Νέες απειλές Τραμπ: «Θα καταστραφεί όποιο πλοίο πλησιάσει»
«Βυθίσαμε 158 ιρανικά πλοία, είναι στον βυθό της θάλασσας» λέει ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ
Με ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ τονίζει:
«Ο στόλος του Ιράν βρίσκεται στον βυθό της θάλασσας, εντελώς καταστραμμένος – 158 πλοία. Αυτό που δεν χτυπήσαμε είναι ο μικρός αριθμός των, όπως τα αποκαλούν, ‘πλοίων ταχείας επίθεσης’, επειδή δεν τα θεωρούσαμε ιδιαίτερη απειλή.
Προειδοποίηση: Εάν οποιοδήποτε από αυτά τα πλοία πλησιάσει έστω και λίγο τον ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ μας, θα ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙ αμέσως, χρησιμοποιώντας το ίδιο σύστημα εξόντωσης που χρησιμοποιούμε εναντίον των εμπόρων ναρκωτικών σε σκάφη στη θάλασσα.
Είναι γρήγορο και βίαιο.
Υ.Γ. Το 98,2% των ναρκωτικών που εισέρχονται στις ΗΠΑ μέσω ωκεανού ή θάλασσας έχει ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ! Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα».
Wall Street Journal: 15 πολεμικά πλοία των ΗΠΑ στην περιοχή για να υποστηρίξουν τον ναυτικό αποκλεισμό
H Wall Street Journal, επικαλούμενη Αμερικανό αξιωματούχο, αναφέρει ότι 15 πολεμικά πλοία των ΗΠΑ βρίσκονται στην περιοχή για να υποστηρίξουν τον ναυτικό αποκλεισμό των λιμανιών του Ιράν.
Δείτε σχετική ανάρτηση στο Χ:
The Wall Street Journal, citing an American official, reports that more than 15 U.S. warships have been deployed to support the blockade against Iran.
— BREAKING NEWS (@MiddleEstJstNow) April 13, 2026
