Χυδαιότητες με φτηνό σόου από τη Λατινοπούλου – Άρχισε να βιντεοσκοπεί δημοσιογράφους για να επιτεθεί στην Κωνσταντοπούλου
Το πολιτικό σκηνικό στη χώρα παράγει -όπως λέει η νεολαία στη γλώσσα των social media- trash περιεχόμενο. Η γνωστή για την ακροδεξιά ρητορική κ. Λατινοπούλου αναπαριστά συμπεριφορά που, σύμφωνα με την ίδια, παραπέμπει στην κ. Κωνσταντοπούλου
- «Κίνδυνος διαρροής» - SOS από Greenpeace για την προστατευτική κατασκευή του πυρηνικού αντιδραστήρα στο Τσερνόμπιλ
- Φυλάκιση 90χρονης για ξέπλυμα χρημάτων από εμπόριο ναρκωτικών που έκανε ο γιος της
- Η Ιταλία αναστέλλει την αμυντική συμφωνία της με το Ισραήλ
- «Θέλω να τον ξαναδώ» - Συγκλονίζει η αδελφή του 15χρονου που σκοτώθηκε σε τροχαίο στους Παξούς
Το πολιτικό σκηνικό στην Ελλάδα διολισθαίνει καθημερινώς, αγγίζοντας πλέον τα όρια της παρακμής. Μια τέτοια εικόνα καταγράφηκε το πρωί σε ζωντανή εκπομπή, με την πρόεδρο του κόμματος «Φωνή Λογικής», Αφροδίτη Λατινοπούλου, να επιχειρεί να επιτεθεί στην πρόεδρο της «Πλεύσης Ελευθερίας» Ζωή Κωνσταντοπούλου, αναπαριστώντας, κατά τη δική της οπτική, βίντεο που η τελευταία αναρτά στο TikTok.
Η κ. Κωνσταντοπούλου, στις κρίσιμες δίκες για τα Τέμπη -τόσο στην κεντρική που διεξάγεται στο συγκρότημα «Γαιόπολις», όσο και στη διαδικασία στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας για τα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας- επιλέγει να μεταφέρει την παρουσία της και στα social media, με βίντεο εντός και εκτός αιθουσών, καταγγέλλοντας γεγονότα και καταστάσεις.
Από την πλευρά της, η -γνωστή για την ακροδεξιά ρητορική της- κ. Λατινοπούλου, μιλώντας στον «ΣΚΑΪ», δήλωσε ότι «η κ. Κωνσταντοπούλου είναι η Ελένη Λουκά της πολιτικής. Με όλο τον σεβασμό στην κ. Λουκά, η οποία έχει και αγαθές προθέσεις», προσθέτοντας πως η Πλεύση Ελευθερίας καταγράφει πτώση ποσοστών και χαρακτηρίζοντάς τη «χρυσό χορηγό του Κυριάκου Μητσοτάκη».
Στη συνέχεια, σε μια κίνηση που παραπέμπει -στη γλώσσα της νεολαίας στα social media- σε παραγωγή trash περιεχομένου παρά σε πολιτική αντιπαράθεση, προχώρησε στη βιντεοσκόπηση δημοσιογράφων της εκπομπής, επιχειρώντας να αναπαραστήσει -κατά τη δική της εκδοχή- τη συμπεριφορά της κ. Κωνσταντοπούλου.
Το ασφαλές συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι το θέαμα και οι εντυπώσεις έχουν πλέον υποκαταστήσει την ουσία, με το πολιτικό επίπεδο να κατρακυλά σε ολοένα και χαμηλότερα, ανησυχητικά επίπεδα.
- Αποκάλυψη του πρώην GM της Αρμάνι Μιλάνο: «Είχαμε συμφωνήσει με Ντόρσεϊ και Μιλουτίνοφ»
- Σε θανάτωση θα οδηγηθούν 80 από τους διαβόητους «ιπποπόταμους του Εσκομπάρ» στην Κολομβία
- Meteo: Η αφρικανική σκόνη ήρθε και θα μείνει – Πότε αναμένονται λασποβροχές – Οι περιοχές που θα επηρεαστούν
- Ντόλι Πάρτον για Πρόεδρος: Θρίαμβος ως πρόσωπο κοινής αποδοχής με 65% – «Εκθρόνισε τον Ομπάμα»
- Κύπελλο Ελλάδος Betsson: Με «νεκρές ζώνες» ο τελικός στο Πανθεσσαλικό
- Ουγγαρία: Πρώτα μεταρρυθμίσεις και μετά αποδέσμευση δισεκ. ευρώ από παγωμένα κεφάλαια, ζητούν Ευρωβουλευτές
- Tουρισμός: Η εκεχειρία έφερε κρατήσεις αλλά η αβεβαιότητα επανήλθε
