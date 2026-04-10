Ο Φλικ για το αν η Μπαρτσελονα αδικήθηκε με την Ατλέτικο κι αν ευνοείται στην La Liga
Ο Χάνσι Φλικ εξέφρασε παράπονα για τη διαιτησία στο Μπαρτσελόνα-Ατλέτικο, ενώ και απάντησε και στις αιχμές του Άλβαρο Αρμπελόα περί εύνοιας των Καταλανών στη La Liga.
Ο Χάνσι Φλικ παραχώρησε συνέντευξη και αναφέρθηκε στη διαιτησία στο ματς της Τετάρτης με την Ατλέτικο Μαδρίτης, όπου η Μπαρτσελόνα ηττήθηκε με 2-0.
Ο Γερμανός προπονητής επανέλαβε πως θεωρεί πως η Μπαρτσελόνα αδικήθηκε στον πρώτο προημιτελικό του Champions League απέναντι στην Ατλέτικο και εξήρε την απόφαση της διοίκησης να κάνει επίσημη διαμαρτυρία στην UEFA.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του Χάνσι Φλικ:
«Δεν ξέρω ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, αλλά για μένα και την ομάδα, είναι πολύ σημαντικός που ο σύλλογος μας υποστηρίζει επειδή νομίζω ότι ήταν άδικο. Μπορείς να κάνεις ένα λάθος, αλλά όχι δύο σε αυτό το επίπεδο. Γι’ αυτό υπάρχει το VAR. Αν δουν κάτι που δεν είναι σωστό, πρέπει να ειδοποιήσουν τον διαιτητή για να το ελέγξει και αυτό μου έλειψε σε εκείνον τον αγώνα. Είναι επίσης αλήθεια ότι δεν παίξαμε το καλύτερο δυνατό παιχνίδι. Κάναμε λάθη. Αλλά αυτά τα διαιτητικά λάθη βοήθησαν να κριθεί ο αγώνας», τόνισε ο Γερμανός τεχνικός.
Όσο για τις νέες αιχμές που άφησε ο προπονητής της Ρεάλ, Άλβαρο Αρμπελόα, περί εύνοιας της Μπαρτσελόνα λόγω της υπόθεσης Νεγκρέιρα («ξέρετε τη γνώμη μου για όσα γίνονταν τόσα χρόνια και εξακολουθούν να γίνονται», ο Φλικ απάντησε: «Δεν σπαταλάω την ενέργειά μου σε αυτό. Είναι η γνώμη του, εντάξει. Εστιάζω στην ομάδα μου και σε ό,τι μπορώ να ελέγξω. Δεν με απασχολούν ούτε με ανησυχούν τέτοιου είδους πράγματα. Υπάρχει πολύς θόρυβος γύρω μας. Πρέπει να επικεντρωθούμε στην ομάδα μας και να μην σκεφτόμαστε τη Ρεάλ».
- Ο Φλικ για το αν η Μπαρτσελονα αδικήθηκε με την Ατλέτικο κι αν ευνοείται στην La Liga
