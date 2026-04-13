Το παράπονο του Ρόμπερτσον: «Η Λίβερπουλ δεν μου έκανε πρόταση ανανέωσης»
Ο Άντι Ρόμπερτσον αποκάλυψε πως η Λίβερπουλ δεν του έκανε ποτέ πρόταση ανανέωσης.
Ο Άντι Ρόμπερτσον επιβεβαίωσε εμμέσως πλην σαφώς πως θα αποχωρήσει στο τέλος της τρέχουσας σεζόν από τη Λίβερπουλ.
Ο Σκωτσέζος αριστερός οπισθοφύλακας ανέφερε σε συνέντευξή του πως η ομάδα δεν του έχει καταθέσει ποτέ έως σήμερα πρόταση ανανέωσης της συνεργασίας τους.
Αναλυτικά όσα είπε ο Ρόμπερτσον:
«Δεν είναι ότι απέρριψα κάποιο συμβόλαιο ή κάτι τέτοιο. Δεν υπήρχε κανένα συμβόλαιο στο τραπέζι. Ήταν μια συζήτηση που κάναμε όλοι μαζί. Ήταν μια συζήτηση του τύπου «εντάξει, αυτό που θέλω είναι να παίζω και πιστεύω ότι έχω ακόμα την ικανότητα να το κάνω. Νομίζω πως το απέδειξα και τη φετινή σεζόν.
Το προηγούμενο καλοκαίρι ήμουν κοντά στην αποχώρηση, αλλά αποφάσισα να μείνω. Το ίδιο συνέβη και τον Ιανουάριο. Θα προσπαθήσω να ξεκαθαρίσω το μέλλον μου σύντομα. Δεν θέλω να πάω στο Παγκόσμιο Κύπελλο σκεπτόμενος οτιδήποτε άλλο. Προς το παρόν, όμως, δεν υπάρχει τίποτα».
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις