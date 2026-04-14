Θεσσαλονίκη: Προφυλακίστηκε ο 42χρονος για τη δολοφονία του 64χρονου στην Ευκαρπία – Αρνείται τις κατηγορίες
Η σορός του 64χρονου στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε το Μ. Σάββατο κοντά σε ρέμα στην Ευκαρπία - Ο 42χρονος άλλαξε την προανακριτική κατάθεση και δηλώνει αθώος, ωστόσο δεν έπεισε τις ανακριτικές αρχές
Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 42χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία του 64χρονου, η σορός του οποίου εντοπίστηκε το μεσημέρι του Μ. Σαββάτου κοντά σε ρέμα, στην Ευκαρπία στη Θεσσαλονίκη.
Απολογούμενος ενώπιον της 3η τακτικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης, ο 42χρονος φέρεται να αρνήθηκε ότι τέλεσε το έγκλημα, αναιρώντας την προανακριτική του κατάθεση στην Αστυνομία, όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, παραδέχτηκε πως σκότωσε τον 64χρονο, πατέρα δύο ενήλικων παιδιών.
Τι ισχυρίστηκε ο 42χρονος
Ο 42χρονος ανέφερε ότι είναι άστεγος κι ότι δεν γνώριζε το θύμα. Ισχυρίστηκε, δε, ότι παλαιότερα αντιμετώπιζε προβλήματα ψυχιατρικής φύσεως, ενώ, διά του συνηγόρου του, υπέβαλε αίτημα στην ανακρίτρια για διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης.
Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέως αποφασίστηκε η προσωρινή του κράτηση και υπό αυτές τις συνθήκες πήρε τον δρόμο για τις φυλακές.
Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, το έγκλημα διαπράχθηκε το πρωί του Μ. Σαββάτου. Ο 42χρονος κατηγορείται ότι προκάλεσε θανατηφόρο χτύπημα στο κεφάλι του θύματος με τη χρήση τσιμεντόλιθου, ενώ, στη συνέχεια, μετέφερε με παλετοφόρο όχημα τη σορό και την εγκατέλειψε κάτω από γεφυράκι, κοντά στο ρέμα, όπου εντοπίστηκε.
- ΠΑΣΟΚ για Λαζαρίδη: Ομολόγησε εκ νέου ότι δεν είχε τις τυπικές προϋποθέσεις να προσληφθεί – Να τον αποπέμψει ο πρωθυπουργός
- Λαζαρίδης: Δεν είχε πτυχίο πανεπιστημίου αλλά… δεν χρειαζόταν – «Το Μαξίμου δεν μου ζήτησε εξηγήσεις»
- Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος: Νηφάλια κρίση και βαθιά πίστη
- Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη εφ’όλης της ύλης: Η δουλειά, οι κρίσεις πανικού και η «τελεία» στη σχέση-ρουτίνα
- Οι Υποκλοπές, το ρεπορτάζ και οι δημοσιογράφοι
- Δήμος Σερβίων: Πράσινο φως για τα μάρμαρα Τρανοβάλτου
- ΗΠΑ: 16χρονος βίασε και έπνιξε την 18χρονη θετή αδελφή του
- Η γη της ελιάς: Μυστικά και προδοσίες ανατρέπουν τις ισορροπίες
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις