Δωρεά αναπηρικού αμαξιδίου στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας από τον Δήμο
Σε μια ουσιαστική κίνηση προέβη ο Δήμος Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη με την δωρεά ενός αναπηρικού αμαξιδίου.
Ο Δήμος Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη, μέσω της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Ισότητας και Τρίτης Ηλικίας, προχώρησε στη δωρεά αναπηρικού αμαξιδίου σε ωφελούμενο ασθενή της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων».
Το αναπηρικό αμαξίδιο, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση του Δήμου, παρέδωσαν ο Δήμαρχος Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη Κωνσταντίνος Μαραγκάκηςε μαζί με την αρμόδια Αντιδήμαρχο.
«Η πρωτοβουλία αυτή ενισχύει έμπρακτα την καθημερινότητα ενός συμπολίτη μας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του» τονίζεται χαρακτηριστικά.
Υποστήριξη ευάλωτων πολιτών
Όπως προσθέτει η δημοτική Αρχή στην ανάρτηση της. «η δράση εντάσσεται στη συνεχή προσπάθεια του Δήμου για την υποστήριξη ευάλωτων πολιτών και την ενίσχυση της συνεργασίας με δομές υγείας και κοινωνικής φροντίδας, με στόχο την άμεση ανταπόκριση σε πραγματικές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.
Ο Δήμος Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη συνεχίζει με συνέπεια να υλοποιεί δράσεις κοινωνικής προστασίας και υποστήριξης, ενισχύοντας καθημερινά το δίκτυο κοινωνικής αλληλεγγύης» .
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις