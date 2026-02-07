newspaper
Τα τρία μαθήματα που έδωσε ο Ιανουάριος στους επενδυτές κατά την UBS
Διεθνής Οικονομία 07 Φεβρουαρίου 2026, 23:00

Τα τρία μαθήματα που έδωσε ο Ιανουάριος στους επενδυτές κατά την UBS

Τι θα πρέπει να προσέξουν οι επενδυτές, σύμφωνα με τη UBS

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ο Ιανουάριος του 2026 ήταν ένας μήνας που οι επενδυτές στην Ευρώπη, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και Αφρικής (ΕΜΕΑ), θα θυμούνται για πολύ ακόμη, σύμφωνα με την UBS.

Αυτό παρατηρεί η UBS παρουσιάζοντας τα βασικά συμπεράσματα για τους επενδυτές στην περιοχή, μετά από έναν Ιανουάριο με εξαιρετικές κινήσεις στις αγορές και αλλαγές στις επενδυτικές αφηγήσεις, όπου πολλές από τις προβλέψεις του Chief Investment Office (CIO) της για το 2026 να πραγματοποιούνται ταχύτερα από το αναμενόμενο.

Oι αγορές μετοχών ενισχύθηκαν, με τον S&P 500 να ξεπερνά για πρώτη φορά τις 7.000 μονάδες και όλες οι κύριες αγορές εκτός ΗΠΑ να υπερέχουν της αμερικανικής, εκτός από την Ελβετία

Όπως θυμίζει, τα πολύτιμα μέταλλα κατέγραψαν σημαντική άνοδο, με τον χρυσό να σημειώνει αύξηση σχεδόν 9% από την αρχή του έτους, παρά την πτώση 9% και τη μεγαλύτερη ημερήσια απώλεια από το 2013 την τελευταία ημέρα του μήνα. Το δολάριο υποχώρησε έντονα, με τον δείκτη δολαρίου να μειώνεται κατά 1,4% και να αδυνατίζει έναντι όλων των νομισμάτων του G10. Το ευρώ έφτασε σε υψηλό τεσσάρων και μισού ετών έναντι του δολαρίου, στο 1,20.

Παράλληλα, οι αγορές μετοχών ενισχύθηκαν, με τον S&P 500 να ξεπερνά για πρώτη φορά τις 7.000 μονάδες και όλες οι κύριες αγορές εκτός ΗΠΑ να υπερέχουν της αμερικανικής, εκτός από την Ελβετία. Τα κρατικά ομόλογα υψηλής ποιότητας και τα επενδυτικά ομόλογα (εκτός των αμερικανικών) κατέγραψαν θετικές αποδόσεις, αν και οι ιαπωνικοί τίτλοι παρουσίασαν διακυμάνσεις.

Τι θα πρέπει να προσέξουν οι επενδυτές

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, η UBS αναδεικνύει τρεις βασικές παρατηρήσεις για τους επενδυτές στην EMEA:

1. Ανασκόπηση χαρτοφυλακίων, εξισορρόπηση και διαφοροποίηση

Οι μεγάλες κινήσεις των αγορών τον Ιανουάριο μπορεί να έχουν οδηγήσει τα χαρτοφυλάκια μακριά από τις στοχευμένες κατανομές. Η UBS συνιστά εξισορρόπηση, μειώνοντας την έκθεση στους κερδισμένους και αυξάνοντας την έκθεση στους χαμένους, ώστε να επανέλθουν οι μακροπρόθεσμες κατανομές.

Η τακτική εξισορρόπηση είναι θεμελιώδης για τη διαχείριση επενδυτικών χαρτοφυλακίων ιδρυμάτων και μπορεί να εφαρμοστεί και από ιδιώτες επενδυτές σε περιβάλλοντα υψηλής μεταβλητότητας για την αποφυγή συναισθηματικών αποφάσεων.

Η UBS τονίζει ότι ένα διαφοροποιημένο, ανθεκτικό βασικό χαρτοφυλάκιο αποτελεί τη βάση για μακροπρόθεσμη επιτυχία. Η CIO προτιμά την κατανομή 30-70% των κεφαλαίων σε μετοχές, με τουλάχιστον το μισό σε αμερικανικές μετοχές και τουλάχιστον 20% σε διεθνείς μετοχές, περιλαμβανομένων Ευρώπης και αναδυόμενων αγορών. Έως 30% μπορεί να αφιερωθεί σε θεμελιώδη θέματα ανάπτυξης, όπως AI, ενέργεια και πόροι, καθώς και longevity.

Οι επενδύσεις στα ομόλογα πρέπει να κυμαίνονται από 15-50% των κεφαλαίων, ισορροπημένα μεταξύ κυβερνητικών, credit και private credit, με διάρκεια 5-7 ετών και ευθυγράμμιση με τις νομισματικές ανάγκες. Εναλλακτικές επενδύσεις – hedge funds, private markets και υποδομές – μπορούν να ενισχύσουν περαιτέρω τη διαφοροποίηση και τις αποδόσεις προσαρμοσμένες στον κίνδυνο.

2. Προετοιμαστείτε για ευρύτερη άνοδο στις μετοχές

Οι αποδόσεις της αγοράς μετοχών έχουν ήδη επεκταθεί πέρα από τον αμερικανικό τεχνολογικό τομέα, με ανοδικές κινήσεις σε διάφορες περιοχές και κλάδους. Η UBS υπενθυμίζει στους επενδυτές στην EMEA τη σημασία της διαφοροποίησης των μετοχών, ειδικά σε περιόδους κυβερνητικών παρεμβάσεων και γεωπολιτικής αβεβαιότητας.

Η CIO προτιμά να εστιάζει πέρα από το «enabling layer» (π.χ. ημιαγωγούς) στο «application layer», όπου μπορεί να εμφανιστούν νέοι πρωταγωνιστές. Η αξία εντοπίζεται σε κλάδους όπως χρηματοοικονομικά, υγεία, κατανάλωση και utilities στις ΗΠΑ, που αναμένεται να επωφεληθούν από υποστηρικτικές μακροοικονομικές τάσεις και πολιτικές.

Ευρωπαϊκές, κινεζικές και ιαπωνικές μετοχές προσφέρουν επίσης ευκαιρίες, ενώ η παγκόσμια προοπτική βοηθά στη διαχείριση κινδύνων ανά περιοχή. Στην Ευρώπη, η UBS συνεχίζει να προτιμά εταιρείες που ονομάζει «European Leaders», έτοιμες να επωφεληθούν από παγκόσμιες τάσεις – AI, ενέργεια, πόροι και longevity – και από τις φιλόδοξες δομικές μεταρρυθμίσεις της περιοχής.

3. Ανασκόπηση και επαναζυγοστάθμιση νομισματικών κατανομών

Οι νομισματικές αγορές παρουσίασαν υψηλή μεταβλητότητα, με το δολάριο υπό πίεση λόγω πολιτικών και οικονομικών παραγόντων. Η ισχύς του ευρώ και η διάχυση της αδυναμίας του δολαρίου σε νομίσματα αναδυόμενων αγορών υπογραμμίζουν τη σημασία της στρατηγικής κατανομής νομισμάτων.

Οι επενδυτές στην EMEA μπορούν να ευθυγραμμίσουν τα νομίσματά τους με τις μελλοντικές ανάγκες και υποχρεώσεις, μειώνοντας τον κίνδυνο ότι οι διακυμάνσεις θα υπονομεύσουν τους επενδυτικούς στόχους.

Η διαφοροποίηση μεταξύ βασικών νομισμάτων με ισχυρά θεμελιώδη στοιχεία, λαμβάνοντας υπόψη τάσεις αποτίμησης, safe-haven ρόλο, ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και ρόλο αποθεματικού νομίσματος, μπορεί να διατηρήσει την παγκόσμια αγοραστική δύναμη.

Με το ευρω-δολάριο στο 1,20, η CIO βλέπει τους κινδύνους ισορροπημένους και αναμένει συγκράτηση γύρω από αυτό το επίπεδο, προειδοποιώντας να μην εκτιμάται περαιτέρω αδυναμία του δολαρίου έναντι του ευρώ. Οι τακτικές ευκαιρίες σε επιλεγμένα pro-growth νομίσματα υπάρχουν, αλλά η στρατηγική διαφοροποίηση και η μακροπρόθεσμη ευθυγράμμιση παραμένουν βασική προτεραιότητα.

Πηγή: ot.gr

UBS: Εκπληκτικός ο Ιανουάριος στις αγορές, αλλά έδωσε τρία μαθήματα

UBS: Εκπληκτικός ο Ιανουάριος στις αγορές, αλλά έδωσε τρία μαθήματα

World
Κεντρικές Τράπεζες: Η χρονιά που χωρίζουν οι δρόμοι τους

Κεντρικές Τράπεζες: Η χρονιά που χωρίζουν οι δρόμοι τους

Τα μηνύματα Λαγκάρντ για τα επιτόκια και το ευρώ – Τι συζητήθηκε πίσω από κλειστές πόρτες της ΕΚΤ
Τα στοιχεία 07.02.26

Τα μηνύματα Λαγκάρντ για τα επιτόκια και το ευρώ – Τι συζητήθηκε πίσω από κλειστές πόρτες της ΕΚΤ

Στο επιτελείο της ΕΚΤ εκτιμούν ότι είναι πολύ νωρίς για να αποτυπωθούν σε όλο τους το εύρος οι επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή οικονομία (και στην ελληνική) από τις αυξήσεις των αμερικανικών δασμών

Σύνταξη
Πώς θα εκπληρώσει η ΕΕ την υπόσχεσή της στα παιδιά; – Το ένα τέταρτο των παιδιών στην Ευρώπη αντιμέτωπο με τη φτώχεια
Επένδυση στα παιδιά 07.02.26

Πώς θα εκπληρώσει η ΕΕ την υπόσχεσή της στα παιδιά; – Το ένα τέταρτο των παιδιών στην Ευρώπη αντιμέτωπο με τη φτώχεια

Σχεδόν το ένα τέταρτο των παιδιών της ΕΕ κινδυνεύει από τη φτώχεια - Τα κράτη μέλη πρέπει να διδαχθούν το ένα από τις επιτυχίες πολιτικής του άλλου

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Μήπως έφτασε τελικά η ύφεση της ρωσικής οικονομίας; – Τι σημαίνει αυτό για τον πόλεμο και για τον Πούτιν;
Διεθνής Οικονομία 07.02.26

Μήπως έφτασε τελικά η ύφεση της ρωσικής οικονομίας; – Τι σημαίνει αυτό για τον πόλεμο και για τον Πούτιν;

Η πολεμική άνθηση στη Ρωσία έχει δώσει τη θέση της σε υποτονική ανάπτυξη, αυξήσεις φόρων και περικοπές στις δημόσιες υπηρεσίες. Θα επηρεάσει αυτό τη σύγκρουση στην Ουκρανία;

Σύνταξη
Τα πραγματικά εισοδήματα στην ΕΕ μετά την πανδημία – Γιατί η Ελλάδα παραμένει στον πάτο της κατάταξης
Στοιχεία Eurostat 06.02.26

Τα πραγματικά εισοδήματα στην ΕΕ μετά την πανδημία - Γιατί η Ελλάδα παραμένει στον πάτο της κατάταξης

Τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat για τη μεταπανδημική ανάκαμψη στα εισοδήματα στην Ευρώπη και τις διαφοροποιήσεις μεταξύ των χωρών

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
ΕΕ: Δάνειο 90 δισεκατομμυρίων ευρώ για την Ουκρανία – Πώς θα βοηθήσει;
Κόσμος 05.02.26

ΕΕ: Δάνειο 90 δισεκατομμυρίων ευρώ για την Ουκρανία – Πώς θα βοηθήσει;

Η ΕΕ εγκρίνει πακέτο 90 δισ. ευρώ για την Ουκρανία για την άμυνα και τις δημόσιες υπηρεσίες, με εξαιρέσεις, πρόσβαση «pay to play» για βρετανικές εταιρείες και ταχεία ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο

Σύνταξη
Επιθέσεις σε χωριά στη Νιγηρία – Τρεις νεκροί και περισσότεροι από 50 απαχθέντες
Κόσμος 08.02.26

Επιθέσεις σε χωριά στη Νιγηρία – Τρεις νεκροί και περισσότεροι από 50 απαχθέντες

Νέες επιθέσεις σε χωριά στη Νιγηρία, χωρίς να είναι ακόμα σαφές αν οι δράστες είναι μέλη συμμοριών (μπάντιτς) ή μέλη τζιχαντιντιστικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στα βόρεια της χώρας

Σύνταξη
Πέντε συλλήψεις στο Μιλάνο – Πυροτεχνήματα εναντίον δακρυγόνων, γκλομπ και κανονιού νερού [βίντεο]
Κόσμος 08.02.26

Πέντε συλλήψεις στο Μιλάνο - Πυροτεχνήματα εναντίον δακρυγόνων, γκλομπ και κανονιού νερού

Σε πέντε συλλήψεις διαδηλωτών προχώρησε η αστυνομία στο Μιλάνο, η οποία χρησιμοποίησε κανόνια νερού, δακρυγόνα και γκλομπ, την ώρα που μερίδα διαδηλωτών τους έριχνε πυροτεχνήματα και βεγγαλικά.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ιταλία: Το Κάπρι επιβάλλει κανόνες στα γκρουπ των τουριστών από το επόμενο καλοκαίρι
Υπερτουρισμός 08.02.26

Ιταλία: Το Κάπρι επιβάλλει κανόνες στα γκρουπ των τουριστών από το επόμενο καλοκαίρι

Το πιο διάσημο νησί στην Ιταλία έχει περίπου 13.000 μόνιμους κατοίκους, όμως το καλοκαίρι προσελκύει πλήθη επισκεπτών, ο αριθμός των οποίων υπολογίζεται σε 50.000 την ημέρα

Σύνταξη
Ο Νετανιάχου θα συναντηθεί με τον Τραμπ την Τετάρτη στην Ουάσινγκτον – Συνομιλίες για το Ιράν
Κόσμος 07.02.26

Ο Νετανιάχου θα συναντηθεί με τον Τραμπ την Τετάρτη στην Ουάσινγκτον – Συνομιλίες για το Ιράν

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει πει πως η χώρα του δεν θα δίσταζε να αντιδράσει, αν δεχόταν επίθεση από το Ιράν ως αντίποινα για αμερικανικά πλήγματα, απειλώντας με «μια απάντηση ισχύος πρωτοφανούς» για την Τεχεράνη

Σύνταξη
Αποκαλύψεις Σλοτ: «Ήθελα νέους παίκτες στη Λίβερπουλ αλλά»…
Ποδόσφαιρο 07.02.26

Αποκαλύψεις Σλοτ: «Ήθελα νέους παίκτες στη Λίβερπουλ αλλά»…

Ο Άρνε Σλοτ αναφέρθηκε στη μεταγραφική ανομβρία του Ιανουαρίου, σε αντίθεση με το καλοκαίρι που η Λίβερπουλ δαπάνησε 500 εκατ. ευρώ! Οι «κόκκινοι» έκλεισαν τον Ζακέ της Ρεν για τον Ιούνιο

Βάιος Μπαλάφας
Μπραντ Άρνολντ: O τραγουδιστής των 3 Doors Down πέθανε «μετά από γενναία μάχη με τον καρκίνο»
«Γενναιοδωρία» 07.02.26

Μπραντ Άρνολντ: O τραγουδιστής των 3 Doors Down πέθανε «μετά από γενναία μάχη με τον καρκίνο»

Ο Άρνολντ Μπραντ ανακοίνωσε τον Μάιο του 2025 σε ένα βίντεο ότι διαγνώστηκε με νεφροκυτταρικό καρκίνωμα - γεγονός που ανάγκασε τους 3 Doors Down να ακυρώσουν την καλοκαιρινή τους περιοδεία.

Σύνταξη
Πρώτη συνεδρίαση ηγετών για το «Συμβούλιο Ειρήνης» στις 19 Φεβρουαρίου – Ο Όρμπαν δήλωσε πως θα συμμετάσχει
ΗΠΑ 07.02.26

Πρώτη συνεδρίαση ηγετών για το «Συμβούλιο Ειρήνης» στις 19 Φεβρουαρίου – Ο Όρμπαν δήλωσε πως θα συμμετάσχει

Πολλοί ηγέτες δέχθηκαν πρόσκληση να ενταχθούν στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ, μεταξύ των οποίων ο Όρμπαν, ο οποίος την αποδέχθηκε, με τους περισσότερους Ευρωπαίους ηγέτες να αρνούνται

Σύνταξη
Ουκρανία: Έρχεται το τέλος του πολέμου; Η αμερικανική διαρροή για εκλογές και το νέο «τελεσίγραφο» Τραμπ
Απλές συμπτώσεις; 07.02.26

Έρχεται το τέλος του πολέμου; Η αμερικανική διαρροή για εκλογές στην Ουκρανία και το νέο «τελεσίγραφο» Τραμπ

Χρονοδιάγραμμα μετάβασης της εξουσίας και άμεσης ειρήνευσης στην Ουκρανία; Η διαρροή για τον Μάη και η δήλωση για τον Ιούνη που μοιάζουν να συνδέονται.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Κηφισιά – Ατρόμητος 0-1: «Άλμα» παραμονής, με γκολ του Ουκάκι στο ντεμπούτο του! (vid)
Ποδόσφαιρο 07.02.26

Κηφισιά – Ατρόμητος 0-1: «Άλμα» παραμονής, με γκολ του Ουκάκι στο ντεμπούτο του! (vid)

Ονειρικό ντεμπούτο για τον Ουκάκι στον Ατρόμητο καθώς πέρασε αλλαγή στο 70' και τρία λεπτά αργότερα έγραψε το 0-1 απέναντι στην Κηφισιά, χαρίζοντας μια σπουδαία νίκη στην νέα του ομάδα!

Σύνταξη
