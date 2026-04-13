Απόδραση δύο κρατουμένων από το νοσοκομείο Τρικάλων
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό δύο κρατουμένων, ηλικίας 27 και 37 ετών.
Συναγερμός σήμανε στα Τρίκαλα τα ξημερώματα της Δευτέρας, μετά την απόδραση δύο κρατουμένων από το νοσοκομείο της πόλης.
Σύμφωνα με πληροφορίες του trikalanews.gr, οι δύο άνδρες, ηλικίας 27 και 37 ετών, είχαν μεταφερθεί στο νοσοκομείο συνοδεία της εξωτερικής φρουράς των φυλακών για ιατρικές εξετάσεις.
Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο νοσοκομείο, οι δύο κρατούμενοι επιτέθηκαν στους εξωτερικούς φρουρούς και διέφυγαν.
Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό σε ολόκληρο τον νομό Τρικάλων, στήνοντας μπλόκα σε στρατηγικά σημεία. Οι έρευνες επεκτείνονται και σε όμορες περιοχές για τον αποκλεισμό κάθε οδού διαφυγής.
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις