Η εξομολόγηση του Ριτσάρλισον για την κατάθλιψη: «Πόσες φορές, ενώ οδηγούσα, σκέφτηκα να πέσω πάνω σε τοίχο»

O Ριτσάρλισον παραχώρησε μεγάλη συνέντευξη στο France Football, στην οποία αναλύει διάφορες περιόδους της ζωής του και αγγίζει διάφορα ευαίσθητα θέματα.

Ο Βραζιλιάνος επιθετικός αναφέρεται μέσα και σε μία πολύ δύσκολη περίοδο της ζωής του, όταν πάλευε με το «τέρας» της κατάθλιψης.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ριτσάρλισον:

Mετά από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 έπεσα σε κατάθλιψη. Κάθε πιθανή καταστροφή έπεσε πάνω μου. Αποκλεισμός, προδοσία από τον ατζέντη μου, οικογενειακά προβλήματα, πισωγυρίσματα όσον αφορά την κατάστασή μου. Ήταν η πρώτη φορά που είχα τόσα προβλήματα. Ένιωσα ότι είμαι σε λάκκο χωρίς πάτο. Μέσα σε όλα αυτά γνώρισα έναν έντιμο δικηγόρο που κανόνισε όλα τα ζητήματά μου.

Δούλεψα με ψυχολόγο, αλλά πάνω πάνω απ’ όλα γνώρισα την σύζυγό μου. Ένιωσα αγάπη για πρώτη φορά. Ένα απόγευμα, ενώ οδηγούσα για το αεροδρόμιο, την κοίταξα στα μάτια και της είπα ‘ευχαριστώ που μου έσωσες την ζωή’. Πόσες φορές, ενώ οδηγούσα, σκέφτηκα να πέσω πάνω σε τοίχο. Τώρα που είναι εκείνη εδώ δεν σκέφτομαι τέτοιες ανοησίες».

Παράλληλα, μίλησε για τα δύσκολα παιδικά του χρόνια στις φαβέλες: «Είχα τα μαλλιά του Νεϊμάρ και φανέλα της Σάντος.

Θα με μπέρδεψαν με διακινητή ναρκωτικών. Στις φαβέλες, πολλοί φορούν φανέλες, είναι σαν στολή. Νόμισαν ότι πουλούσαμε ναρκωτικά. Ένας από αυτούς με σημάδεψε με όπλο στον κρόταφο. Θυμάμαι ήταν μεθυσμένος και μου είπε ότι θα με σκοτώσει. Φύγαμε και φοβόμασταν ότι θα μας πυροβολούσαν πισώπλατα».