Τα 3+1 μέτωπα που στριμώχνουν την κυβέρνηση – Τα σκάνδαλα, οι δικογραφίες και οι κινητοποιήσεις

Πολλαπλά μέτωπα καλείται να αντιμετωπίσει το επόμενο διάστημα η κυβέρνηση, με τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών να παραμένουν στην αιχμή της πολιτικής αντιπαράθεσης και να δοκιμάζουν τις ήδη εύθραυστες ισορροπίες στο εσωτερικό της.

Την ίδια ώρα, η εν εξελίξει δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη, σε συνδυασμό με την προαναγγελία νέου γύρου αγροτικών κινητοποιήσεων αμέσως μετά το Πάσχα, προσθέτουν επιπλέον πίεση στο κυβερνητικό επιτελείο.

Ιδιαίτερα βαρύ είναι το αποτύπωμα της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς στις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας περιλαμβάνονται δεκαπέντε υπουργοί, βουλευτές και κυβερνητικά στελέχη. Υπό το βάρος των εξελίξεων, η κυβέρνηση επέλεξε, όπως είχε επισημάνει το in, να συναινέσει σε όλα τα αιτήματα άρσης ασυλίας, υιοθετώντας τη γραμμή ότι «έχει μία αρχή να γίνονται δεκτά τα σχετικά αιτήματα», κρίνοντας πως οποιαδήποτε άρνηση θα ενίσχυε τις υπόνοιες συγκάλυψης.

Η επιλογή αυτή, ωστόσο, δεν αρκεί για να ανακόψει την πολιτική φθορά. Η «φυγή προς τα εμπρός» του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με την πρόταση περί ασυμβίβαστου μεταξύ υπουργικής και βουλευτικής ιδιότητας, όχι μόνο δεν απέδωσε, αλλά προκάλεσε σφοδρές εσωτερικές αντιδράσεις. Η αοριστία της πρότασης, σε συνδυασμό με τη δυσαρέσκεια σημαντικής μερίδας βουλευτών της ΝΔ, καταδεικνύει τα όρια των κινήσεων εκτόνωσης.

Παράλληλα, οι αγρότες προετοιμάζονται για νέα φάση κινητοποιήσεων. Μετά το Πάσχα, αναμένεται συνεδρίαση της πανελλαδικής επιτροπής μπλόκων, προκειμένου να καθοριστεί η περαιτέρω κλιμάκωση. Όπως έχει υπογραμμίσει στο in ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας, «όσο τα προβλήματα οξύνονται –και εξαιτίας των κυβερνητικών πολιτικών– οι αγρότες θα παραμένουν στον δρόμο».

Λογοδοσία για τις υποκλοπές την Πέμπτη

Παράλληλα, το σκάνδαλο των υποκλοπών παραμένει στο προσκήνιο. Στις 16 Απριλίου, έπειτα από αίτημα του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ και πρωτοβουλία του Νίκου Ανδρουλάκη, θα διεξαχθεί στη Βουλή συζήτηση για το κράτος δικαίου και τη λειτουργία των θεσμών.

Η συνεδρίαση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς έρχεται στον απόηχο των δηλώσεων Ντίλιαν και των αιχμών της αντιπολίτευσης περί εκβιασμού, αλλά και μετά τη δημοσιοποίηση της απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου για τους τέσσερις κατηγορούμενους που συνδέονται, σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση, με το Predator. Σε αυτό το πλαίσιο, η αντιπαράθεση αναμένεται σφοδρή, με την αντιπολίτευση να κατηγορεί την κυβέρνηση για θεσμική εκτροπή.

Ταυτόχρονα, γνωστοποιήθηκε -προκαλώντας αντιδράσεις από συνηγόρους θυμάτων των παράνομων παρακολουθήσεων- το σπάσιμο της έρευνας για τις υποκλοπές, μετά τη διαβίβαση της απόφασης του δικαστηρίου στην εισαγγελία πρωτοδικών Αθηνών. Ως γνωστόν ένα κομμάτι έμεινε στην εισαγγελία και το κρίσιμο θέμα της κατασκοπείας διαβιβάστηκε με τη σειρά του στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Οι αναφορές συνοδεύονται με πολλά ερωτήματα για το πόσο γρήγορα κινείται η δικαιοσύνη και ποιες κινήσεις κάνει, την ώρα που παραγράφονται πολλά αδικήματα της υπόθεσης λόγω παρέλευσης της πενταετίας.

Ο απρόβλεπτος παράγοντας της δίκης των Τεμπών

Κρίσιμος και απρόβλεπτος παράγοντας αποτελεί και η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη. Η διαδικασία, που διεξάγεται στο συγκρότημα Γεώπολις στη Λάρισα, βρέθηκε ήδη στο επίκεντρο λόγω της ακαταλληλότητας της αίθουσας και των εκ των υστέρων παρεμβάσεων για την κάλυψη βασικών αναγκών.

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 27 και 28 Απριλίου, ωστόσο το προηγούμενο διάστημα έχει αφήσει σαφές αποτύπωμα: καταγγελίες για πρόχειρο σχεδιασμό, καθυστερημένες διορθωτικές κινήσεις και συνθήκες που δεν ανταποκρίνονται στη βαρύτητα της υπόθεσης.

Συγγενείς θυμάτων και συνήγοροι επισημαίνουν ότι η διαδικασία δεν διασφαλίζει, στον βαθμό που απαιτείται, την αξιοπρέπεια και τη διαφάνεια μιας τόσο κρίσιμης δίκης. Παράλληλα, η αντιπολίτευση εντείνει τις επιθέσεις της, κάνοντας λόγο για συνολική υποβάθμιση από την πλευρά της κυβέρνησης.