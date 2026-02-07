Τα τρία μαθήματα που έδωσε ο Ιανουάριος στους επενδυτές κατά την UBS

Ο Ιανουάριος του 2026 ήταν ένας μήνας που οι επενδυτές στην Ευρώπη, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και Αφρικής (ΕΜΕΑ), θα θυμούνται για πολύ ακόμη, σύμφωνα με την UBS.

Αυτό παρατηρεί η UBS παρουσιάζοντας τα βασικά συμπεράσματα για τους επενδυτές στην περιοχή, μετά από έναν Ιανουάριο με εξαιρετικές κινήσεις στις αγορές και αλλαγές στις επενδυτικές αφηγήσεις, όπου πολλές από τις προβλέψεις του Chief Investment Office (CIO) της για το 2026 να πραγματοποιούνται ταχύτερα από το αναμενόμενο.

Όπως θυμίζει, τα πολύτιμα μέταλλα κατέγραψαν σημαντική άνοδο, με τον χρυσό να σημειώνει αύξηση σχεδόν 9% από την αρχή του έτους, παρά την πτώση 9% και τη μεγαλύτερη ημερήσια απώλεια από το 2013 την τελευταία ημέρα του μήνα. Το δολάριο υποχώρησε έντονα, με τον δείκτη δολαρίου να μειώνεται κατά 1,4% και να αδυνατίζει έναντι όλων των νομισμάτων του G10. Το ευρώ έφτασε σε υψηλό τεσσάρων και μισού ετών έναντι του δολαρίου, στο 1,20.

Παράλληλα, οι αγορές μετοχών ενισχύθηκαν, με τον S&P 500 να ξεπερνά για πρώτη φορά τις 7.000 μονάδες και όλες οι κύριες αγορές εκτός ΗΠΑ να υπερέχουν της αμερικανικής, εκτός από την Ελβετία. Τα κρατικά ομόλογα υψηλής ποιότητας και τα επενδυτικά ομόλογα (εκτός των αμερικανικών) κατέγραψαν θετικές αποδόσεις, αν και οι ιαπωνικοί τίτλοι παρουσίασαν διακυμάνσεις.

Τι θα πρέπει να προσέξουν οι επενδυτές

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, η UBS αναδεικνύει τρεις βασικές παρατηρήσεις για τους επενδυτές στην EMEA:

1. Ανασκόπηση χαρτοφυλακίων, εξισορρόπηση και διαφοροποίηση

Οι μεγάλες κινήσεις των αγορών τον Ιανουάριο μπορεί να έχουν οδηγήσει τα χαρτοφυλάκια μακριά από τις στοχευμένες κατανομές. Η UBS συνιστά εξισορρόπηση, μειώνοντας την έκθεση στους κερδισμένους και αυξάνοντας την έκθεση στους χαμένους, ώστε να επανέλθουν οι μακροπρόθεσμες κατανομές.

Η τακτική εξισορρόπηση είναι θεμελιώδης για τη διαχείριση επενδυτικών χαρτοφυλακίων ιδρυμάτων και μπορεί να εφαρμοστεί και από ιδιώτες επενδυτές σε περιβάλλοντα υψηλής μεταβλητότητας για την αποφυγή συναισθηματικών αποφάσεων.

Η UBS τονίζει ότι ένα διαφοροποιημένο, ανθεκτικό βασικό χαρτοφυλάκιο αποτελεί τη βάση για μακροπρόθεσμη επιτυχία. Η CIO προτιμά την κατανομή 30-70% των κεφαλαίων σε μετοχές, με τουλάχιστον το μισό σε αμερικανικές μετοχές και τουλάχιστον 20% σε διεθνείς μετοχές, περιλαμβανομένων Ευρώπης και αναδυόμενων αγορών. Έως 30% μπορεί να αφιερωθεί σε θεμελιώδη θέματα ανάπτυξης, όπως AI, ενέργεια και πόροι, καθώς και longevity.

Οι επενδύσεις στα ομόλογα πρέπει να κυμαίνονται από 15-50% των κεφαλαίων, ισορροπημένα μεταξύ κυβερνητικών, credit και private credit, με διάρκεια 5-7 ετών και ευθυγράμμιση με τις νομισματικές ανάγκες. Εναλλακτικές επενδύσεις – hedge funds, private markets και υποδομές – μπορούν να ενισχύσουν περαιτέρω τη διαφοροποίηση και τις αποδόσεις προσαρμοσμένες στον κίνδυνο.

2. Προετοιμαστείτε για ευρύτερη άνοδο στις μετοχές

Οι αποδόσεις της αγοράς μετοχών έχουν ήδη επεκταθεί πέρα από τον αμερικανικό τεχνολογικό τομέα, με ανοδικές κινήσεις σε διάφορες περιοχές και κλάδους. Η UBS υπενθυμίζει στους επενδυτές στην EMEA τη σημασία της διαφοροποίησης των μετοχών, ειδικά σε περιόδους κυβερνητικών παρεμβάσεων και γεωπολιτικής αβεβαιότητας.

Η CIO προτιμά να εστιάζει πέρα από το «enabling layer» (π.χ. ημιαγωγούς) στο «application layer», όπου μπορεί να εμφανιστούν νέοι πρωταγωνιστές. Η αξία εντοπίζεται σε κλάδους όπως χρηματοοικονομικά, υγεία, κατανάλωση και utilities στις ΗΠΑ, που αναμένεται να επωφεληθούν από υποστηρικτικές μακροοικονομικές τάσεις και πολιτικές.

Ευρωπαϊκές, κινεζικές και ιαπωνικές μετοχές προσφέρουν επίσης ευκαιρίες, ενώ η παγκόσμια προοπτική βοηθά στη διαχείριση κινδύνων ανά περιοχή. Στην Ευρώπη, η UBS συνεχίζει να προτιμά εταιρείες που ονομάζει «European Leaders», έτοιμες να επωφεληθούν από παγκόσμιες τάσεις – AI, ενέργεια, πόροι και longevity – και από τις φιλόδοξες δομικές μεταρρυθμίσεις της περιοχής.

3. Ανασκόπηση και επαναζυγοστάθμιση νομισματικών κατανομών

Οι νομισματικές αγορές παρουσίασαν υψηλή μεταβλητότητα, με το δολάριο υπό πίεση λόγω πολιτικών και οικονομικών παραγόντων. Η ισχύς του ευρώ και η διάχυση της αδυναμίας του δολαρίου σε νομίσματα αναδυόμενων αγορών υπογραμμίζουν τη σημασία της στρατηγικής κατανομής νομισμάτων.

Οι επενδυτές στην EMEA μπορούν να ευθυγραμμίσουν τα νομίσματά τους με τις μελλοντικές ανάγκες και υποχρεώσεις, μειώνοντας τον κίνδυνο ότι οι διακυμάνσεις θα υπονομεύσουν τους επενδυτικούς στόχους.

Η διαφοροποίηση μεταξύ βασικών νομισμάτων με ισχυρά θεμελιώδη στοιχεία, λαμβάνοντας υπόψη τάσεις αποτίμησης, safe-haven ρόλο, ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και ρόλο αποθεματικού νομίσματος, μπορεί να διατηρήσει την παγκόσμια αγοραστική δύναμη.

Με το ευρω-δολάριο στο 1,20, η CIO βλέπει τους κινδύνους ισορροπημένους και αναμένει συγκράτηση γύρω από αυτό το επίπεδο, προειδοποιώντας να μην εκτιμάται περαιτέρω αδυναμία του δολαρίου έναντι του ευρώ. Οι τακτικές ευκαιρίες σε επιλεγμένα pro-growth νομίσματα υπάρχουν, αλλά η στρατηγική διαφοροποίηση και η μακροπρόθεσμη ευθυγράμμιση παραμένουν βασική προτεραιότητα.

