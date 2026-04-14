Ο Βιθέντε Ιμπόρα έκανε το ντεμπούτο του ως πρώτος προπονητής
Μεγάλη στιγμή για τον Βιθέντε Ιμπόρα ο οποίος κάθισε για πρώτη φορά στην άκρη του πάγκου της Λεβάντε και την οδήγησε στη νίκη επί της Χετάφε.
Η Λεβάντε πέτυχε μια σημαντική νίκη με σκορ 1-0 επί της Χετάφε, για την 31η αγωνιστική της La Liga, στη «μάχη» που δίνει για την παραμονή της στην κατηγορία.
Μία βραδιά που είχε και μία νότα από… Ολυμπιακό καθώς στον πάγκο της ισπανικής ομάδας βρέθηκε ο Βιθέντε Ιμπόρα. Ο νικητής του Conference League είναι στο τεχνικό τιμ του Λουίς Κάστρο ως άμεσος συνεργάτης του, ωστόσο κλήθηκε για πρώτη φορά να φορέσει το «κοστούμι» του πρώτου προπονητή για την αναμέτρηση με τη Χετάφε.
Ο λόγος ήταν ότι ο Πορτογάλος προπονητής είχε συμπληρώσει πέντε κίτρινες κάρτες και ήταν τιμωρημένος για το συγκεκριμένο ματς, με αποτέλεσμα ο Ιμπόρα να καθίσει στην άκρη του πάγκου και να οδηγήσει τη Λεβάντε στη σημαντική νίκη.
Ο ίδιος οδήγησε τον σύλλογο στη νίκη και μάλιστα έζησε έντονα τον αγώνα αφού αντίκρισε και την κίτρινη κάρτα για μία ένταση που είχε με τον άλλο πάγκο.
Στο -4 πλέον από τη σωτηρία η Λεβάντε που συνεχίζει να δίνει μία πολύ μεγάλη μάχη…
