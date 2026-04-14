Κίνα: Γιατί η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν αντικαθιστά θέσεις εργασίας στη χώρα
Διεθνής Οικονομία 14 Απριλίου 2026, 00:10

Η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν πιέζει ακόμη τις εταιρείες στην Κίνα να απολύσουν εργαζομένους τόσο επιθετικά όσο γίνεται στις ΗΠΑ

Συγκατοίκηση: «Ενώνει» ζωές και… μικροβιώματα – Τι σημαίνει για την υγεία;

Πιο περιορισμένος φαίνεται, προς το παρόν, ο αντίκτυπος της τεχνητής νοημοσύνης στις θέσεις εργασίας σε κινεζικές εταιρείες την ίδια στιγμή που η Oracle γίνεται ο τελευταίος αμερικανικός τεχνολογικός γίγαντας που προχωρά σε μαζικές απολύσεις,

Υπάρχουν μερικοί υποκείμενοι λόγοι, ξεκινώντας από ένα διαφορετικό κυβερνητικό σύστημα. Σε αντίθεση με τις ΗΠΑ, το Πεκίνο έχει έναν εθνικό στόχο απασχόλησης – ένα ποσοστό ανεργίας περίπου 5,5% στις πόλεις.

Εκτός από αυτήν την κρατική εντολή, το χαμηλότερο κόστος εργασίας στην Κίνα σημαίνει επίσης ότι οι τοπικές εταιρείες δεν απολύουν τόσους ανθρώπους όσο οι Αμερικανοί ανταγωνιστές τους, όπως τόνισε στο CNBC ο Άλεξ Λου, ιδρυτής της LSY Consulting.

Ο μέσος μηνιαίος μισθός για τους μηχανικούς αλγορίθμων υψηλής ζήτησης ήταν 20.035 γιουάν (περίπου 2.900 δολάρια), αποκάλυψε η διαδικτυακή πλατφόρμα εύρεσης εργασίας Zhilian τον περασμένο μήνα.

Ενώ θεωρείται αξιοπρεπής αρχική αμοιβή στην Κίνα, αυτός είναι ένας ετήσιος μισθός σχεδόν δέκα φορές μικρότερος από αυτόν που προσφέρει η Silicon Valley, αν και με πολύ υψηλότερους φόρους και κόστος διαβίωσης στις ΗΠΑ.

Ένας μηχανικός λογισμικού “επιπέδου 2” στις ΗΠΑ που κερδίζει περίπου 300.000 δολάρια σε βασικό μισθό θα λάμβανε μείωση μισθού 50% εάν δούλευε στην Κίνα, όπως είπε στο CNBC μια διευθύντρια ανθρώπινου δυναμικού σε μια νεοσύστατη επιχείρηση στη Silicon Valley, η οποία εργαζόταν προηγουμένως στην Baidu και στο TikTok. «Οι δύο αγορές μάχονται για την ίδια ομάδα ανθρώπων», είπε.

Αλλά για τους Κινέζους υπηκόους στις ΗΠΑ, οι ξαφνικές απολύσεις απειλούν επίσης το μεταναστευτικό τους καθεστώς, είπε, σημειώνοντας ότι πολλοί μηχανικοί επιλέγουν να επιστρέψουν στην Κίνα, καθώς είναι δύσκολο να βρουν άλλη δουλειά στις ΗΠΑ εγκαίρως για να διατηρήσουν τις απαιτήσεις παραμονής.

Η αγορά εργασίας στην Κίνα

Η μετάβαση δεν είναι πάντα ομαλή, ωστόσο. Για όσους έχουν περάσει περισσότερο χρόνο σε αμερικανικές εταιρείες, οι πολλές ώρες εργασίας και το υπερ-ανταγωνιστικό περιβάλλον της Κίνας θα μπορούσαν να αποτελέσουν σοκ.

Ενώ οι πολιτικές εργασίας από το σπίτι ξεκίνησαν στις ΗΠΑ μετά την πανδημία, οι εταιρείες στην Κίνα έτειναν να απαιτούν από το προσωπικό να εργάζεται στο γραφείο όσο το δυνατόν περισσότερο. Υπάρχει επίσης μια πολιτισμική πτυχή, όπου πολλοί επιχειρηματικοί ηγέτες δίνουν μεγαλύτερο βάρος στην επίβλεψη ενός μεγάλου αριθμού ομάδων και βοηθών με φυσική παρουσία.

Ένας μηχανικός σε μια κινεζική εταιρεία μπορεί συνήθως να κάνει ένα ευρύτερο φάσμα εργασιών από έναν μηχανικό σε έναν αμερικανικό τεχνολογικό γίγαντα, καθιστώντας τον ρόλο πιο δύσκολο να αντικατασταθεί από ΑΙ, δήλωσε στο CNBC η Τίνα Ζου, ιδρύτρια της νεοσύστατης εταιρείας μάρκετινγκ Boomfluence.ai.

Η Ζου πρόσθεσε ότι πολλές κινεζικές εταιρείες έχουν επίσης περισσότερους υπαλλήλους που εργάζονται στο μάρκετινγκ και στις λειτουργίες πελατών – όχι μόνο στη μηχανική.

Αυτό δεν σημαίνει ότι οι απολύσεις που σχετίζονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη δεν έχουν επηρεάσει τις κινεζικές εταιρείες: Η Alibaba ανέφερε μείωση προσωπικού άνω του 30%, την οποία απέδωσε σε επιχειρηματικές αλλαγές που αποσκοπούσαν στην ιεράρχηση των προσπαθειών για την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Ωστόσο, η Tencent αποκάλυψε μια μέτρια αύξηση υπαλλήλων της πέρυσι, ενώ η Huawei δήλωσε ότι είχε 114.000 υπαλλήλους από 113.000 ένα χρόνο νωρίτερα.

Λιγότερο ψηφιοποιημένες εταιρικές δομές

Οι τρέχουσες επιχειρηματικές δομές περιορίζουν επίσης τον αντίκτυπο της Τεχνητής Νοημοσύνης. Οι εταιρείες στην Κίνα είναι λιγότερο ψηφιοποιημένες σε σύγκριση με τις ΗΠΑ, όπου το εταιρικό λογισμικό χρησιμοποιείται ευρύτερα.

Για παράδειγμα, παρά την πρόσφατη δημοτικότητα του OpenClaw στην Κίνα, είναι ένα προϊόν για ατομική παραγωγικότητα, αντί να είναι εταιρικού επιπέδου.

Ωστόσο, η Τεχνητή Νοημοσύνη παραμένει καυτό θέμα για τους γονείς στην Κίνα που ανησυχούν για την εκπαίδευση και την επαγγελματική επιτυχία των παιδιών τους.

Ο Ζανγκ Ζουεφένγκ, ένας influencer στον τομέα της εκπαίδευσης που πέθανε τον περασμένο μήνα, δήλωσε σε ένα βίντεο τον Δεκέμβριο ότι τα παιδιά από την έκτη δημοτικού θα πρέπει να αρχίσουν να μαθαίνουν για την Τεχνητή Νοημοσύνη και να δίνουν προσοχή σε σχετικές ευκαιρίες στη μηχανική, τη ρομποτική και τα τσιπ.

Οι Κινέζοι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής αντιμετωπίζουν επίσης το καθήκον να βρουν μια ισορροπία μεταξύ της υποστήριξης της ανάπτυξης και της τεχνολογικής καινοτομίας. Η ανεργία των νέων παραμένει σε μεσαία έως υψηλά διψήφια ποσοστά τα τελευταία χρόνια, παρά το ευρύτερο ποσοστό ανεργίας στις πόλεις που κυμαίνεται γύρω στο 5%.

Ο σύμβουλος της κεντρικής τράπεζας Χουάνγκ Γιπίνγκ δήλωσε στους δημοσιογράφους την Τρίτη ότι η Κίνα πρέπει να επιδιώξει την ανάπτυξη υψηλής τεχνολογίας προκειμένου να επιτύχει οικονομική ανάπτυξη – και τόνισε ότι κάθε καινοτομία στην Τεχνητή Νοημοσύνη θα πρέπει να θέτει τις ανθρώπινες ανάγκες πάνω απ’ όλα.

Wall Street
Wall Street: Γύρισε θετικά «ποντάροντας» σε διπλωματική λύση

Διεθνής Οικονομία 14.04.26

Παγκόσμιο οικονομικό σοκ από τον πόλεμο στο Ιράν

Ο πόλεμος στο Ιράν και ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ προκαλούν παγκόσμιο οικονομικό σοκ, εκτοξεύοντας τις τιμές ενέργειας και ενισχύοντας τον κίνδυνο ύφεσης

Νατάσα Σινιώρη
Διεθνής Οικονομία 13.04.26

Τιμές ακινήτων σε όλη την Ευρώπη: Ποιες χώρες σημείωσαν τις μεγαλύτερες αυξήσεις το 2025;

Οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν κατά 5,5% στην ΕΕ το τελευταίο τρίμηνο του 2025, με ισχυρότερη άνοδο σε ορισμένες χώρες με τουριστικό ενδιαφέρον, όπως η Πορτογαλία, η Κροατία και η Ισπανία

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ανησυχία 13.04.26

«Χρυσά» πονταρίσματα 950 εκατ. δολ. στο πετρέλαιο λίγο πριν ανακοινωθεί η εκεχειρία Ιράν - ΗΠΑ

Κάποιοι φαίνεται ότι βγάζουν πολλά την ώρα που οι αυξημένες τιμές στο πετρέλαιο και τα προβλήματα στη διακίνηση λιπασμάτων έχουν αυξήσει σημαντικά το κόστος για τα νοικοκυριά

Γιώργος Κανελλόπουλος
Στενά του Ορμούζ 13.04.26

Ο Τραμπ βάζει ξανά φωτιά στο πετρέλαιο

Οι ανακοινώσεις του Τραμπ για ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν βάζουν ξανά φωτιά στο πετρέλαιο, το οποίο ξεπέρασε για μια ακόμη φορά τα 100 δολάρια το βαρέλι.

«Ασύμμετρη κρίση» 12.04.26

ΔΝΤ: Προβλέπει πιο άκαμπτο πληθωρισμό στις ΗΠΑ λόγω του πολέμου στο Ιράν – Υποβαθμίζει την παγκόσμια ανάκαμψη

Η επικεφαλής του ΔΝΤ δήλωσε ότι ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ θα χρειαστεί πολύ χρόνο για να επιστρέψει στο 2%. Παράλληλα, υποβαθμίζει την παγκόσμια ανάπτυξη, καθώς ο πόλεμος είναι ασαφές πότε θα τελειώσει.

Το διαρκές χάσμα 12.04.26

Μετανάστευση και κόστος ζωής: Γιατί το ανθρώπινο κεφάλαιο παραμένει στραμμένο στο εξωτερικό

Τι δείχνουν τα νέα δεδομένα για τη φυγή και τον επαναπατρισμό - Οι οικονομικές συνθήκες που συντηρούν τη διαρροή επιστημονικού δυναμικού

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ψηφιακό παρουσιολόγιο 12.04.26

Όταν η πραγματική εργασία αντικαθίσταται από την ψευδαίσθηση της απασχόλησης

Η τηλεργασία γέννησε μια βαθιά κρίση εμπιστοσύνης, αναγκάζοντας τους εργαζομένους να σπαταλούν πολύτιμο χρόνο στο ψηφιακό φαίνεσθαι αντί για πραγματική παραγωγή

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Τουλάχιστον 4 νεκροί 14.04.26

Νέες φονικές επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα

Συνεχίζονται τα ισραηλινά φονικά πλήγματα στη Γάζα, παρά την υποτιθέμενη κατάπαυση του πυρός, με τουλάχιστον τέσσερις Παλαιστινίους να βρίσκουν χθες τον θάνατο, οι τρεις έξω από σχολείο.

Διεθνής Οικονομία 14.04.26

Παγκόσμιο οικονομικό σοκ από τον πόλεμο στο Ιράν

Ο πόλεμος στο Ιράν και ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ προκαλούν παγκόσμιο οικονομικό σοκ, εκτοξεύοντας τις τιμές ενέργειας και ενισχύοντας τον κίνδυνο ύφεσης

«Ντροπή» 13.04.26

Οργή Δουδωνή για την εξίσωση των γαλάζιων ρουσφετιών με τον αγώνα να μην καταστραφεί η Λέσβος – Άγριος καυγάς με τον Β. Χιώτη

Για ποινικώς κολάσιμη συκοφαντική δυσφήμιση κατηγορεί ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδωνής τον διευθυντή του ρ/σ ΣΚΑΪ Βασίλη Χιώτη. Την οργή Δουδωνή προκάλεσε ο Χιώτης όταν -στη «γραμμή» του Άδωνι- μίλησε για ρουσφέτια, αναφερόμενος στον αγώνα του βουλευτή για τη σωτηρία της κτηνοτροφίας της Λέσβου που απειλείται με εξαφάνιση από τον αφθώδη πυρετό.

Ποδόσφαιρο 13.04.26

Άρης: Με Γαλανόπουλο η προπόνηση

Ο Γαλανόπουλος ξεπέρασε πλήρως το πρόβλημα τραυματισμού του και τέθηκε στη διάθεση του Μιχάλη Γρηγορίου για το σαββατιάτικο εντός έδρας παιχνίδι με τον Βόλο.

Ελλάδα 13.04.26

Αναζητείται ο ασυνείδητος οδηγός στην Αρτέμιδα – «Δεν σταμάτησε ούτε καν να δει αν είμαι καλά»

Ο ασυνείδητος οδηγός που προκάλεσε το τροχαίο, στη συνέχεια πάτησε γκάζι και εξαφανίστηκε από το σημείο, εγκαταλείποντας πίσω τραυματισμένο τον οδηγό της μοτοσικλέτας.

English edition 13.04.26

Greece Rejects Criticism Over Foreign Policy Stance

Athens responds firmly to remarks by Turkey’s foreign minister, stressing its independent decision-making and commitment to regional stability through international partnerships

Ποδόσφαιρο 13.04.26

Το θέατρο του παραλόγου με τους πίνακες διαιτητών της Super League

Ο ίδιος ο Στεφάν Λανουά άνοιξε τον… χορό λέγοντας στους διαιτητές ότι «κάποιοι από εσάς τού χρόνου θα είσαστε στην Super Legaue 2», ώστε ο Γάλλος να κάνει αξιολογήσεις είτε φύγει είτε μείνει

Συνεχίζεται η κόντρα 13.04.26

Συμφωνία για λίγους ισχυρούς: Οι σταρ του Χόλιγουντ τα βάζουν με τη συγχώνευση Paramount-Warner

Περισσότεροι από 1.000 ηθοποιοι και δημιουργοί του κινηματογράφου, ανάμεσά τους και ο Γιώργος Λάνθιμος, καταδικάζουν τη συμφωνία των 111 δισ. μεταξύ Paramount Skydance και Warner Bros. Discovery

Φροίξος Φυντανίδης
On Field 13.04.26

Σύνθημα ανατροπής από τον Γιαμάλ

Ο σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα έστειλε μήνυμα για την μεγάλη κόντρα της Μπάρτσα με τους «ροχιμπλάνκος» στο Champions League

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
English edition 13.04.26

NATO Allies Refuse to Join Trump Iran Blockade Plan

European NATO members, including the UK and France, say they will not take part in a U.S. blockade of Iranian ports ordered by Donald Trump, instead pushing for a multinational mission to restore navigation once hostilities end

Ποδόσφαιρο 13.04.26

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λιντς

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λιντς. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λιντς για την 32η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Ποδόσφαιρο 13.04.26

LIVE: Φιορεντίνα – Λάτσιο

LIVE: Φιορεντίνα – Λάτσιο. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φιορεντίνα – Λάτσιο για την 32η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

