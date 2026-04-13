Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την περιοχή που αποκλείουν στον Περσικό – «Τα πλοία θα αναχαιτίζονται και θα καταλαμβάνονται»
«Ο αποκλεισμός δεν θα εμποδίσει τον ουδέτερο διάπλου μέσω των Στενών του Ορμούζ προς ή από μη ιρανικούς προορισμούς», αναφέρει η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση σε ένα σημείωμα προς τους ναυτικούς
Ο αμερικανικός στρατός θα προχωρήσει σε αποκλεισμό του Κόλπου του Ομάν και της Αραβικής Θάλασσας, ανατολικά των Στενών του Ορμούζ, και θα τον εφαρμόσει σε όλη την κυκλοφορία των πλοίων, ανεξαρτήτου σημαίας, αναφέρει η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση σε ένα σημείωμα προς τους ναυτικούς που περιήλθε στη γνώση του πρακτορείου ειδήσεων Reuters σήμερα.
Η προειδοποιητική ανακοίνωση αναφέρει πως ο αποκλεισμός θα τεθεί σε ισχύ στις 17.00 ώρα Ελλάδας σήμερα.
«Οποιοδήποτε πλοίο εισέρχεται ή εξέρχεται από την αποκλεισμένη περιοχή χωρίς άδεια θα υπόκειται σε αναχαίτιση, αλλαγή πορείας και σύλληψη», λέει το σημείωμα.
«Ο αποκλεισμός δεν θα εμποδίσει τον ουδέτερο διάπλου μέσω των Στενών του Ορμούζ προς ή από μη ιρανικούς προορισμούς».
Ο αποκλεισμός «περιλαμβάνει ολόκληρη την ιρανική ακτογραμμή, για να συμπεριλάβει, όχι να περιοριστεί, σε λιμένες και τερματικούς σταθμούς πετρελαίου», ανέφερε το σημείωμα, προσθέτοντας ότι θα επιτρέπονται ανθρωπιστικές αποστολές, συμπεριλαμβανομένων τροφίμων, ιατρικών προμηθειών και άλλων βασικών αγαθών (και) θα υπόκεινται σε έλεγχο.
Νωρίτερα, η Φον ντερ Λάιεν ζήτησε την επείγουσα αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στο Ορμούζ
Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δηλώνει ότι η αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ είναι «υψίστης» σημασίας.
«Η συνεχιζόμενη κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ προκαλεί τεράστια ζημιά. Η αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας είναι υψίστης σημασίας για εμάς», δήλωσε.
Επίσης, ανέφερε ότι δεν μπορεί να υπάρξει σταθερότητα στη Μέση Ανατολή, ενώ ο Λίβανος συνεχίζει να βομβαρδίζεται από το Ισραήλ.
