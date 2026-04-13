Ντόναλντ Τραμπ: Παρήγγειλε fast food στον Λευκό Οίκο και άφησε 100 δολάρια φιλοδώρημα
Κάλεσε τη διανομέα να δώσουν μαζί... συνέντευξη Τύπου
Παρήγγειλε fast food γνωστής αλυσίδας προκειμένου να διαφημίσει το νομοσχέδιο του για το φιλοδώρημα. Ο λόγος για τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υποδέχτηκε μια διανομέα στην πόρτα του Λευκού Οίκου, καλώντας την μάλιστα να συμμετάσχει σε μια άτυπη συνέντευξη Τύπου.
«Αυτοί δεν είναι οι πιο ευγενικοί άνθρωποι;» σχολίασε ο αμερικανός πρόεδρος επιχειρώντας να δώσει πιο ανθρώπινο τόνο στην παρουσίασή του.
Η γυναίκα που φορούσε ένα κόκκινο μπλουζάκι με τη φράση «DoorDash Grandma», απάντησε με ευγένεια: «Θα κάνω ό,τι μου ζητήσετε, κύριε», με τον Ντόναλντ Τραμπ να συνεχίζει λέγοντας πως η μη φορολόγηση των φιλοδωρημάτων είναι «κάτι πολύ ξεχωριστό» που αφορά ανθρώπους σαν κι εκείνη. Μάλιστα, της είπε ότι αποτελεί «μεγάλη τιμή» που τη γνωρίζει και δεν δίστασε να προσθέσει με το γνωστό του ύφος: «Νομίζω ότι με ψηφίσατε».
Η διανομέας μάλλον αμήχανα ότι «ίσως» τον είχε ψηφίσει, ενώ όταν εκείνος τη ρώτησε για άλλα πολιτικά ζητήματα, όπως η συμμετοχή τρανς αθλητών σε γυναικεία αθλήματα, ξεκαθάρισε πως δεν έχει άποψη και ότι βρίσκεται εκεί για το θέμα των φιλοδωρημάτων.
Σύμφωνα με τους δημοσιογράφους που ήταν εκεί, διέκριναν πως ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε ένα χαρτονόμισμα των 100 δολαρίων ως φιλοδώρημα στη διανομέα.
Η σκηνή, που θύμισε περισσότερο επικοινωνιακή καμπάνια παρά μια απλή παραγγελία φαγητού, σχολιάστηκε έντονα στα social media, με πολλούς να βλέπουν άλλη μια προσπάθεια του Τραμπ να περάσει το μήνυμά του με τον δικό του, ιδιαίτερο τρόπο.
President Trump just received a McDonald’s delivery order from a DoorDash driver outside the Oval Office!
Thanks to President Trump signing No Tax on Tips into law, Sharron is using the $11,000 in tips that she made last year to support her family.
💰 🚗 🍔 🍟 pic.twitter.com/5JkpJo839k
— Karoline Leavitt (@PressSec) April 13, 2026
