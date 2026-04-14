Πιο περιορισμένος φαίνεται, προς το παρόν, ο αντίκτυπος της τεχνητής νοημοσύνης στις θέσεις εργασίας σε κινεζικές εταιρείες την ίδια στιγμή που η Oracle γίνεται ο τελευταίος αμερικανικός τεχνολογικός γίγαντας που προχωρά σε μαζικές απολύσεις,

Υπάρχουν μερικοί υποκείμενοι λόγοι, ξεκινώντας από ένα διαφορετικό κυβερνητικό σύστημα. Σε αντίθεση με τις ΗΠΑ, το Πεκίνο έχει έναν εθνικό στόχο απασχόλησης – ένα ποσοστό ανεργίας περίπου 5,5% στις πόλεις.

Εκτός από αυτήν την κρατική εντολή, το χαμηλότερο κόστος εργασίας στην Κίνα σημαίνει επίσης ότι οι τοπικές εταιρείες δεν απολύουν τόσους ανθρώπους όσο οι Αμερικανοί ανταγωνιστές τους, όπως τόνισε στο CNBC ο Άλεξ Λου, ιδρυτής της LSY Consulting.

Ο μέσος μηνιαίος μισθός για τους μηχανικούς αλγορίθμων υψηλής ζήτησης ήταν 20.035 γιουάν (περίπου 2.900 δολάρια), αποκάλυψε η διαδικτυακή πλατφόρμα εύρεσης εργασίας Zhilian τον περασμένο μήνα.

Ενώ θεωρείται αξιοπρεπής αρχική αμοιβή στην Κίνα, αυτός είναι ένας ετήσιος μισθός σχεδόν δέκα φορές μικρότερος από αυτόν που προσφέρει η Silicon Valley, αν και με πολύ υψηλότερους φόρους και κόστος διαβίωσης στις ΗΠΑ.

Ένας μηχανικός λογισμικού “επιπέδου 2” στις ΗΠΑ που κερδίζει περίπου 300.000 δολάρια σε βασικό μισθό θα λάμβανε μείωση μισθού 50% εάν δούλευε στην Κίνα, όπως είπε στο CNBC μια διευθύντρια ανθρώπινου δυναμικού σε μια νεοσύστατη επιχείρηση στη Silicon Valley, η οποία εργαζόταν προηγουμένως στην Baidu και στο TikTok. «Οι δύο αγορές μάχονται για την ίδια ομάδα ανθρώπων», είπε.

Αλλά για τους Κινέζους υπηκόους στις ΗΠΑ, οι ξαφνικές απολύσεις απειλούν επίσης το μεταναστευτικό τους καθεστώς, είπε, σημειώνοντας ότι πολλοί μηχανικοί επιλέγουν να επιστρέψουν στην Κίνα, καθώς είναι δύσκολο να βρουν άλλη δουλειά στις ΗΠΑ εγκαίρως για να διατηρήσουν τις απαιτήσεις παραμονής.

Η αγορά εργασίας στην Κίνα

Η μετάβαση δεν είναι πάντα ομαλή, ωστόσο. Για όσους έχουν περάσει περισσότερο χρόνο σε αμερικανικές εταιρείες, οι πολλές ώρες εργασίας και το υπερ-ανταγωνιστικό περιβάλλον της Κίνας θα μπορούσαν να αποτελέσουν σοκ.

Ενώ οι πολιτικές εργασίας από το σπίτι ξεκίνησαν στις ΗΠΑ μετά την πανδημία, οι εταιρείες στην Κίνα έτειναν να απαιτούν από το προσωπικό να εργάζεται στο γραφείο όσο το δυνατόν περισσότερο. Υπάρχει επίσης μια πολιτισμική πτυχή, όπου πολλοί επιχειρηματικοί ηγέτες δίνουν μεγαλύτερο βάρος στην επίβλεψη ενός μεγάλου αριθμού ομάδων και βοηθών με φυσική παρουσία.

Ένας μηχανικός σε μια κινεζική εταιρεία μπορεί συνήθως να κάνει ένα ευρύτερο φάσμα εργασιών από έναν μηχανικό σε έναν αμερικανικό τεχνολογικό γίγαντα, καθιστώντας τον ρόλο πιο δύσκολο να αντικατασταθεί από ΑΙ, δήλωσε στο CNBC η Τίνα Ζου, ιδρύτρια της νεοσύστατης εταιρείας μάρκετινγκ Boomfluence.ai.

Η Ζου πρόσθεσε ότι πολλές κινεζικές εταιρείες έχουν επίσης περισσότερους υπαλλήλους που εργάζονται στο μάρκετινγκ και στις λειτουργίες πελατών – όχι μόνο στη μηχανική.

Αυτό δεν σημαίνει ότι οι απολύσεις που σχετίζονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη δεν έχουν επηρεάσει τις κινεζικές εταιρείες: Η Alibaba ανέφερε μείωση προσωπικού άνω του 30%, την οποία απέδωσε σε επιχειρηματικές αλλαγές που αποσκοπούσαν στην ιεράρχηση των προσπαθειών για την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Ωστόσο, η Tencent αποκάλυψε μια μέτρια αύξηση υπαλλήλων της πέρυσι, ενώ η Huawei δήλωσε ότι είχε 114.000 υπαλλήλους από 113.000 ένα χρόνο νωρίτερα.

Λιγότερο ψηφιοποιημένες εταιρικές δομές

Οι τρέχουσες επιχειρηματικές δομές περιορίζουν επίσης τον αντίκτυπο της Τεχνητής Νοημοσύνης. Οι εταιρείες στην Κίνα είναι λιγότερο ψηφιοποιημένες σε σύγκριση με τις ΗΠΑ, όπου το εταιρικό λογισμικό χρησιμοποιείται ευρύτερα.

Για παράδειγμα, παρά την πρόσφατη δημοτικότητα του OpenClaw στην Κίνα, είναι ένα προϊόν για ατομική παραγωγικότητα, αντί να είναι εταιρικού επιπέδου.

Ωστόσο, η Τεχνητή Νοημοσύνη παραμένει καυτό θέμα για τους γονείς στην Κίνα που ανησυχούν για την εκπαίδευση και την επαγγελματική επιτυχία των παιδιών τους.

Ο Ζανγκ Ζουεφένγκ, ένας influencer στον τομέα της εκπαίδευσης που πέθανε τον περασμένο μήνα, δήλωσε σε ένα βίντεο τον Δεκέμβριο ότι τα παιδιά από την έκτη δημοτικού θα πρέπει να αρχίσουν να μαθαίνουν για την Τεχνητή Νοημοσύνη και να δίνουν προσοχή σε σχετικές ευκαιρίες στη μηχανική, τη ρομποτική και τα τσιπ.

Οι Κινέζοι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής αντιμετωπίζουν επίσης το καθήκον να βρουν μια ισορροπία μεταξύ της υποστήριξης της ανάπτυξης και της τεχνολογικής καινοτομίας. Η ανεργία των νέων παραμένει σε μεσαία έως υψηλά διψήφια ποσοστά τα τελευταία χρόνια, παρά το ευρύτερο ποσοστό ανεργίας στις πόλεις που κυμαίνεται γύρω στο 5%.

Ο σύμβουλος της κεντρικής τράπεζας Χουάνγκ Γιπίνγκ δήλωσε στους δημοσιογράφους την Τρίτη ότι η Κίνα πρέπει να επιδιώξει την ανάπτυξη υψηλής τεχνολογίας προκειμένου να επιτύχει οικονομική ανάπτυξη – και τόνισε ότι κάθε καινοτομία στην Τεχνητή Νοημοσύνη θα πρέπει να θέτει τις ανθρώπινες ανάγκες πάνω απ’ όλα.

