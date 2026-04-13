Σύνθημα ανατροπής από τον Γιαμάλ

Η Μπαρτσελόνα θ’ αντιμετωπίσει το βράδυ της Τρίτης την Ατλέτικο Μαδρίτης στο Μετρπολιτάνο, στην ρεβάνς των δύο ομάδων για την προημιτελική φάση του Champions League και στους Καταλανούς έχει σημάνει… συναγερμός για το μεγάλο παιχνίδι.

Η Ατλέτικο είχε επικρατήσει στο πρώτο ματς, στην Βαρκελώνη με 2-0 κι έχει ασφαλώς τον πρώτο λόγο για πρόκριση στα ημιτελικά της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, αλλά οι «μπλαουγκράνα» εμφανίζονται έτοιμοι να δώσουν μεγάλη μάχη για ν’ ανατρέψουν το σκορ του πρώτου αγώνα.

Το σύνθημα για την μεγάλη ανατροπή έδωσε ο σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα, Λαμίν Γιαμάλ ο οποίος μίλησε για τον αυριανό αγώνα και τα λόγια του φανερώνουν τη νοοτροπία με την οποία θ’ αντιμετωπίσουν το ματς οι φιλοξενούμενοι.

«Είμαστε μια νέα ομάδα, μια ομάδα που οι παίκτες της είναι οπαδοί της Μπαρτσελόνα και το έχουμε αποδείξει πολλές φορές.

Πρέπει να δώσουμε μάχη για το σήμα κι είμαστε… πεινασμένοι για την πρόκριση. Θέλουμε να μπούμε στα ημιτελικά του Champions League και θα δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό.

Οφείλουμε να παίξουμε όπως ξέρουμε, χωρίς να σκεφτόμαστε ότι η ανατροπή του 2-0 είναι ένα θαύμα».

Ο Γιαμάλ ρωτήθηκε για το αν είναι έτοιμος να ηγηθεί της προσπάθειας των «μπλαουγκράνα» γι’ ανατροπή και υποστήριξε χαρακτηριστικά.

«Το θέμα δεν αφορά μόνο εμένα. Η Μπαρτσελόνα είναι μια τεράστια ομάδα κι ευτυχώς έχει στο δυναμικό της πολλούς σπουδαίους παίκτες. Δε νομίζω λοιπόν ότι το παιχνίδι με την Ατλέτικο έχει να κάνει μόνο μένα. Ακόμα όμως κι έτσι να ήταν τα πράγματα, δεν θα με πείραζε.

Επαναλαμβάνω, έχουμε πολλούς μεγάλους παίκτες στην ομάδα μας που μπορούν να κάνουν την διαφορά. Γι’ αυτό άλλωστε έχω πίστη στις δυνατότητες της ομάδας.

Αυτό που υποσχόμαστε στους οπαδούς μας, είναι ότι ακόμα κι αν δεν καταφέρουμε να πάρουμε την πρόκριση θα έχουμε δώσει μεγάλη μάχη στο γήπεδο, μέχρι το τέλος».

Θυμίζουμε ότι η Μπαρτσελόνα είχε εκφράσει, με επιστολή στην UEFA, τα έντονα παράπονα της για την διαιτησία του Κόβατς στο πρώτο παιχνίδι, θεωρώντας πως ο Ούγγρος διαιτητής είχε αδικήσει με τις αποφάσεις του, τους Καταλανούς.