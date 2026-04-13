UBS: Ανθεκτικές οι ελληνικές τράπεζες – Ελκυστικές οι αποτιμήσεις

Οικονομικές Ειδήσεις 13 Απριλίου 2026, 18:40

Αλεξάνδρα Τόμπρα
ΕπιμέλειαΑλεξάνδρα Τόμπρα
Μια εικόνα ανθεκτικής πιστωτικής δυναμικής, σκιαγραφεί η UBS στη νέα της ανάλυση για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. αλλά και μεταβατικής φάσης για την κερδοφορία, εν μέσω αυξανόμενων διεθνών αβεβαιοτήτων,

Σύμφωνα με την UBS, τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Τράπεζα της Ελλάδος για τον Φεβρουάριο του 2026 δείχνουν ότι ο ισχυρός κύκλος εταιρικής πίστης συνεχίστηκε, με τα επιχειρηματικά δάνεια να αυξάνονται κατά 9,4% σε ετήσια βάση και 1,3% σε μηνιαία.

Όπως επισημαίνεται, ο Φεβρουάριος αποτέλεσε ουσιαστικά «την ηρεμία πριν από την καταιγίδα», δηλαδή τον τελευταίο μήνα πριν από την κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Και ακόμη και τώρα, παραμένει αβέβαιο σε ποιο βαθμό οι διεθνείς μακροοικονομικές εξελίξεις θα επηρεάσουν την πιστωτική επέκταση, ιδιαίτερα σε κλάδους όπως ο τουρισμός και η ναυτιλία.

Στο επίκεντρο τα εταιρικά δάνεια

Ωστόσο, η UBS βλέπει μια πιο δομική ιστορία επενδύσεων στην Ελλάδα, με τις τράπεζες να αναμένουν ισχυρή ανάπτυξη των εταιρικών δανείων την επόμενη τριετία, όπως αποτυπώνεται στα επικαιροποιημένα επιχειρηματικά τους σχέδια.

Ενδεικτικά, η Eurobank προβλέπει αύξηση περίπου 7,5% ετησίως, η Εθνική Τράπεζα υψηλά μονοψήφια ποσοστά και η Τράπεζα Πειραιώς περίπου 10% ετησίως. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι ο Δεκέμβριος του 2025 αποτέλεσε κορύφωση στη χορήγηση εταιρικών δανείων, ενώ η νέα δραστηριότητα επιβραδύνθηκε αισθητά τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 2026, εξέλιξη που, όπως σημειώνεται, θα πρέπει να παρακολουθείται στενά.

Σε σημείο καμπής η κερδοφορία
Σε ό,τι αφορά την κερδοφορία, η UBS εκτιμά ότι οι ελληνικές τράπεζες βρίσκονται σε σημείο καμπής. Τα καθαρά επιτοκιακά περιθώρια (NIMs) φαίνεται να σταθεροποιούνται, ενώ η αύξηση των όγκων αρχίζει να στηρίζει τα καθαρά έσοδα από τόκους (NII). Οι αποδόσεις των εταιρικών δανείων δείχνουν επίσης σημάδια σταθεροποίησης, όπως και τα περιθώρια έναντι του Euribor τριμήνου, έπειτα από μακρά περίοδο υποχώρησης.

Το κόστος καταθέσεων παραμένει σταθερό γύρω στις 30 μονάδες βάσης, ενώ το περιθώριο μεταξύ δανείων και καταθέσεων διατηρείται σε ελκυστικά επίπεδα, περίπου στο 4,3%.

Τα νέα επιχειρηματικά σχέδια των τραπεζών αφήνουν περιθώριο για ελαφρά περαιτέρω ενίσχυση των περιθωρίων, κυρίως μέσω βελτιστοποίησης των ισολογισμών (μείωση στοιχείων χωρίς απόδοση τόκου), ενώ ορισμένες διοικήσεις ενσωματώνουν και ελαφρώς υψηλότερα επιτόκια Euribor.

Παρά την ύπαρξη στρατηγικών αντιστάθμισης κινδύνου, η ευαισθησία στα επιτόκια παραμένει σημαντική, με τα κέρδη ανά μετοχή να αυξάνονται κατά περίπου 1% έως 3% για κάθε άνοδο 25 μονάδων βάσης. Παράλληλα, η Ελλάδα εμφανίζει από τις υψηλότερες ευαισθησίες δανείων στα επιτόκια στην Ευρώπη (loan beta 82%) και από τις χαμηλότερες στις καταθέσεις (12%).

Ελκυστικές οι μετοχές

Σε επίπεδο αποτιμήσεων, η UBS εκτιμά ότι, παρά την ανάκαμψη του κλάδου από τα χαμηλά, οι ελληνικές τράπεζες παραμένουν ελκυστικές. Διαπραγματεύονται με δείκτη P/E για το 2027 στο 8,2 φορές, έναντι 9,0 φορές για τις ευρωπαϊκές τράπεζες, δηλαδή με discount περίπου 9%. Παράλληλα, το εκτιμώμενο κόστος ιδίων κεφαλαίων διαμορφώνεται στο 12,3% έναντι 11,4% στην Ευρώπη, με την απόδοση του δεκαετούς ομολόγου κοντά στο 3,8%.

Η UBS βλέπει το μεγαλύτερο περιθώριο ανατίμησης στην Τράπεζα Πειραιώς, ωστόσο δηλώνει προτίμηση σε τράπεζες με ισχυρούς ισολογισμούς και υψηλή κερδοφορία, όπως η Eurobank, ενώ θετική εμφανίζεται και για την Εθνική Τράπεζα, λόγω της δυνατότητας διατήρησης υψηλών διανομών προς τους μετόχους.

Η Alpha Bank, τέλος, πλησιάζει την ενσώματη λογιστική της αξία (TNAV), κάτι που θεωρείται ελκυστικό, καθώς διαφαίνεται προοπτική ενίσχυσης της κερδοφορίας μεσοπρόθεσμα, ενόψει και της παρουσίασης του νέου επιχειρηματικού της σχεδίου στο δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Πηγή: ΟΤ

Πόλεμος Ιράν: Οικονομικός «σεισμός» με άλμα στο πετρέλαιο, μπλόκο στο Ορμούζ και παγκόσμια κρίση
Διεθνής Οικονομία 14.04.26

Παγκόσμιο οικονομικό σοκ από τον πόλεμο στο Ιράν

Ο πόλεμος στο Ιράν και ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ προκαλούν παγκόσμιο οικονομικό σοκ, εκτοξεύοντας τις τιμές ενέργειας και ενισχύοντας τον κίνδυνο ύφεσης

Νατάσα Σινιώρη
Ποια επιδόματα ανεβάζει ο νέος κατώτατος μισθός
Αλλαγές 13.04.26

Ποια επιδόματα ανεβάζει ο νέος κατώτατος μισθός

Ο κατώτατος μισθός αυξάνεται κατά 4,55% και διαμορφώνεται για τους υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης, αυξάνεται κατά 40 ευρώ, από τα 880 ευρώ στα 920 ευρώ. Η λίστα με τα επιδόματα που επηρεάζονται

Μπορεί να αποφευχθεί η ύφεση στην παγκόσμια οικονομία μετά το σοκ στη Μέση Ανατολή;
Τα ερωτήματα 13.04.26

Μπορεί να αποφευχθεί η ύφεση στην παγκόσμια οικονομία μετά το σοκ στη Μέση Ανατολή;

Κυβερνήσεις και θεσμοί επιχειρούν να αξιοποιήσουν την ανάπαυλα για να αποτρέψουν νέο κύμα ανατιμήσεων και ταυτόχρονα επεξεργάζονται σενάρια για την περίπτωση που η ανάπτυξη δεν ανακάμψει

Αλέξανδρος Κλώσσας
Αγοραστική δύναμη: Όταν ο μέσος κάτοικος της ΕΕ αγοράζει «100» στην Ελλάδα αγοράζουμε «68»
Επίπεδο διαβίωσης 13.04.26

Όταν ο μέσος κάτοικος της ΕΕ αγοράζει «100», στην Ελλάδα αγοράζουμε «68» - Αθήνα και Σόφια «ξύνουν» τον πάτο του βαρελιού

Στην ουρά με τις χώρες που έχουν το χαμηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε αγοραστική δύναμη η Ελλάδα. Το ανησυχητικό όμως δεν είναι μόνο το χαμηλό νούμερο, αλλά η απόκλιση.

Στράτος Ιωακείμ
Πόλεμος στο Ιράν: «Χρυσά» πονταρίσματα 950 εκατ. δολ. στο πετρέλαιο λίγο πριν ανακοινωθεί η εκεχειρία
Ανησυχία 13.04.26

«Χρυσά» πονταρίσματα 950 εκατ. δολ. στο πετρέλαιο λίγο πριν ανακοινωθεί η εκεχειρία Ιράν - ΗΠΑ

Κάποιοι φαίνεται ότι βγάζουν πολλά την ώρα που οι αυξημένες τιμές στο πετρέλαιο και τα προβλήματα στη διακίνηση λιπασμάτων έχουν αυξήσει σημαντικά το κόστος για τα νοικοκυριά

Γιώργος Κανελλόπουλος
Στεγαστική κρίση: Οδηγός εύρεσης κατοικίας – Οι περιοχές με τα πιο προσιτά ακίνητα
Γρίφος για δυνατούς λύτες 13.04.26

Οδηγός εύρεσης κατοικίας σε συνθήκες στεγαστικής κρίσης - Αναζητώντας τις περιοχές με τα πιο προσιτά ακίνητα

«Φουντώνει» η στεγαστική κρίση. Οι τιμές των ακινήτων έχουν σχεδόν διπλασιαστεί από το 2017 (αύξηση 82,5%), ενώ το διαθέσιμο εισόδημα δεν ακολουθεί την ίδια πορεία, διευρύνοντας το χάσμα προσιτότητας. Η δυσκολία εύρεσης στέγης μοιάζει με «κυνήγι θησαυρού».

Στράτος Ιωακείμ
Τι νέο σηματοδοτεί η 30η Απριλίου για τον προϋπολογισμό – Ανατροπές για ανάπτυξη και πληθωρισμό
Οικονομικές Ειδήσεις 12.04.26

Τι νέο σηματοδοτεί η 30η Απριλίου για τον προϋπολογισμό – Ανατροπές για ανάπτυξη και πληθωρισμό

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή ανατρέπει τις προβλέψεις για το 2026. Υποχωρεί επί τα χείρω η πρόβλεψη για ανάπτυξη, σε ανοδική τροχιά ο πληθωρισμός. Αλλεπάλληλες συσκέψεις του οικονομικού επιτελείου.

Ρωσία: Πλήγμα drones της Ουκρανίας σε χημικό εργοστάσιο
Ουκρανικά drones 14.04.26

Χτυπήθηκε χημικό εργοστάσιο στη Ρωσία

Ουκρανικά drones έπληξαν χημικό εργοστάσιο στη βόρεια Ρωσία, το οποίο παράγει εκατοντάδες χιλιάδες τόνους αμμωνίας, νιτρικού αμμωνίου και νιτρικού οξέος.

Σουδάν: Για μια «εγκαταλελειμμένη κρίση» κάνει λόγο ο ΟΗΕ – «Γιατί ο κόσμος δεν έχει εξεγερθεί;»
«Εγκαταλελειμμένη κρίση» 14.04.26

«Γιατί ο κόσμος δεν έχει εξεγερθεί;» για το Σουδάν

«Βρισκόμαστε πραγματικά σε έναν φαύλο κύκλο. Επανάληψη σεξουαλικής βίας, επανάληψη των εκτοπισμών, επανάληψη των θανάτων», τονίζει η υπεύθυνη του ΟΗΕ για το Σουδάν.

Γάζα: Τουλάχιστον 4 Παλαιστίνιοι νεκροί από ισραηλινά πλήγματα – Οι 3 έξω από σχολείο
Τουλάχιστον 4 νεκροί 14.04.26

Νέες φονικές επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα

Συνεχίζονται τα ισραηλινά φονικά πλήγματα στη Γάζα, παρά την υποτιθέμενη κατάπαυση του πυρός, με τουλάχιστον τέσσερις Παλαιστινίους να βρίσκουν χθες τον θάνατο, οι τρεις έξω από σχολείο.

Οργή Δουδωνή για την εξίσωση των γαλάζιων ρουσφετιών με τον αγώνα να μην καταστραφεί η Λέσβος – Άγριος καυγάς με τον Β. Χιώτη
«Ντροπή» 13.04.26

Οργή Δουδωνή για την εξίσωση των γαλάζιων ρουσφετιών με τον αγώνα να μην καταστραφεί η Λέσβος – Άγριος καυγάς με τον Β. Χιώτη

Για ποινικώς κολάσιμη συκοφαντική δυσφήμιση κατηγορεί ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδωνής τον διευθυντή του ρ/σ ΣΚΑΪ Βασίλη Χιώτη. Την οργή Δουδωνή προκάλεσε ο Χιώτης όταν -στη «γραμμή» του Άδωνι- μίλησε για ρουσφέτια, αναφερόμενος στον αγώνα του βουλευτή για τη σωτηρία της κτηνοτροφίας της Λέσβου που απειλείται με εξαφάνιση από τον αφθώδη πυρετό.

Άρης: Με Γαλανόπουλο η προπόνηση
Ποδόσφαιρο 13.04.26

Άρης: Με Γαλανόπουλο η προπόνηση

Ο Γαλανόπουλος ξεπέρασε πλήρως το πρόβλημα τραυματισμού του και τέθηκε στη διάθεση του Μιχάλη Γρηγορίου για το σαββατιάτικο εντός έδρας παιχνίδι με τον Βόλο.

Αναζητείται ο ασυνείδητος οδηγός στην Αρτέμιδα – «Δεν σταμάτησε ούτε καν να δει αν είμαι καλά»
Ελλάδα 13.04.26

Αναζητείται ο ασυνείδητος οδηγός στην Αρτέμιδα – «Δεν σταμάτησε ούτε καν να δει αν είμαι καλά»

Ο ασυνείδητος οδηγός που προκάλεσε το τροχαίο, στη συνέχεια πάτησε γκάζι και εξαφανίστηκε από το σημείο, εγκαταλείποντας πίσω τραυματισμένο τον οδηγό της μοτοσικλέτας.

Greece Rejects Criticism Over Foreign Policy Stance
English edition 13.04.26

Greece Rejects Criticism Over Foreign Policy Stance

Athens responds firmly to remarks by Turkey’s foreign minister, stressing its independent decision-making and commitment to regional stability through international partnerships

Το θέατρο του παραλόγου με τους πίνακες διαιτητών της Super League
Ποδόσφαιρο 13.04.26

Το θέατρο του παραλόγου με τους πίνακες διαιτητών της Super League

Ο ίδιος ο Στεφάν Λανουά άνοιξε τον… χορό λέγοντας στους διαιτητές ότι «κάποιοι από εσάς τού χρόνου θα είσαστε στην Super Legaue 2», ώστε ο Γάλλος να κάνει αξιολογήσεις είτε φύγει είτε μείνει

Οι σταρ του Χόλιγουντ τα βάζουν με τη συγχώνευση Paramount-Warner
Συνεχίζεται η κόντρα 13.04.26

Συμφωνία για λίγους ισχυρούς: Οι σταρ του Χόλιγουντ τα βάζουν με τη συγχώνευση Paramount-Warner

Περισσότεροι από 1.000 ηθοποιοι και δημιουργοί του κινηματογράφου, ανάμεσά τους και ο Γιώργος Λάνθιμος, καταδικάζουν τη συμφωνία των 111 δισ. μεταξύ Paramount Skydance και Warner Bros. Discovery

Σύνθημα ανατροπής από τον Γιαμάλ
On Field 13.04.26

Σύνθημα ανατροπής από τον Γιαμάλ

Ο σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα έστειλε μήνυμα για την μεγάλη κόντρα της Μπάρτσα με τους «ροχιμπλάνκος» στο Champions League

NATO Allies Refuse to Join Trump Iran Blockade Plan
English edition 13.04.26

NATO Allies Refuse to Join Trump Iran Blockade Plan

European NATO members, including the UK and France, say they will not take part in a U.S. blockade of Iranian ports ordered by Donald Trump, instead pushing for a multinational mission to restore navigation once hostilities end

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

