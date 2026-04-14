Το ρεπορτάζ του BBC για τη στρατολόγηση μεταναστών από την ΕΛ.ΑΣ. με σκοπό τη διενέργεια επαναπροωθήσεων στα χερσαία ελληνοτουρκικά σύνορα άναψε «φωτιές» με το θέμα να φτάνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να προκαλεί την ανεπίσημη αντίδραση των ελληνικών Αρχών.

Η έρευνα του βρετανικού δικτύου φέρνει στο φως ισχυρισμούς για βάναυση μεταχείριση

Το βρετανικό δίκτυο επικαλείται εσωτερικά αστυνομικά έγγραφα, στα οποία περιγράφεται πώς η στρατολόγηση των εν λόγω μισθοφόρων διατάχθηκε και επιβλεπόταν από ανώτερους αξιωματικούς.

Η έρευνα του BBC

Το κείμενο που υπογράφουν η Τζέσικα Πάρκερ και ο Κώστας Καλλέργης φέρνει στο φως ισχυρισμούς για βάναυση μεταχείριση, με μάρτυρες να αναφέρουν ότι μετανάστες έχουν πέσει θύματα ξυλοδαρμού, ληστειών ή ακόμη και σεξουαλικών επιθέσεων. Υπάρχουν μάλιστα πληροφορίες ότι οι εν λόγω μισθοφόροι απασχολούνται ανεπίσημα στα σύνορα τουλάχιστον από το 2020.

Οι επαναπροωθήσεις (ή pushbacks) -αναγκαστική επιστροφή μεταναστών και αιτούντων άσυλο χωρίς να τηρηθεί η δέουσα διαδικασία- αποτελεί πρακτική που θεωρείται παράνομη βάσει του διεθνούς δικαίου.

Η έρευνα του BBC – που διεξήχθη σε συνεργασία με την Consolidated Rescue Group (CRG) – ξεκίνησε το περασμένο φθινόπωρο, όταν εστάλη στο βρετανικό δίκτυο ένα βίντεο (22/06/2023) που φέρεται να δείχνει μετανάστες να πέφτουν θύματα κακομεταχείρισης από αγνώστους με καλυμμένα χαρακτηριστικά.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δηλώνε στο BBC ότι «δεν έχει καμία γνώση» περί χρήσης μεταναστών για επαναπροωθήσεις άλλων μεταναστών, ενώ οι ελληνικές αρχές δεν απάντησαν στα αιτήματα του βρετανικού μέσου για κάποιο σχόλιο.

Πηγές του υπουργείου ΠΡΟ.ΠΟ. απαντούν

Πηγές του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, μετά τον σάλο που προκλήθηκε από το ρεπορτάζ, αρκέστηκαν στο να πουν πως «οι καταγγελίες που δημοσιεύονται συνδέονται με ισχυρισμούς για περιστατικά που έλαβαν χώρα επί υπηρεσιακής κυβέρνησης το 2023».

Σπεύδουν να τονίσουν πως «πάγια θέση της Ελληνικής Αστυνομίας είναι ξεκάθαρη: η προστασία των συνόρων της χώρας πραγματοποιείται στο πλαίσιο του διεθνούς, ενωσιακού και εθνικού δικαίου, με πλήρη σεβασμό στα θεμελιώδη δικαιώματα και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια».

Σε μια προσπάθεια αποδόμησης του ρεπορτάζ υπενθυμίζουν ότι αντίστοιχες εκθέσεις και δημοσιεύματα «βασίζονται κατά κύριο λόγο σε μαρτυρίες και δευτερογενή στοιχεία, τα οποία δεν είναι δυνατόν να επιβεβαιωθούν, ενώ η αξιολόγησή τους στηρίζεται συχνά στη σύγκλιση καταγγελιών και όχι σε αποδεικτικά δεδομένα».

Σε κάθε περίπτωση, δηλώνουν πως οι εν λόγω καταγγελίες «λαμβάνονται σοβαρά υπόψιν, αξιολογούνται και διερευνώνται άμεσα και θεσμικά, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και τους μηχανισμούς ελέγχου και λογοδοσίας που λειτουργούν τόσο σε εθνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο».

Τα ερωτήματα Αρβανίτη στην Κομισιόν

Στο μεταξύ, γραπτό ερώτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε ο Κώστας Αρβανίτης, αντιπρόεδρος της Αριστεράς (The Left) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

Θέτει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή δύο ερωτήματα: «ποιες ενέργειες προτίθεται να αναλάβει για τα καταγγελθέντα, και πώς σκοπεύει να βελτιώσει τις διαδικασίες έγκαιρης παρέμβασης σε αντίστοιχες περιπτώσεις».