένας συνάνθρωπος μας, που θα το χρειαστεί όταν θα βρίσκεται σε αγωνία».

ΠΑΣΟΚ για Λαζαρίδη: Ομολόγησε εκ νέου ότι δεν είχε τις τυπικές προϋποθέσεις να προσληφθεί – Να τον αποπέμψει ο πρωθυπουργός
Πολιτική Γραμματεία 14.04.26

ΠΑΣΟΚ για Λαζαρίδη: Ομολόγησε εκ νέου ότι δεν είχε τις τυπικές προϋποθέσεις να προσληφθεί – Να τον αποπέμψει ο πρωθυπουργός

«Πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη καθώς διορίστηκε χωρίς πτυχίο εξαπατώντας το δημόσιο» αναφέρει το ΠΑΣΟΚ στη σκιά όσων επικαλέστηκε σήμερα ο Μακάριος Λαζαρίδης σε συνέντευξή του

Λαζαρίδης: Δεν είχε πτυχίο πανεπιστημίου αλλά… δεν χρειαζόταν – «Το Μαξίμου δεν μου ζήτησε εξηγήσεις»
Πολιτική Γραμματεία 14.04.26

Δεν είχε πτυχίο πανεπιστημίου ο Λαζαρίδης αλλά λέει ότι... δεν χρειαζόταν - «Το Μαξίμου δεν μου ζήτησε εξηγήσεις»

Το άσπρο μαύρο προσπάθησε να κάνει ο Μακάριος Λαζαρίδης καθώς παραδέχτηκε ότι δεν είχε τα τυπικά προσόντα για να προσληφθεί σε θέση επιστημονικού συμβούλου αλλά υποστήριξε ότι κάτι τέτοιο δεν χρειάζονταν παρά τις προβλέψεις του νόμου

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη εφ'όλης της ύλης: Η δουλειά, οι κρίσεις πανικού και η «τελεία» στη σχέση-ρουτίνα
Βίντεο 14.04.26

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη εφ’όλης της ύλης: Η δουλειά, οι κρίσεις πανικού και η «τελεία» στη σχέση-ρουτίνα

«Δε θα πω ότι ένιωθα καταπιεσμένη όσο ότι ένιωθα ότι ρουτινιάζω και δεν έβγαινα από αυτήν την κατάσταση», είπε μεταξύ άλλων η Ευρυδίκη Βαλαβάνη σε πρόσφατη συνέντευξή της

Οι Υποκλοπές, το ρεπορτάζ και οι δημοσιογράφοι
Αφηγήσεις Δημοσιογραφίας 14.04.26

Οι Υποκλοπές, το ρεπορτάζ και οι δημοσιογράφοι

Στο βιβλίο της, «Το Ρεπορτάζ», η Ελίζα Τριανταφύλλου αφηγείται τη δουλειά της στην αποκάλυψη του σκανδάλου του Predator, παρέχοντας πολύτιμα μαθήματα για τη δημοσιογραφική έρευνα.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Δήμος Σερβίων: Πράσινο φως για τα μάρμαρα Τρανοβάλτου
Τοπική οικονομία 14.04.26

Δήμος Σερβίων: Πράσινο φως για τα μάρμαρα Τρανοβάλτου

Ο Δήμος Σερβίων σε ανάρτηση του αναφέρει ότι από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ήρθε η έγκριση της τεχνικής μελέτης εκμετάλλευσης για το λατομείο μαρμάρου στη θέση «Μπιστιριά» Τρανοβάλτου.

Τότεναμ: Βουτιά στο κενό…
On Field 14.04.26

Τότεναμ: Βουτιά στο κενό…

Η 9η πιο ακριβή ομάδα στον κόσμο κατάφατσα με τον υποβιβασμό – Το 45% που «πνίγει» την Τότεναμ και όσα… έκανε μαζί για την φέρουν στην πιο δεινή θέση της σύγχρονης ιστορίας της

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Θεσσαλονίκη: Προφυλακίστηκε ο 42χρονος για τη δολοφονία του 64χρονου στην Ευκαρπία – Αρνείται τις κατηγορίες
Ελλάδα 14.04.26

Προφυλακίστηκε ο 42χρονος για τη δολοφονία του 64χρονου στην Ευκαρπία - Αρνείται τις κατηγορίες

Η σορός του 64χρονου στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε το Μ. Σάββατο κοντά σε ρέμα στην Ευκαρπία - Ο 42χρονος άλλαξε την προανακριτική κατάθεση και δηλώνει αθώος, ωστόσο δεν έπεισε τις ανακριτικές αρχές

Στο Κόσοβο ο Δένδιας την Πέμπτη – Δεν θα είναι παρών στη συζήτηση για το Κράτος Δικαίου στη Βουλή
Πολιτική 14.04.26

Στο Κόσοβο ο Δένδιας την Πέμπτη – Δεν θα είναι παρών στη συζήτηση για το Κράτος Δικαίου στη Βουλή

Ο Νίκος Δένδιας θα επισκεφθεί την Ελληνική Δύναμη Κοσόβου, σε μία περίοδο που η Αθήνα δίνει ξανά έμφαση στις σχέσεις της με τα Βαλκάνια, σε ένα ταξίδι που «ήταν προγραμματισμένο εδώ και καιρό».

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Φάμελλος: Πυρά σε Μητσοτάκη για Λαζαρίδη – «Σταθερότητα για τους απατεώνες, κατάντια για την Ελλάδα»
Πολιτική Γραμματεία 14.04.26

Πυρά Φάμελλου σε Μητσοτάκη για Λαζαρίδη - «Σταθερότητα για τους απατεώνες, κατάντια για την Ελλάδα»

Ο Σωκράτης Φάμελλος κατηγορεί τον πρωθυπουργό ότι καλύπτει τον Μακάριο Λαζαρίδη τον οποίο έκανε υφυπουργό για να τον ανταμείψει που προστάτευσε το «δικαίωμα της σιωπής» για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Τρίτη 14 Απριλίου 2026
