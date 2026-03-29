ΠΟ Ισπανίας σε Μπαρτσελόνα: «Μην φοβάστε για τον Γιαμάλ»

Ο τραυματισμός του Ραφίνια με τη φανέλα της Εθνικής Βραζιλίας στο φιλικό με την Γαλλία σήμανε συναγερμό στην Μπαρτσελόνα. Ο Ραφίνια θα μείνει νοκ άουτ για πέντε εβδομάδες λόγω προβλήματος στον οπίσθιο μηριαίο και οι «μπλαουγκράνα» φοβούνται και για τον Γιαμάλ ενόψει των κρίσιμων υποχρεώσεών τους στη La Liga και στο Champions League.

Δεν ήθελε και πολύ αφού, πριν από το φιλικό (3-0, την Παρασκευή 27/3) με την Σερβία είδαν τον Γιαμάλ να προπονείται με στατικό ποδήλατο μακριά από την υπόλοιπη ομάδα. Έτσι κινήθηκαν ανάλογα…

Η Μπαρτσελόνα έλαβε διαβεβαιώσεις από την Ισπανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία για τον Λαμίν Γιαμάλ. Μπορεί ο Γιαμάλ να έπαιξε χωρίς ενόχληση για 67’ κόντρα στους Σέρβους, η Ισπανία έχει και φιλικό με τον Αίγυπτο (Τρίτη, 31/3). «Τον Γιαμάλ και τα μάτια σας», διεμήνυσε η Μπαρτσελόνα! Με άλλα λόγια ζήτησε να μην παίξει ο 17χρονος σταρ στο επόμενο ματς.

Σύμφωνα με την Diario Sport, η ομοσπονδία της Ισπανίας έσπευσε να καθησυχάσει τους μπλαουγκράνα. «Μην φοβάστε για τον Γιαμάλ. Πρώτο μέλημά μας είναι η υγεία των παικτών», διαβεβαίωσε. Παράλληλα, ο ομοσπονδιακός προπονητής Λουίς ντε λα Φουέντε άφησε να εννοηθεί ότι θα διαχειριστεί με προσοχή τον Γιαμάλ τόσο στο παιχνίδι όσο και στις προπονήσεις. Δεν πρόκειται να τον κουράσει ενόψει της δύσκολης συνέχειας με την ομάδα του που ήδη αντιμετωπίζει πρόβλημα λόγω της απουσίας του Ραφίνια.

Ο αγώνας εναντίον της Αιγύπτου διεξάγεται στην Κορνέλα, στο γήπεδο της Εσπανόλ κάτι που σημαίνει ότι οι παίκτες με έδρα την Καταλονία θα αποφύγουν την καταπόνηση των ταξιδιών μεγάλων αποστάσεων. Επίσης, θα επιστρέψουν γρήγορα στις ομάδες τους.

Ο Γιαμάλ στην σημερινή (29/3) προπόνηση: