Κύπελλο Ελλάδος Betsson: Με «νεκρές ζώνες» ο τελικός στο Πανθεσσαλικό

ΠΑΟΚ και ΟΦΗ θα κοντραριστούν το επόμενο Σάββατο (25/4) στο Πανθεσσαλικό στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson, σε ένα παιχνίδι που οι δύο ομάδες πήραν από περίπου 7.800 εισιτήρια.

Λόγω των καλών σχέσεων των οπαδών τους μάλιστα είχαν ζητήσει να μην υπάρχουν «νεκρές ζώνες», με τη σύμφωνη γνώμη και της ΕΠΟ, ώστε όλο το γήπεδο να είναι γεμάτο με κόσμο. Η Αστυνομία όμως απάντησε για δεύτερη φορά αρνητικά και έτσι οριστικά το παιχνίδι θα διεξαχθεί με κενά ανάμεσα στους οπαδούς των δύο ομάδων.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας για το Κύπελλο Ελλάδος Betsson:

«Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουμε ότι η Υπηρεσία μας, με αποκλειστικό σκοπό τη διασφάλιση της Δημόσιας Τάξης, την ομαλή και ασφαλή τέλεση του εν θέατι ποδοσφαιρικού αγώνα, δεν συμφωνεί με την κατάργηση της Ζώνης Ασφαλείας στα τμήματα των Κερκίδων 49/50 και 51/52 της Ανατολικής Κερκίδας του Πανθεσσαλικού Σταδίου, όπως άλλωστε αποφασίστηκε και στην υπ’ αριθμό 1003/2/476/1-ζ’ από 24.3.2026 Απόφασή μας».