Σημαντική είδηση:
13.04.2026 | 19:58
Εξάρχεια: Άγνωστοι μαχαίρωσαν περιπτερά στο πόδι
Ντοκ Ρίβερς: «Τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως ελπίζαμε…»
Μπάσκετ 13 Απριλίου 2026, 21:28

Ντοκ Ρίβερς: «Τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως ελπίζαμε…»

Ο Ντοκ Ρίβερς μετά την απομάκρυνσή του από τους Μπακς ανέφερε πως το Μιλγουόκι θα βρίσκεται πάντα στην καρδιά του.

Συγκατοίκηση: «Ενώνει» ζωές και… μικροβιώματα – Τι σημαίνει για την υγεία;

Συγκατοίκηση: «Ενώνει» ζωές και… μικροβιώματα – Τι σημαίνει για την υγεία;

Ο Ντοκ Ρίβερς αποτελεί εδώ και μερικές ώρες παρελθόν από τον πάγκο των Μιλγουόκι Μπακς, με τον Αμερικανό τεχνικό να βγάζει και μία δήλωση στο επίσημο σάιτ των «ελαφιών». Σε αυτήν αναφέρει πως ο οργανισμός θα έχει για πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά του, ενώ δήλωσε ευγνώμων για όλα όσα έζησε.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Ντοκ Ρίβερς:

«Αγάπησα πραγματικά τον χρόνο μου στο Μιλγουόκι. Η επιστροφή μου εδώ, όπου ξεκίνησα την πορεία μου, σε μια πόλη που με αγκάλιασε από την πρώτη στιγμή, ήταν πραγματικό προνόμιο. Είμαι απογοητευμένος που τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως ελπίζαμε όλοι, όμως είμαι βαθιά ευγνώμων για αυτή την εμπειρία, για τις σχέσεις που χτίστηκαν και για την αμέριστη στήριξη των φιλάθλων και της κοινότητας. Το Μιλγουόκι θα σημαίνει πάντα πολλά για μένα και αυτό το κεφάλαιο θα έχει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου».

Επιμένουν στις ΗΠΑ: «Παίζει» δυνατά για Σέλτικς ο Αντετοκούνμπο!

Το όνομα του Γιάννη Αντετοκούνμπο είναι το νούμερο ένα στα σενάρια και στις φήμες, αφού μοιάζει βέβαια ότι οι Μπακς θα έχουν προτάσεις για ανταλλαγή το ερχόμενο καλοκαίρι, μετά και την αποτυχημένη χρονιά.

Τα ελάφια δεν μπήκαν στα play off του NBA για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια, ο Ντοκ Ρίβερς αποτελεί παρελθόν και οι Μπόστον Σέλτικς παραμονεύουν για την απόκτηση του.

Συγκεκριμένα, ο Σαμ Άμικ ξανά έβαλε στο τραπέζι τους Κέλτες, υποστηρίζοντας πως η ομάδα της Βοστώνης μπορεί να εξετάσει σοβαρά το ενδεχόμενο να μπει σε κουβέντα για trade του Έλληνα superstar, αν η φετινή πορεία της στα πλέι-οφ τελειώσει νωρίς.

«Αν σηκώσουν ξανά το τρόπαιο φέτος, τότε προφανώς όλος αυτός ο θόρυβος θα εξαφανιστεί. Αν αποκλειστούν στον δεύτερο γύρο, τότε όπως κάθε άλλη ομάδα σε αυτή τη θέση, θα κοιτάξουν το τοπίο», ήταν η χαρακτηριστική τοποθέτηση του ρεπόρτερ της ιστοσελίδας The Athletic.

Ο ίδιος είναι, μάλιστα, εκείνος που είχε βάλει πρώτος τη Βοστώνη ανάμεσα στους βασικούς πιθανούς μνηστήρες για τον Αντετοκούνμπο, κρατώντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει κίνηση αν αλλάξουν τα δεδομένα στο τέλος της σεζόν.

Την ίδια ώρα, πάντως, δεν υπάρχει κοινή γραμμή ανάμεσα στους NBA insiders, καθώς ο Κρις Χέινς εμφανίστηκε να απορρίπτει το ενδεχόμενο η Βοστώνη να αποτελέσει προορισμό για τον Γιάννη.

Όπως και να ‘χει, το θέμα παραμένει καθαρά υποθετικό για την ώρα, αφού οι Σέλτικς μπαίνουν στα πλέι-οφ ως μία από τις πιο δυνατές ομάδες της Ανατολής, έχοντας ρεκόρ 55-26 και βλέποντας τους Τζέισον Τέιτουμ και Τζέιλεν Μπράουν να οδηγούν ξανά την προσπάθειά τους.

Παγκόσμια οικονομία: Μπορεί να αποφευχθεί η ύφεση μετά το σοκ στη Μέση Ανατολή;

Παγκόσμια οικονομία: Μπορεί να αποφευχθεί η ύφεση μετά το σοκ στη Μέση Ανατολή;

Συγκατοίκηση: «Ενώνει» ζωές και… μικροβιώματα – Τι σημαίνει για την υγεία;

Συγκατοίκηση: «Ενώνει» ζωές και… μικροβιώματα – Τι σημαίνει για την υγεία;

Κόσμος
Τραμπ: «Ζητούν συμφωνία» μετά τον αποκλεισμό

Τραμπ: «Ζητούν συμφωνία» μετά τον αποκλεισμό

Ποδόσφαιρο 13.04.26

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λιντς

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λιντς. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λιντς για την 32η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 13.04.26

LIVE: Φιορεντίνα – Λάτσιο

LIVE: Φιορεντίνα – Λάτσιο. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φιορεντίνα – Λάτσιο για την 32η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Μια χρονιά σε μια «ζαριά»
On Field 13.04.26

Μια χρονιά σε μια «ζαριά»

Η Ρεάλ Μαδρίτης παίζει τα… ρέστα της στο Μόναχο κόντρα στην Μπάγερν και η έκβαση της «μάχης» θα κρίνει πολλά για την επόμενη σεζόν

Η εξομολόγηση του Ριτσάρλισον για την κατάθλιψη: «Πόσες φορές, ενώ οδηγούσα, σκέφτηκα να πέσω πάνω σε τοίχο»
Ποδόσφαιρο 13.04.26

Η εξομολόγηση του Ριτσάρλισον για την κατάθλιψη: «Πόσες φορές, ενώ οδηγούσα, σκέφτηκα να πέσω πάνω σε τοίχο»

Ο Ριτσάρλισον σε μεγάλη του συνέντευξη στο France Football μίλησε για την δύσκολη περίοδο της κατάθλιψης, μετά τον αποκλεισμό της Βραζιλίας από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022.

Το μήνυμα του Πολονάρα: «Στόχος μου να επιστρέψω το συντομότερο δυνατό» (pic)
Μπάσκετ 13.04.26

Το μήνυμα του Πολονάρα: «Στόχος μου να επιστρέψω το συντομότερο δυνατό» (pic)

Ο Ακίλε Πολονάρα προχώρησε σε μία διευκρινιστική δήλωση σχετικά με το γιατί δεν προπονείται ακόμη με τη Σάσαρι και υπογράμμισε ότι ο στόχος του είναι να επιστρέψει το συντομότερο δυνατό.

NATO Allies Refuse to Join Trump Iran Blockade Plan
English edition 13.04.26

NATO Allies Refuse to Join Trump Iran Blockade Plan

European NATO members, including the UK and France, say they will not take part in a U.S. blockade of Iranian ports ordered by Donald Trump, instead pushing for a multinational mission to restore navigation once hostilities end

Κύπρος: Ομοφοβικό παραλήρημα – Καίνε σημαίες ΛΟΑΤΚΙ+ ως Ιούδες – Ηχηρή καταγγελία της Accept – LGBTI Cyprus
Ρητορική μίσους 13.04.26

Κύπρος: Ομοφοβικό παραλήρημα – Καίνε σημαίες ΛΟΑΤΚΙ+ ως Ιούδες – Ηχηρή καταγγελία της Accept – LGBTI Cyprus

Η Κύπρος ολισθαίνει στη μισαλλοδοξία με σύμβολα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας να καίγονται ως Ιούδες στις πασχαλινές λαμπρατζιές και ο ρόλος του Ε.ΛΑ.Μ

Τα 3+1 μέτωπα που στριμώχνουν την κυβέρνηση – Τα σκάνδαλα, οι δικογραφίες και οι κινητοποιήσεις
Πολλαπλά μέτωπα 13.04.26

Τα 3+1 μέτωπα που στριμώχνουν την κυβέρνηση – Τα σκάνδαλα, οι δικογραφίες και οι κινητοποιήσεις

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει οδηγήσει πλήθος κυβερνητικών στελεχών στη βάσανο των ερευνών της ευρωπαϊκής εισαγγελίας - Σφυροκόπημα για τις υποκλοπές την ερχόμενη Πέμπτη στη Βουλή.

ΕΛΣΤΑΤ: Με χρόνιο πρόβλημα υγείας το 24% του πληθυσμού – Η γενική κατάσταση σε άτομα 16 ετών και άνω
ΕΛΣΤΑΤ 13.04.26

Με χρόνιο πρόβλημα υγείας το 24% του πληθυσμού - Η γενική κατάσταση σε άτομα 16 ετών και άνω

Σχεδόν ένας στους τέσσερις Έλληνες αντιμετωπίζει κάποιο χρόνιο πρόβλημα υγείας σύμφωνα με τελευταία στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ). Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει το σύστημα υγείας και η ποιότητα ζωής στη χώρα μας.

Τραμπ: Το Ιράν θέλει απεγνωσμένα να κάνει συμφωνία – Χωρίς συμφωνία, οι εξελίξεις δεν θα είναι ευχάριστες
Πόλεμος στο Ιράν 13.04.26

Τραμπ: Το Ιράν θέλει απεγνωσμένα να κάνει συμφωνία – Χωρίς συμφωνία, οι εξελίξεις δεν θα είναι ευχάριστες

Ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι η Τεχεράνη παρακαλεί τις ΗΠΑ για συμφωνία. Ταυτόχρονα απειλεί ότι αν δεν συμφωνήσουν για τα πυρηνικά, «οι εξελίξεις δεν θα είναι ευχάριστες». Και δείχνει την Κούβα ως επόμενο στόχο.

Ουγγαρία: Ημέρες και πράξεις του Βίκτορ Όρμπαν – Το τέλος της κυριαρχίας και του εθνικού συντηρητισμού
Ουγγαρία 13.04.26

Ημέρες και πράξεις του Βίκτορ Όρμπαν - Το τέλος της κυριαρχίας και του εθνικού συντηρητισμού

Μετά από 16 χρόνια παραμονής στην εξουσία η πόρτα της εξόδου άνοιξε για τον Βίκτορ Όρμπαν. Ο ούγγρος πρωθυπουργός σημάδεψε την πολιτική σκηνή της χώρας του εισάγοντας ένα «μη φιλελεύθερο» μοντέλο, το οποίο συνδυάζει τον χριστιανικό εθνικισμό με τον έλεγχο των δημοκρατικών θεσμών.

Φεύγει ή δε φεύγει; Ο Στέφανο Γκαμπάνα είναι αναπόσπαστο κομμάτι των Dolce & Gabbana
Από το 1985 13.04.26

Φεύγει ή δε φεύγει; Ο Στέφανο Γκαμπάνα είναι αναπόσπαστο κομμάτι των Dolce & Gabbana

Ο οίκος Dolce & Gabbana επιβεβαίωσε ότι ο Στέφανο Γκαμπάνα παραιτήθηκε από τις διοικητικές του θέσεις στον όμιλο Dolce & Gabbana, αλλά, δεν έχει διακόψει τις δημιουργικές του δραστηριότητες.

Ποια επιδόματα ανεβάζει ο νέος κατώτατος μισθός
Αλλαγές 13.04.26

Ποια επιδόματα ανεβάζει ο νέος κατώτατος μισθός

Ο κατώτατος μισθός αυξάνεται κατά 4,55% και διαμορφώνεται για τους υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης, αυξάνεται κατά 40 ευρώ, από τα 880 ευρώ στα 920 ευρώ. Η λίστα με τα επιδόματα που επηρεάζονται

Κατάρρευση του αφηγήματος για UEFA και Λανουά και η διαρροή ορισμών
On Field 13.04.26

Κατάρρευση του αφηγήματος για UEFA και Λανουά και η διαρροή ορισμών

Κανείς Έλληνας διαιτητής δεν επιλέχθηκε για το μουντιάλ, ενώ ο Λανουά δεν φέρνει ελίτ από κορυφαία πρωταθλήματα. Ο Λανουά είναι αδύναμος και δεν τολμά να πάρει θέση για το σκάνδαλο διαρροής ορισμών

Πάνω από 18.000 αλκοτέστ στις γιορτές του Πάσχα – Μόλις 100 οι παραβάτες
Ελλάδα 13.04.26

Πάνω από 18.000 αλκοτέστ στις γιορτές του Πάσχα – Μόλις 100 οι παραβάτες

Οι έλεγχοι των αστυνομικών ή καλύτερα ο φόβος για έλεγχο από αστυνομικούς φαίνεται πως είχε αποτέλεσμα στους οδηγούς, καθώς ήταν ελάχιστοι όσοι αποφάσισαν να πιουν και στη συνέχεια να πιάσουν τιμόνι. 

Μπορεί να αποφευχθεί η ύφεση στην παγκόσμια οικονομία μετά το σοκ στη Μέση Ανατολή;
Τα ερωτήματα 13.04.26

Μπορεί να αποφευχθεί η ύφεση στην παγκόσμια οικονομία μετά το σοκ στη Μέση Ανατολή;

Κυβερνήσεις και θεσμοί επιχειρούν να αξιοποιήσουν την ανάπαυλα για να αποτρέψουν νέο κύμα ανατιμήσεων και ταυτόχρονα επεξεργάζονται σενάρια για την περίπτωση που η ανάπτυξη δεν ανακάμψει

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης να αποπέμψει τον Μακάριο Λαζαρίδη – Προσελήφθη ειδικός σύμβουλος σε υπουργείο χωρίς πτυχίο
Πολιτική Γραμματεία 13.04.26

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης να αποπέμψει τον Μακάριο Λαζαρίδη – Προσελήφθη ειδικός σύμβουλος σε υπουργείο χωρίς πτυχίο

Ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει πως η απομάκρυνση του Μακάριου Λαζαρίδη από τη θέση του υφυπουργού «θα ήταν αυτονόητη πράξη από το πρώτο λεπτό σε οποιαδήποτε χώρα σέβεται την αξιοκρατία και την αλήθεια»

