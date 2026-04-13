Νέες απειλές Τραμπ: «Θα καταστραφεί όποιο πλοίο πλησιάσει»

Με ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ τονίζει:

«Ο στόλος του Ιράν βρίσκεται στον βυθό της θάλασσας, εντελώς καταστραμμένος – 158 πλοία. Αυτό που δεν χτυπήσαμε είναι ο μικρός αριθμός των, όπως τα αποκαλούν, ‘πλοίων ταχείας επίθεσης’, επειδή δεν τα θεωρούσαμε ιδιαίτερη απειλή.

Προειδοποίηση: Εάν οποιοδήποτε από αυτά τα πλοία πλησιάσει έστω και λίγο τον ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ μας, θα ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙ αμέσως, χρησιμοποιώντας το ίδιο σύστημα εξόντωσης που χρησιμοποιούμε εναντίον των εμπόρων ναρκωτικών σε σκάφη στη θάλασσα.

Είναι γρήγορο και βίαιο.

Υ.Γ. Το 98,2% των ναρκωτικών που εισέρχονται στις ΗΠΑ μέσω ωκεανού ή θάλασσας έχει ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ! Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα».