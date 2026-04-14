Κερατσίνι: Οροφές που στάζουν στο 7ο νηπιαγωγείο – Φόβους για την ασφάλεια των παιδιών τους εκφράζουν οι γονείς

Ανησυχία προκαλούν οι αναφορές που βλέπουν το φως της δημοσιότητας σχετικά με τη λειτουργία του 7ου νηπιαγωγείου Κερατσινίου. Σύμφωνα με μαρτυρίες γονέων, το σχολικό περιβάλλον παρουσιάζει σημαντικές ελλείψεις που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των παιδιών.

Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι βασικές υποδομές, όπως η κουζίνα και οι τουαλέτες, δεν λειτουργούν λόγω εισροής υδάτων που μπαίνουν από τις οροφές, γεγονός που δημιουργεί σοβαρά ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας. Παράλληλα, κάθε έντονη βροχόπτωση επιδεινώνει την κατάσταση, καθώς παρατηρούνται επαναλαμβανόμενα περιστατικά εισροής νερού στους χώρους του σχολείου.

Οι συνθήκες αυτές καθίστανται ακόμη πιο ανησυχητικές αν ληφθεί υπόψη ότι στο νηπιαγωγείο φοιτούν παιδιά μικρής ηλικίας, από 4 έως 6 ετών, τα οποία χρειάζονται ένα ασφαλές και κατάλληλα διαμορφωμένο περιβάλλον.

Μιλώντας στο in, η κα Αλίκη Γουρδομιχάλη, μητέρα και πρόεδρος συλλόγου γονέων & κηδεμόνων αναφέρει:

«Εγώ είμαι στο σχολείο δύο χρόνια. το πρόβλημα βέβαια προϋπήρχε αλλά όσο ο καιρός περνάει, η κατάσταση χειροτερεύει. Εδώ και 5-6 χρόνια υπάρχει ζήτημα με την μόνωση της ταράτσας. Παλαιότερα έσταζε, τώρα δεν στάζει απλά, τα νερά σχηματίζουν λίμνες. Όποτε βρέχει συμβαίνει αυτό. Υπάρχουν ρωγμές στην ταράτσα επάνω και όποτε βρέχει έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Τώρα πλέον μπαίνουν νερά και από τους αεραγωγούς. Τα ταβάνια είναι διαβρωμένα και φοβόμαστε ότι θα πέσουν στα κεφάλια των παιδιών μας. Το σοβαρό πρόβλημα, είναι στην κουζίνα, στο μπάνιο και στο γραφείο των καθηγητών και στην είσοδο του σχολείου. Έχουμε θέσει το ζήτημα σε αρκετά διοικητικά συμβούλια. Δεν υπάρχει κανένα αποτέλεσμα: μας στέλνουν υδραυλικούς στο σχολείο όταν πλημμυρίζουμε, για να μας πουν ότι ήρθε κάποιος, και είναι οι ίδιοι άνθρωποι που έρχονται και μας λένε ότι δεν μπορούν να λύσουν το πρόβλημα γιατί δεν είναι η δουλειά τους και πρέπει να έρθει άνθρωπος να κάνει μόνωση. Στην αρχή του σχολικού έτους ήρθε ένα συνεργείο και έκανε ένα μπάλωμα αλλά δυστυχώς το πρόβλημα συνεχίζεται.»

Οι γονείς ζητούν την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα και να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του σχολείου, με γνώμονα την προστασία και την ευημερία των μαθητών. Την ίδια ώρα, ο Δήμος κάνει λόγο για ένα πρόβλημα που είναι υπαρκτό μεν, γίνονται προσπάθειες να αντιμετωπιστεί δε.

«Υπάρχουν 15.000 κτήρια πανελλαδικά αι το υπουργείο εσωτερικών έχει 30.000.000€ το χρόνο για επισκευές σχολείων. Δηλαδή 2.000€ για το κάθε κτήριο. Το πρόβλημα υπάρχει και προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε. Δεν γίνεται να στάζει γιατί έχουμε 2026. Περιμένουμε να ανοίξει ο καιρός για να κάνουμε τη μόνωση. Δεν μπορεί κάποιος να πει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Είμαστε στο δήμο 12 χρόνια: ενώ μας έδιναν 270.000€ το χρόνο για να καλύπτουμε τις κτηριακές ανάγκες 72 σχολείων που το 70% εξ αυτών είναι φτιαγμένα πριν το 1980, εμείς βρίσκαμε τρόπους να κρατάμε τα σχολεία με αξιοπρέπεια. Τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε τεράστιο ζήτημα. Δεν έχουμε πια το περιθώριο να εξοικονομούμε χρήματα για να κάνουμε μεγάλες παρεμβάσεις. Τα τελευταία πέντε χρόνια δεν υπάρχει ούτε ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα από το υπουργείο, (μετά το 2021) που να αναφέρεται στις σχολικές μονάδες. Αυτή λοιπόν η κατάσταση με τα σχολεία που τρέχουν, θα επιδεινώνεται. Εμείς έχουμε κάνει παρεμβάσεις και στο συγκεκριμένο σχολείο, με δικές μας δυνάμεις και τοπικές γιατί δεν είχαμε εργολαβία. Το πρόβλημα περιορίστηκε αλλά δεν λύθηκε. Περιμένουμε το καλοκαίρι με δικά μας χρήματα να κάνουμε μόνωση στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα. Η χρηματοδότηση δεν φτάνει ούτε για να αλλάξουμε πετούγιες» τονίζει μιλώντας στο in, ο Δήμαρχος Κερατσινίου Δραπετσώνας, Χρήστος Βρεττάκος.