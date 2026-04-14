Αποκάλυψη του πρώην GM της Αρμάνι Μιλάνο: «Είχαμε συμφωνήσει με Ντόρσεϊ και Μιλουτίνοφ»
Τάιλερ Ντόρσεϊ και Νίκολα Μιλουτίνοφ είχαν κλείσει στην Αρμάνι Μιλάνο αλλά οι συμφωνίες χάλασαν στο παρά πέντε, όπως αποκάλυψε ο πρώην γενικός διευθυντής της ιταλικής ομάδας.
«Κλεισμένες» ήταν για την Αρμάνι Μιλάνο οι μεταγραφές των Τάιλερ Ντόρσεϊ και Νίκολα Μιλουτίνοφ, ωστόσο αμφότερες «χάλασαν» στο τέλος.
Αυτό αποκάλυψε ο νυν general manager της Ντερτόνα και πρώην της Μιλάνο, Τζανμαρία Βατσίρκα, σε συνέντευξή του στη διαδικτυακή εκπομπή, Area 52, μιλώντας για το παρασκήνιο των δύο υποθέσεων.
Η αποκάλυψη για Ντόρσεϊ και Μιλουτίνοφ
Αρχικά, στάθηκε στην υπόθεση του Ντόρσεϊ που είχε συμφωνήσει να μετακινηθεί στην Ιταλία, αλλά δεν ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του: «Υπάρχει όλη αυτή η ιστορία με τον Ντόρσεϊ, που είναι αρκετά ιδιαίτερη. Έχει περάσει καιρός πλέον, οπότε μπορώ να το πω: ο Ντόρσεϊ επρόκειτο να έρθει στο Μιλάνο πέρυσι. Τον καλέσαμε και θα ερχόταν. Θεωρούσε ότι η εμπειρία του εκεί είχε τελειώσει», είπε και συμπλήρωσε:
«Υπήρχαν ζητήματα, όλοι τα γνωρίζουν, και δεν έπαιζε. Αλλά στο τέλος δεν υπήρχε τρόπος να φύγει εξαιτίας του διαβατηρίου του και των κανονισμών του ελληνικού πρωταθλήματος. Έτσι έμεινε εκεί λόγω αυτού του ζητήματος με το διαβατήριο και τη λίγκα. Και φέτος, ο Ντόρσεϊ έκανε το comeback της χρονιάς», τόνισε.
Στη συνέχεια μίλησε και για την υπόθεση του Μιλουτίνοφ, μεταγραφή που είχε δει το φως της δημοσιότητας την περασμένη σεζόν, αποκαλύπτοντας πως «το συμβόλαιο του Μιλουτίνοφ ήταν ήδη, ας πούμε, done deal με το Μιλάνο», ωστόσο η συμφωνία χάλασε λόγω του τραυματισμού του Φαλ, όπως είπε: «Το πρόβλημα ήταν ότι τραυματίστηκε ο Φαλ και τη στιγμή που χτύπησε ο Φαλ, ο Μιλουτίνοφ κλείστηκε στο γραφείο. Δηλαδή, με τον ατζέντη του να περιμένει απ’ έξω, κλείστηκε στο γραφείο και βγήκε με ανανέωση, ακριβώς επειδή είχε τραυματιστεί ο Φαλ. Και φέτος ήταν ο καλύτερος σέντερ της EuroLeague σύμφωνα με πολλούς».
