Κύπελλο Ελλάδος Betsson: Με «νεκρές ζώνες» ο τελικός στο Πανθεσσαλικό
ΠΑΟΚ, ΟΦΗ και ΕΠΟ δεν ήθελαν «νεκρές ζώνες» στον τελικό Κυπέλλου Betsson, αλλά η Αστυνομία «άναψε» κόκκινο.
- Έφεση από την Εισαγγελία Εφετών κατά της απόφασης για το revenge porn βίντεο με θύμα την Ιωάννα Τούνη
- Συναγερμός στις κυβερνήσεις – To νέο μοντέλο της Anthropic απειλεί τις τράπεζες με «καταστροφή»
- Ο Τραμπ τα έβαλε και με τη Μελόνι – «Νόμιζα ότι είχε θάρρος, αλλά έκανα λάθος»
- Οι «ιπποπόταμοι του Εσκομπάρ» ζουν και βασιλεύουν στην Κολομβία – Τώρα όμως μπαίνουν στο στόχαστρο
ΠΑΟΚ και ΟΦΗ θα κοντραριστούν το επόμενο Σάββατο (25/4) στο Πανθεσσαλικό στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson, σε ένα παιχνίδι που οι δύο ομάδες πήραν από περίπου 7.800 εισιτήρια.
Λόγω των καλών σχέσεων των οπαδών τους μάλιστα είχαν ζητήσει να μην υπάρχουν «νεκρές ζώνες», με τη σύμφωνη γνώμη και της ΕΠΟ, ώστε όλο το γήπεδο να είναι γεμάτο με κόσμο. Η Αστυνομία όμως απάντησε για δεύτερη φορά αρνητικά και έτσι οριστικά το παιχνίδι θα διεξαχθεί με κενά ανάμεσα στους οπαδούς των δύο ομάδων.
Η ανακοίνωση της Αστυνομίας για το Κύπελλο Ελλάδος Betsson:
«Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουμε ότι η Υπηρεσία μας, με αποκλειστικό σκοπό τη διασφάλιση της Δημόσιας Τάξης, την ομαλή και ασφαλή τέλεση του εν θέατι ποδοσφαιρικού αγώνα, δεν συμφωνεί με την κατάργηση της Ζώνης Ασφαλείας στα τμήματα των Κερκίδων 49/50 και 51/52 της Ανατολικής Κερκίδας του Πανθεσσαλικού Σταδίου, όπως άλλωστε αποφασίστηκε και στην υπ’ αριθμό 1003/2/476/1-ζ’ από 24.3.2026 Απόφασή μας».
- Συμβουλές στον Κριστιάνο Ρονάλντο να μην ακολουθήσει τα βήματα του Μέσι
- Θα συνεχιστεί την Τετάρτη το παιχνίδι του Τσιτσιπά – Διεκόπη λόγω σκότους (1-1, vid)
- Διαιτησία: Η UEFA που στηρίζει αλλά δεν ορίζει!
- Ο Ρόμπεν προειδοποιεί την Μπάγερν – «Μην ξεχνάτε, αντίπαλος είναι η Ρεάλ»
- Δεν αλλάζει το φορμάτ της Euroleague – Παραμένουν 20 ομάδες
- Ο Ντόντσιτς κατακτά ξανά την Ευρώπη
- Η Ουνιόν Βερολίνου στηρίζει την Μαρί Λουίζ Έτα – «Είναι ντροπή να γράφουν τέτοια σεξιστικά σχόλια»
- UEFA: Ποδόσφαιρο δισεκατομμυρίων και ανισοτήτων
