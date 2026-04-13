newspaper
Δευτέρα 13 Απριλίου 2026
weather-icon 18o
Stream

in
newspaper

# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Πώς γιόρτασαν οι Αιθίοπες της Αθήνας την Ανάσταση – Τύμπανα, χορός και μυστήριο
Ελλάδα 13 Απριλίου 2026, 12:12

Οι Αιθίοπες της Αθήνας γιόρτασαν με τον δικό τους τρόπο την Ανάσταση στο Πολύγωνο

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Πολλοί γύρω σας, αλλά… νιώθετε μόνοι; Η «σιωπηλή» ασυμμετρία που επιβαρύνει την καρδιά

Spotlight

Με το δικό τους ξεχωριστό, «ζωηρό» και βαθιά μυστηριακό τυπικό γιόρτασαν οι Ορθόδοξοι Αιθίοπες της Αθήνας την Ανάσταση, στη μικρή, φιλόξενη εκκλησία τους επί της οδού Μπόχαλη στο Πολύγωνο.

Παρότι ομόδοξοι, οι εικόνες που καταγράφηκαν φανέρωσαν τη μεγάλη απόσταση από τη συνηθισμένη βυζαντινή παράδοση, προσφέροντας ένα μοναδικό οπτικό και πνευματικό θέαμα.

Η «ζωηρή» Ανάσταση και το λευκό της καθαρότητας

Η αναστάσιμη λειτουργία χαρακτηρίστηκε από πνευματική ευφορία. Γυναίκες και άνδρες κατέφθασαν στον ναό ντυμένοι στα λευκά, φορώντας τα παραδοσιακά νέτελα (κατάλευκες ενδυμασίες), που συμβολίζουν την καθαρότητα και τη χαρά της ημέρας.

Οι ύμνοι, μακριά από τη βυζαντινή ρίζα, αποτελούνται από γλυκές αφρικανικές μελωδίες που επαναλαμβάνονται ρυθμικά, δημιουργώντας μια κατάσταση κατανυκτικής «έκστασης». Κυρίαρχο ρόλο έχει το κεμπέρο (διπλό τύμπανο), το οποίο δίνει τον ρυθμό στα χτυπήματα των χεριών και στην κίνηση των πιστών. Όπως συμβαίνει και τα Χριστούγεννα, οι γυναίκες είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην ψαλμωδία, κρατώντας αναμμένα κεριά και συμμετέχοντας με θέρμη στους κυκλικούς χορούς.

Ένα από τα πιο όμορφα στιγμιότυπα της βραδιάς ήταν η παρουσία Ελλήνων πιστών. Πολλοί, αφού άκουσαν το «Χριστός Ανέστη» στον γειτονικό ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, κατηφόρισαν προς τον μικρό ναό της οδού Μπόχαλη για να βιώσουν από κοντά αυτή τη διαφορετική, γεμάτη παλμό εκδοχή της Ορθοδοξίας, η οποία συνεχίστηκε μέχρι το ξημέρωμα.

Μια παράδοση αιώνων

Οι Αιθίοπες κουβαλούν μια από τις μακρύτερες χριστιανικές παραδόσεις παγκοσμίως, καθώς το βασίλειο του Αξούμ ήταν το δεύτερο στον κόσμο που αναγνώρισε τον Χριστιανισμό ως επίσημη θρησκεία, ήδη από τον 4ο αιώνα μ.Χ.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, περίπου το 67% του πληθυσμού της Αιθιοπίας είναι Χριστιανοί, με τη συντριπτική πλειοψηφία να ανήκει στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Η Αιθιοπική Εκκλησία, η οποία πέτυχε την αυτοκεφαλία της το 1959 (αποσχιζόμενη από την Κοπτική Εκκλησία), παραμένει ο κυρίαρχος πνευματικός πυλώνας για τις εθνοτικές ομάδες των Τιγρανιανών και των Αμχάρα, ενώ διατηρεί ισχυρή παρουσία και στις υπόλοιπες ομάδες της χώρας. Παρά την ύπαρξη προτεσταντικών και καθολικών μειονοτήτων, η Ορθοδοξία στην Αιθιοπία παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένη με την εθνική και πολιτιστική ταυτότητα των ανθρώπων της, κάτι που μεταφέρουν, με τον πλέον ηχηρό τρόπο, και στην «καρδιά» της Αθήνας.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Ελληνικές Τράπεζες: Αυξάνει τις τιμές στόχους η HSBC – Επιστρέφει το επενδυτικό ενδιαφέρον  

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Κόσμος
Ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών θα ξεκινήσει στις 5μμ, λέει ο Τραμπ – Νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου

inWellness
Ψυχική ηρεμία 12.04.26

Τα σιωπηλά red flags στις σχέσεις

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ο μαυρόγυπας «Ιωάννα» επέστρεψε στη Δαδιά και ανανέωσε την ελπίδα
Ελλάδα 13.04.26

Την ώρα που ο μαυρόγυπας «Ιωάννα» αναζητούσε τη φωλιά και το ταίρι του, οι άνθρωποι που τον φρόντισαν και τον έσωσαν, επιβεβαίωναν στο έδαφος ότι αυτή ήταν «μια διαφορετική επανένταξη»

Σύνταξη
Πάσχα στη δουλειά – Μια κανονική εργάσιμη ημέρα
Ελλάδα 12.04.26

Το Πάσχα για τους περισσότερους σημαίνει σούβλα, οικογενειακά τραπέζια και ανάπαυλα. Ενώ η πλειονότητα απολαμβάνει μερικές στιγμές χαλάρωσης για χιλιάδες εργαζόμενους η λέξη ανάπαυλα δεν υπάρχει.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Οι γιοι του Μάικλ Τζάκσον, ο 24χρονος Μπίγκι και ο 29χρονος Πρινς, σε μια σπάνια κοινή εμφάνιση
Γονίδια 13.04.26

Ο Μπίγκι «Μπλάνκετ» και ο Πρινς Τζάκσον, έκαναν μια σπάνια δημόσια εμφάνιση μαζί με την οικογένειά τους για να προωθήσουν τη νέα, βιογραφική ταινία για τον αποθανόντα πατέρα τους.

Έφη Αλεβίζου
ΕΕ: Ποιες χώρες σημείωσαν τις μεγαλύτερες αυξήσεις σε τιμές ακινήτων το 2025
Διεθνής Οικονομία 13.04.26

Οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν κατά 5,5% στην ΕΕ το τελευταίο τρίμηνο του 2025, με ισχυρότερη άνοδο σε ορισμένες χώρες με τουριστικό ενδιαφέρον, όπως η Πορτογαλία, η Κροατία και η Ισπανία

Σύνταξη
Η Καλλίπολη του Νετανιάχου: Από τον Μπίμπι στον επίδοξο Τσώρτσιλ, μια λανθασμένη εκτίμηση για τη Μέση Ανατολή
Μέση Ανατολή 13.04.26

Σε άρθρο γνώμης της εφημερίδας Haaretz η σχέση Νετανιάχου με τον Τραμπ είναι ζωτικής σημασίας για την προεκλογική του εκστρατεία και τις προσπάθειές να ακυρώσει τη δίκη του, αλλά ο αμερικανός πρόεδρος δεν είναι ευχαριστημένος με τον προστατευόμενό του.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Πώς αντιλαμβάνεται η γάτα τον χρόνο;
Γατίσιο «ρολόι» 13.04.26

Αν νομίζετε ότι η γάτα σας δεν καταλαβαίνει πόση ώρα λείψατε από το σπίτι, ξεγελιέστε. Ποια η σχέση της με τον χρόνο.

Τζούλη Τούντα
Over Half of Greek Pensioners Receive Under €1,000
English edition 13.04.26

New data shows the average pension remains relatively low despite recent increases, with more than half of recipients earning below €1,000 and significant differences between private and public sector payouts

Σύνταξη
Το… τερμάτισε: Μετά την επίθεση στον Πάπα ο Τραμπ εμφανίζεται ως… Χριστός
Κόσμος 13.04.26

Ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ είναι... αλλεργικός στην όποια κριτική  που αφορά στον πόλεμο κατά του Ιράν, ακόμη και αν αυτή προέρχεται από έναν ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη, όπως ο πάπας Λέων

Σύνταξη
Οι νέοι στην Ουγγαρία έδιωξαν τον Ορμπάν από την εξουσία – Ο λόγος που έχασε τις εκλογές
Κόσμος 13.04.26

Ο μεγάλος λαϊκιστής Ορμπάν, είχε χάσει την λαϊκή του πινελιά και δεν είχε κατανοήσει ότι υπονομευόταν από μερικές από τις ίδιες αποτυχίες που έχουν αποδυναμώσει τους ισχυρούς ηγέτες σε όλο τον κόσμο

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ο μαυρόγυπας «Ιωάννα» επέστρεψε στη Δαδιά και ανανέωσε την ελπίδα
Ελλάδα 13.04.26

Σύνταξη
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 13 Απριλίου 2026
Cookies